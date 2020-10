SKVÆRET OPP: VIF-trener Dag-Eiliv Fagermo (t.v.) sa etter pausen at han og KBK-spiller Flamur Kastrati hadde gjort opp seg imellom. Dommer Tom Harald Hagen står bak til høyre. Foto: Fredrik Hagen

Dommer Hagen om hetsen mot Fagermo: − Hører ikke hva som blir sagt

VALLE (VG) (Vålerenga-Kristiansund 1–1) Dommer Tom Harald Hagen fikk ikke med seg at Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo «jævla soper».

– Om vi hadde hørt det der og da, så hadde vi gitt kort på det. Om vi ikke fanger det opp, så kan vi ikke gjøre noe med det. Da er det opp til andre å gjøre noe med det i ettertid, sier Tom Harald Hagen til VG etter kampen.

Situasjonen oppstod etter en snau halvtime, hvor Kastrati og Fagermo havnet i opphetet munnhuggeri underveis i 1–1-kampen på Intility Arena.

– Hvorfor viser du ikke ut Kastrati?

– Fordi vi ikke hører hva som blir sagt, svarer Hagen.

– Kunne du tatt opp kortet i pausen?

– Nei, jeg kan ikke gjøre noe etterpå. Vi hørte heller ikke noe i pausen. Vi har bare sett det som ble sagt i mediene, svarer Hagen.

– Når ble det klart for deg at dette hadde skjedd?

– Vi skjønte underveis at de hadde hatt en disputt. Det er grunnen til at jeg tar Kastrati til side og sier: Nå må du ha fokus på ditt.

– Sa du noe til Fagermo?

– Nei, det gjorde resten av teamet, svarer dommeren.

– Hva tror du blir utfallet her?

– Det må du spørre NFF om, svarer Hagen.

Her er episoden med Kastrati og Fagermo i 1. omgang:

– Saken er tydelig

Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo har ikke mye å si om selve hendelsen.

– Her må forbundet se på saken, så tror jeg ikke at jeg skal si noe mer. Saken er tydelig, han har innrømmet det. Man hører hva han sier og så videre. Da føler jeg at det er ikke jeg som skal uttale meg noe særlig mer, det får de som styrer fotballproduktet gjøre, sier Fagermo til VG.

– Er det noe ondt blod mellom dere fra før?

– Ikke fra min side, jeg kjenner ikke gutten en gang. Jeg forsto det sånn at han var sur, fordi jeg hadde sagt at han var skadeutsatt eller noe sånt, svarer Fagermo.

Han legger til at hendelsen setter fotballen i dårlig lys.

Kristiansund-spilleren forlot intervjuet med Eurosport i pausen i kampen mot Vålerenga i Oslo søndag kveld:

Kristiansund-trener Christian Michelsen henviser til pressemelding fra klubben etter episoden.

– Dette er uheldig og ikke noe vi ønsker på en fotballbane eller andre steder i samfunnet, sier Michelsen.

– Burde du tatt av Kastrati til pause?

– Jeg hadde tatt ham ut om jeg hadde visst hva han sa, men jeg var ikke klar over ordet, svarer Michelsen.

TAKKER FOR KAMPEN: Vålerengas trener Dag-Eilev Fagermo og Christian Michelsen (t.h.) gir hverandre hånden etter matchen som ble overskygget av Flamur Kastratis utspill. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Strider mot verdigrunnlag

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF), Gro Tvedt Andreassen, skriver følgende i en SMS til VG:

– Dette er ikke greit. Det er på generelt grunnlag nulltoleranse for alle former for diskriminering i norsk fotball. Videre prosedyre er at partene først blir bedt om å avgi forklaringer, så vil saken havne på påtalenemndas bord.

Eliteserien har for tiden en pågående kampanje mot rasisme i fotballen.

– Vi avventer dommerens rapport og vurderer videre hva som skjer i morgen, skriver direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, i en SMS til VG.

I 2015 fikk daværende Bærum-spiller Simen Juklerød (nåværende Royal Antwerp) to kampers karantene for å kalle en motspiller «homo». I Danmark ble Lyngby-spilleren André Riel suspendert i fem kamper for homofobisk tilrop mot en motspiller for snaut to uker siden.

Daglig leder i Kristiansund, Kjetil Thorsen, skriver i en pressemelding at Flamurs Kastratis uttalelser «strider mot hele vårt verdigrunnlag».

Samtidig varsler han at han det vil få konsekvenser for spilleren og at klubbens ledelse kommer til å følge opp saken.

Kastrati forlot Valle uten å gi intervjuer etter kampen.

