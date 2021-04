Mats Zuccarello (nummer 36) feirer målet til Kirill Kaprizov (nummer 97). Nordmannen sto for den målgivende pasningen. Foto: Craig Lassig / AP / NTB

Nytt Zuccarello-mål da Wild utklasset Sharks

For andre gang på to dager vant Minnesota Wild over San Jose Sharks, denne gangen med hele 5–2. Mats Zuccarello sto for ett mål og en assist.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Nordmannen scoret sitt tiende mål for sesongen – og det fjerde på tre kamper – etter 14.35 i første periode. Kampen ble spilt i St. Paul lørdag kveld lokal tid.

I overtallsspill sto han perfekt plassert foran buret og kunne enkelt sette pucken bak Sharks-målvakt Martin Jones da pasningen kom fra hans svenske lagkamerat Marcus Johansson. Også Ryan Hartman ble kreditert med assist.

Som i Wilds 3-2-seier fredag var det bortelaget Sharks som kom best i gang. Brent Burns sørget for kampens første mål etter 12.02 i første periode – før Zuccarello sørget for utligning. Nordmannen fikk til sammen drøyt 15 minutter på isen lørdag.

San Jose SharksŽmålvakt Martin Jones må konstatere at skuddet fra Mats Zuccarello gikk inn. Foto: Craig Lassig / AP / NTB

Også Joel Eriksson Ek, Zach Parise, Kirill Kaprizov og Nico Sturm scoret for Minnesota Wild. På Kaprizovs mål sto Zuccarello for den målgivende pasningen. Nordmannen har dermed 17 assists denne sesongen.

Med drøyt to minutter igjen av kampen lørdag scoret Joel Kellman for Sharks, men det hindret ikke laget fra å bli utklasset av Wild.

Minnesota Wild har 57 poeng og ligger på tredjeplass i den vestlige avdelingen i NHL. Colorado Avalanche leder med 64 poeng, foran Vegas Golden Knights med 62 poeng.

De fire beste lagene går videre til sluttspillet når grunnserien er ferdigspilt. På plassen bak Wild ligger Arizona Coyotes med 45 poeng, dog med to kamper mer spilt.