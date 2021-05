Nervøs Ruud vant første kamp - motstanderen gråt

(Casper Ruud – Benoît Paire 5–7, 6–2, 6–1, 7–6) Casper Ruud (22) knyttet armen lenge og smilte stort etter seieren i åpningskampen i French Open.

Ruuds første hinder i Roland-Garros var franske Benoît Paire mandag formiddag. Ruud har vunnet begge sine to tidligere kamper mot Paire, som er rangert som nummer 40 i verden. Franskmannen tok det første settet, men Ruud var sterk i de to neste. Så ble det jevnt igjen.

– Fy fader det var nervepirrende. Jeg er utrolig fornøyd med at han dro i land dette, sier trenerpappa Christian Ruud etter kampen på Eurosport.

– Det er åpningsnerver, Casper var nok litt preget, sier pappa Ruud.

For Paire hadde en god dag.

– Det ble den fighten vi hadde sett frem til, sier Øivind Sørvald i Eurosport-studioet etter kampen.

Sørvald er analysesjef for Ruud og utviklingsansvarlig i Tennisforbundet.

ÅPNET: Casper Ruud under grusoppgjøret mot franske Benoît Paire. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Etter kampen satte Paire seg på stolen, la hodet i hendene og tårene kom. Skuffelsen var stor.

– Stor prestasjon

De så ut som om lettelse traff 22-åringen fra Snarøya da matchballen var sikret og satt inn. Han er ranket som nummer 16 i verden, når Grand Slam-turneringen er i gang på grusen i det praktfulle tennisanlegget i den franske hovedstaden.

– De ser rolige ut, men de er anspente på sidelinjen der. Men for en prestasjon dette er. Det var ikke den beste dagen, men han dro det i land, sier Øivind Sørvald.

Trenerpappa Christian Ruud fulgte kampen fra kloss hold. Mot neste kamp har han arbeidsoppgaven klar.

– Vi må terpe på serven, sier pappa Ruud.

Det er bare en drøy uke siden Casper Ruud vant ATP 250-turneringen i Genéve, etter at han slo Denis Shapovalov i finalen.

Ruud har tidligere spilt seg til tredje runde i French Open. For to år siden tapte han for Roger Federer, i fjor ble det tap mot Dominic Thiem.