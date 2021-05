FORE: Heller ikke lørdag satt det helt med driveren for Viktor Hovland. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland raste nedover i PGA Championship

Viktor Hovland (23) var i ferd med å snu runden etter en dårlig start, men et par feil i avslutningen gjorde at nordmannen falt kraftig nedover på resultatlistene.

Av Simon Zetlitz Nessler

Alle er ikke ferdigspilt med runden. I skrivende stund har Phil Mickelson en ledelse på fem slag etter at han har spilt ti hull av runden. Mickelson er ti slag under par for turneringen.

Seiershåpet til Viktor Hovland i årets andre majorturnering, PGA Championship, virker til å være ute etter at han gikk den tredje runden på 75 slag, tre slag over par.

I motsetning til de to første dagene, var det langt roligere forhold på Kiawah Island lørdag, og Hovlands runde har ført ham ned til en foreløpig delt 38. plass, hvor han i skrivende stund er 13 slag bak lederen Phil Mickelson.

Skulle 50-åringen vinne turneringen, som avsluttes søndag, vil han bli den eldste vinneren av en major i historien.

NEDTUR: Hovland fortviler etter at han misset en putt under den tredje runden. Foto: Matt York / AP

Viktor Hovland lå helt oppe på en delt annenplass etter den første runden i PGA Championship, men en runde på tre slag over par, sendte nordmannen ned til en delt 19. plass etter den andre runden, på par etter de to første rundene.

Det var særlig med driveren Hovland spilte seg i problemer under fredagens runde, og det fortsatte ikke stort bedre på første del av lørdagens runde.

På de første ni hullene var det langt mellom birdiemulighetene og en dobbeltbogey på hull 3 – hvor han treputtet fra seks meter – gjorde at 23-åringen var to slag over par for runden.

Viktor Hovland i majorturneringene Delt 12. plass: U.S. Open i 2019

Delt 13. plass: U.S. Open i 2020

Delt 21. plass: Masters Tournament i 2021

Delt 32. plass: Masters Tournament i 2019

Delt 33. plass: PGA Championship i 2020 Hovland har ikke spilt The Open Championship enda. Vis mer

Vi fulgte Hovlands runde slag for slag – les hvordan hele runden var her.

På de siste ni spilte han stødigere og det ble birdie på både hull 10 og 11. Hovland spilte seg til flere gode birdiemuligheter på de siste hullene, men det ble også noen kostbare feil. Innspillet på hull 13 endte i bunkeren og misset den påfølgende tre meter lange putten for par.

Hovland spilte seg nydelig ut i fairway på hull 16, men derfra og inn var det lite som stemte på det lange par 5-hullet og det ble en ny bogey etter at han slo andreslaget 30 meter til venstre for hullet.

Nok en bogey kom på hull 17, hvor Hovland slo utslaget i bunkeren, og dermed ble det den andre strake runden på 75 slag for nordmannen.

Foran den siste runde er han godt utenfor topp 30, men han kan med en god runde sikre seg sitt beste resultat i turneringen. I 2020 endte han på en delt 33. plass i PGA Championship, hans første deltakelse i majorturneringen.