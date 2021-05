PAR: Suzann Pettersen og mannen Christian Ringvold under Idrettsgallaen i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk

Suzann Pettersen med par i unger

Suzann Pettersen (40) og mannen Christian Ringvold har fått barn nummer to sammen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er den tidligere golfstjernen selv som forteller dette på Instagram.

«Our family foursome is complete», skriver hun - og viser bilde av alle fire:

Suzann Pettersen ble første gang mamma i august 2018.

«Our little prince has arrived», skrev hun den gang på Instagram. Sønnen heter Herman.

Foreldrene giftet seg i Holmenkollen kapell i januar 2017. Pettersen holdt en stund kjæresten hemmelig etter at de ble sammen sommeren 2013. To år tidligere hadde de møttes da han var en av nordmennene som fulgte henne som tilskuer i en golfturnering i staten New York.

Blant dem som torsdag kveld gratulerer Pettersen på sosiale medier er håndballspilleren Karoline Dyhre Breivang, golfstjernene Christina Kim og Anna Nordqvist, alpinisten Jonathan Nordbotten og bloggeren Martine Halvorsen.

Pettersen har to major-seirer, 15 LPGA-triumfer og 15 millioner innspilte dollar på prestisjetouren i USA.

Hun la opp umiddelbart etter at hun puttet til birdie på det 18. og siste hullet og avgjorde Solheim Cup til Europas fordel i september 2019.

Suzann Pettersen er en aktiv støttespiller for bærekraftig golf.