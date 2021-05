Slik kommer du i gang med trening etter sykdom

OSLO KAJAKKLUBB (VG) Tre uker etter benmargstransplantasjon var Amund Vold (23) ute og gikk i 20 minutter. Han ble så svimmel at han måtte sette seg ned. Etter nesten halvannet år med trening er han tilbake som landslagspadler i konkurranseform. Her er hans beste tips for å komme i form etter sykdom.

