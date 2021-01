SUVERENE: Langrennsdronningen Therese Johaug bidrar til at Norge topper for sportsåret 2020. Dette bildet er imidlertid fra ski-VM i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge kåret til verdens beste sportsnasjon for fjerde år på rad: − Oppsiktsvekkende

Ingen land i verden kan måle seg med de norske idrettsprestasjonene – i hvert fall justert etter innbyggertall. Og Norge har aldri vært bedre, ifølge Greatest Sporting Nation

Publisert: Nå nettopp

De har et rankingsystem som baserer seg på idrettsprestasjonene i et gitt år, hvor Norge altså topper listen justert etter innbyggertall.

Faktisk er Norge nest best på listen uavhengig av innbyggertall, hvor de kun er slått av USA på listen til Greatest Sporting Nation.

– Hvis det stemmer, så er det oppsiktsvekkende, sier Johan Kaggestad.

Den kjente og kjære TV-profilen fortalte i et intervju med TV 2 i desember at han svevde mellom liv og død etter at nyrene klappet sammen under sykkel-VM, men sier til VG at formen nå er oppadgående.

les også Hovland og Olsbu Røiseland vant årets sportsprestasjoner på Idrettsgallaen

Kaggestad synes det både er overraskende og svært positivt at Norge scorer såpass bra på rankingen. Han mener at Olympiatopp-modellen skal ha mye av æren for utviklingen i norsk idrett de siste årene.

– Det har vært ganske stor ydmykhet i systemet som skaper nysgjerrighet og gjør at det er flere som får nærhet til det som er topp kunnskap. Den utviklingen som Olympiatoppen leder an i der, har vært uvurderlig, sier Kaggestad, som selv jobbet 12 år som rådgiver i Olympiatoppen.

OPTIMIST: Johan Kaggestad tror at Norge har mye å glede seg til når Foto: Tore Kristiansen

Han trekker frem at land som Storbritannia og Australia, som har hatt et liknende opplegg, også har hatt stigning de siste årene.

Mens USA har 1018 poeng på rankingssystemet, har Norge 788 og slår dermed Tyskland, Frankrike og Sveits, som er de neste på listen.

– Det som er spesielt med Norge er at vi dekker et vidt spekter av idrettsgrener. Vi har blitt kritisert for å ikke være gode nok i de største idrettene, men nå har vi utøvere som hevder seg i tennis, golf, sandvolleyball, med mer.

les også Eckhoff-kollaps: – Jeg bommet totalt

Det er første gang et land kommer på pallen i både den «globale cupen» og på tabellen justert etter innbyggertall. Norge hadde en økning på 9,2 prosentpoeng.

Blant menn toppet Norge også den globale listen, mens de på kvinnesiden kun var nede på en 6. plass, noe som gjorde at USA grep førsteplassen.

De beste sportsnasjonene Topp 10 i verden: USA Norge Tyskland Frankrike Sveits Russland Italia Nederland Østerrike Canada Justert etter innbyggertall: Norge Sveits Slovenia Østerrike New Zealand Nederland Latvia Australia Sverige Tsjekkia Vis mer

Pandemien skal ha mye av «æren» for at Norge er såpass suverene denne sesongen, ettersom perioden fra april til desember kun utgjorde 37 prosent av de totale poengene som ble delt ut.

– Den blir litt skeiv hvis man topper for hele året. Det er først og fremst en bekreftelse på at Norge er en stor idrettsnasjon, og det er veldig gledelig, sier han.

VERDENSCUPVINNER: Aleksander Aamodt Kilde gjorde at Norge var på pallen over verdens beste alpintnasjoner. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Kun fem av Norges 788 poeng ble hentet i denne perioden, og de kom i triatlon.

Norge toppet rankingen innenfor kategoriene skiskyting, langrenn og kombinert og var også på pallen i alpint og hopp.

Kaggestad håper at Norge nå kan reise seg etter to skuffende OL i 2012 og 2016.

– Det er grunn til optimisme, hvis man ser på sommer OL som verden stort sett, så har Norge en stor utfordring. Norge gjorde det elendig i Rio og dårlig i London, så man må heve seg fra det.

les også Sjefsideologen bak Norges gullrush er død: – Han tenkte på hele mennesket

Sverige og Danmark tok vesentlig flere medaljer enn norge i sommer-OL i 2016, men er ikke i nærheten av Norge på årets ranking.

– Vi har noen enorme friidrettsutøvere, spesielt med Warholm og Ingebrigtsen, men også tre-fire utøvere som ligger like i vannskorpen. Norge er med og hevder seg. Det synes jeg er veldig spennende.