Hele Isabelle Gjerstads liv handlet om sprangridning. Helt til hun fortalte om det treneren hadde gjort mot henne. – Alle snakker så mye om idrett og fellesskap. – Men i det øyeblikket man sier noe høyt, står man helt forbanna alene.

ISABELLES KAMP

Sal 1D i Bergen tinghus er full den 16. november 2015.

Uvanlig full.

I vitneboksen står 30 år gamle Isabelle Gjerstad for å fortelle sin historie.

På tiltalebenken sitter Isabelles tidligere ridetrener. Han har forgrepet seg på henne flere titalls ganger fra 2002 til 2008.

Tilhørerne i salen er fra samme ryttermiljø som Isabelle har vokst opp i.

Hun kjenner dem, alle sammen.

Men det er ikke hun som har bedt dem komme.

På grunn av det som har skjedd etter at hun anmeldte, er hun sikker på at mange av dem håper at hun ikke blir trodd.

Mannen som forgrep seg på Isabelle, er utestengt fra all norsk organisert idrett i 20 år.

Likevel pleier han fortsatt tett kontakt med Bergen Rideklubb, der mange av overgrepene skjedde.

Blant annet har det inntil nylig vært reklame for den overgrepsdømte mannens private stall på klubbens bane. Elever fra klubben har også flere år dratt på rideopphold ved mannens stall.

Nå forteller Isabelle om hvordan det føles å se at eks-ridetreneren hennes fortsatt er en del av miljøet.

Mens hun selv, offeret i saken, føler seg utfryst.

I oppveksten gjør Isabelle det bra på skolen.

Men hun forstår ikke hvorfor hun skal bry seg om lekser og prøver. Hun vet jo at hun uansett bare vil drive med hest.

Sommeren etter ungdomsskolen får hun tilbud om å jobbe heltid for firmaet til treneren sin.

Men moren og stefaren hennes er usikre.

Datteren må flytte hjemmefra hvis hun takker ja. Er hun ikke for ung? Og bør hun få reise rundt på ridestevner langt hjemmefra uten foreldrene?

Til slutt er det treneren hennes som overbeviser foreldrene om at de skal la 16-åringen få ta et friår fra skolen og dyrke lidenskapen sin.

De stoler på at den 12 år eldre mannen vil ta vare på datteren.

Isabelle flytter inn i nærheten av gården der treneren har hestene sine.

Hun er opptatt av å være på godfot med ham.

Det er han som styrer jobbhverdagen og inntekten hennes.

Og treneren har stor innflytelse. Han er ansett som en av de beste sprangryttertrenerne i Norge. Han rir også selv, og vinner mange konkurranser.

Isabelle skjønner at utsiktene hennes til å utvikle seg som rytter henger sammen med at treneren gir henne muligheter.

Da treneren forgriper seg på henne for første gang, er Isabelle akkurat blitt 17 år. Han er 28.

Etter et ridestevne i Arendal er de begge på fest, slås det fast i dommen fra lagmannsretten.

Det er kaldt, med lett snø i luften.

På et tidspunkt tar han henne med bort fra stedet der festen foregår til en parkeringsplass.

Isabelle har ingen tidligere seksuell erfaring. Senere skal hun vitne på at hun omtrent ikke skjønner hva som skjer mens overgrepet foregår.

Hun tenker mest på at det gjør forferdelig vondt.

Etter at han er ferdig, sier treneren til den 17 år gamle jenta at hun aldri må fortelle noen om det som har skjedd, forklarer Isabelle i rettssaken.

Så går han tilbake til festen.

Det første overgrepet i Arendal følges av mange flere de neste seks årene.

– Jeg husker alle overgrepene frem til høsten 2003 ned til minste detalj, forteller Isabelle i dag.

Men overgrepene fra 2004 til 2008 husker hun ikke så godt.

– Etter det orket jeg ikke å kjempe imot lenger. Dessuten var jeg ofte full når det skjedde. Da flyter det mer over i hverandre, sier hun.

I retten forklarer hun at alle grensene hennes ble sprengt. Hun klarte ikke å si nei til noe, og gjorde det hun trodde ble forventet av henne, selv om hun ikke ville selv.

Det er først da hun sier opp jobben hos treneren i 2008 at det tar slutt.

Men de største belastningene av overgrepet skal hun først merke mange år senere.

På tross av det treneren har gjort mot henne, fortsetter ridningen å være Isabelles store lidenskap.

I 2009 flytter hun sørover, og tar jobb som rytter i Danmark og Tyskland noen år.

– Der fikk jeg tilbake selvtilliten jeg hadde mistet de årene overgrepene skjedde, sier hun i dag.

På en ferie hjemme i Bergen møter hun Jørgen Navelsaker. I 2012 flytter hun tilbake for å bli samboer med ham.

Men hun klarer ikke å slippe kjæresten inn på seg.

I et forsøk på å forstå hvorfor, googler hun ettervirkningene av seksuelle overgrep.

Først da innser hun at det hun har opplevd, er ulovlig, sier hun.

I 2013 blir hun diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. Retten slår senere fast at stresslidelsen er en konsekvens av overgrepene.

Samme år bestemmer hun seg for å anmelde treneren. Anmeldelsen skaper rabalder i ryttermiljøet i Bergen.

Men ikke på den måten Isabelle hadde håpet.

Politiet sikter treneren 16. juni 2014, litt over ett år etter at Isabelle anmeldte ham.

Styret i Bergen Rideklubb vil suspendere ham fra trenerjobben. En person som er overgrepssiktet, får ikke lov til å være trener for barn og unge, ifølge Norges idrettsforbunds regler.

Etter mye frem og tilbake aksepterer ikke treneren å bli suspendert innen fristen styret gir ham.

Styret velger derfor å si ham opp, viser møtereferater VG har fått tilgang på.

Men i klubbens styre er flere personer uenige i håndteringen.

Flere styremedlemmer, deriblant noen av de som står nærmest treneren, trekker seg kort tid etter at oppsigelsen sendes.

– Saken var krevende og veldig opprivende for det tette miljøet i Bergen Rideklubb, forteller Marianne Rødvei Aagaard, som var møtende vara i styret da saken sprakk.

Aagaard var ikke blant dem som trakk seg fra styret.

Samtidig får også Isabelle merke konsekvensene av at hun har anmeldt mannen.

Da Isabelle kom tilbake fra Tyskland, tilbød Bergen rideklubb henne en jobb som daglig leder.

Hun takket først ja, men ombestemte seg da hun tenkte over hvor mye hun måtte være i kontakt med mannen som forgrep seg på henne hvis hun tok jobben.

Selv om klubben ønsket henne som daglig leder bare et år tidligere, opplever Isabelle at personene i klubben ikke vil ha noe med henne å gjøre etter anmeldelsen:

«Jeg ble fryst ut. Folk sluttet å si hei til meg».

En forelder til et barn i ridemiljøet spør Isabelle om det ikke er bedre å trekke saken.

«[...] det du driver med er hevn», skriver den foresatte i en e-post.

Det neste halvannet året forsvinner Isabelle lenger og lenger ut av ryttermiljøet i Bergen, forteller hun.

Hun tror kanskje at det vil hjelpe om hun blir trodd i retten.

Retten finner treneren skyldig. Likevel skal det ikke gå slik Isabelle håper.

I tingretten innrømmer mannen å ha hatt seksuell omgang med Isabelle og tre andre han har vært trener for.

I tillegg vitner flere om seksualisert prat og atferd fra treneren.

En av kvinnene forteller i retten at han ved flere anledninger har kommet opp til henne bakfra mens hun står i stallen, tatt hendene under genseren hennes og befølt henne på brystene.

En annen av dem, som mannen innrømmer å ha hatt sex med, var han også arbeidsgiver for.

Hun jobbet for ham samtidig som Isabelle.

– Jeg snakket aldri rett ut med Isabelle om hva han gjorde med meg. Hun gjorde det heller aldri med meg. Jeg synes det var dritflaut, sier denne kvinnen til VG i dag.

Hun ber om å få være anonym av hensyn til familien.

Kvinnen sier hun kjenner seg igjen i Isabelles fortelling.

– Jeg husker jeg tenkte på at han både kunne åpne og lukke masse dører for meg. På en eller annen måte opplevdes det som en kompliment. Det er først senere jeg er blitt bevisst hvilken maktubalanse det var mellom oss, sier kvinnen.

I rettssal 1D hevder treneren at den seksuelle omgangen med Isabelle var likeverdig og gjensidig.

Retten er av en annen oppfatning.

Dommerne anser det bevist utover enhver rimelig tvil at Isabelle i hele perioden fra 2002 til 2008 ikke ønsket seksuell omgang med treneren.

I dommen trekkes det også frem at han som arbeidsgiver og trener var viktigste nære voksenperson for Isabelle gjennom mange år. Der slår dommerne også fast at det var et alvorlig misbruk.

Treneren blir dømt til to år og tre måneder fengsel.

Han hevder han er uskyldig, og anker.

Anken vinner ikke frem.

Lagmannsretten reduserer straffen hans med tre måneder fordi politiet brukte lang tid på å etterforske saken.

Men også lagmannsretten konstaterer at det er hevet over rimelig tvil at det seksuelle forholdet var uønsket fra Isabelles side.

Saken blir senere behandlet i Norges idrettsforbunds domsutvalg.

Der utestenges ridetreneren fra å være medlem i norsk organisert idrett i 20 år. Han får ikke lov til å være trener, ha andre verv eller selv delta i konkurranser.

Da lagmannsrettens dom faller høsten 2016, publiserer Bergen rideklubb en kunngjøring på sine nettsider.

«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering og alle andre overgrep er totalt uforenlig med det Bergen Rideklubb står for», skriver klubben.

«Alle utøvere og medlemmer skal kunne føle seg trygge på klubbens tillitspersoner og ansatte», skriver klubben videre.

Likevel har rideklubben fortsatt bånd til den tidligere treneren.

En video fra desember i år viser at Bergen Rideklubb har latt eks-treneren reklamere for stallen sin rundt banen deres.

Stallen han driver i dag, ligger i Danmark. To av kvinnene som ifølge stallens hjemmeside jobber der i dag, har bakgrunn fra klubben på Vestlandet.

På hjemmesiden kommer det også frem at sønnen til lederen i Bergen Rideklubb er førsterytter ved stallen.

Flere ganger etter at mannen ble dømt, har det kommet personer tilknyttet Bergen Rideklubb for å delta på rideopphold ved stallen.

Dette har ikke formelt vært i regi av klubben, men det er personer knyttet til klubben som har organisert det.

«Mitt inntrykk er at en stor del av miljøet har fortsatt å støtte den tidligere treneren i etterkant av dommen», sier tidligere styremedlem Aagaard.

Aagaard er ikke lenger en del av Bergen Rideklubb.

Det nåværende styret i Bergen Rideklubb understreker at de ikke var valgt da Isabelles sak var oppe.

Styrets nestleder Christian Hoff beklager likevel til henne på vegne av klubben.

– En slik tilbakemelding gir rom for selvransakelse. Det er trist at hun har opplevd vår klubb som lite inkluderende, skriver Hoff i en e-post etter å ha blitt konfrontert med Isabelles opplevelse.

Nestlederen skriver videre at treneren ikke har noen formelle roller i klubben, men at VGs artikkel har gitt klubben «en kraftig påminnelse av at vi ikke har vært gode nok, og tydelige nok, i deler av vår håndtering i etterkant av dommen fra 2016».

Hoff innrømmer at koblingene mellom treneren og klubben i nyere tid er «upassende og uheldig».

– Dette var en lite tillitvekkende vurdering fra vår side, skriver Hoff om at mannen fikk reklamere for stallen sin på klubbens arena.

Reklameskiltet er nå fjernet. Klubben tilbakebetaler de 30.000 kronene eks-treneren betalte for det i sommer.

Når det gjelder personer tilknyttet klubben som har reist til mannens gård i Danmark, skriver nestlederen at det ikke har vært i regi av klubben.

Klubben kunne likevel vært tydeligere på å informere om forbundets holdninger og retningslinjer, skriver han.

Den overgrepsdømte mannen har ikke svart på de fleste av VGs spørsmål.

Han mener seg uskyldig dømt, formidler han via sin advokat Odd Rune Torstrup.

– Det søkes fortløpende etter nye bevis som kan renvaske ham, skriver advokaten i en e-post.

Advokaten skriver videre at klienten hans bestrider å ha sagt til Isabelle at hun ikke skulle fortelle noen om den seksuelle omgangen.

Torstrup understreker også at dommen ikke gir mannen noe yrkesforbud.

Samtidig informerer han om at klienten hans nå vil selge seg ut av den danske stallen han driver.

Han har ikke besvart spørsmålene om hvem han selger til eller om han fortsatt vil være med å drifte stallen etter at den er solgt.

Han har heller ikke svart på om han ser noe problematisk i å promotere stallen sin for unge jenter i Norge etter å ha blitt utestengt fra norsk idrett for seksuelle overgrep.

– Årsaken til at han ikke vil la seg intervjue i VG, er ene og alene at han ikke ønsker å medvirke til denne reportasjen, hvor VG på forhånd har bestemt hvordan denne skal vinkles og etter et eventuelt intervju med ham står fritt til å velge overskrift og videre vinkling på reportasjen, skriver advokat Torstrup.

Mannen som forgrep seg på Isabelle, er fortsatt aktiv innen ryttersportmiljøet.

Selv er hun ikke det.

Hun har ikke konkurrert på seks år. Hesten hennes har hun flyttet til Sverige.

De tidligere vennene hennes fra miljøet har hun så godt som ingen kontakt med, forteller hun.

Den en gang så energiske jenta er i dag avhengig av sosialstønader. Den posttraumatiske stresslidelsen har ført til en funksjonsnedsettelse på over 50 prosent.

Isabelle opplever at ryttermiljøet stort sett tok gjerningsmannens parti, ikke offerets.

Det gjør henne sint.

– Alle snakker så mye om idrett og fellesskap. Men i det øyeblikket man sier noe høyt, står man helt forbanna alene.