EN MÅNED TIL SKIRENN: 20. november er konkurransesesongen i gang for langrennsløperne på Beitostølen. Tirsdag møtte Therese Johaug pressen i Holmenkollen. Foto: Stian Lysberg Solum

Therese Johaug: Tviler på sesongplanen

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug (32) vurderer å stå over Tour de Ski.

Nå nettopp

– Det er jo som å tro på julenissen at vi skal gå alle skirennene denne sesongen, for å være helt ærlig. Det er vanvittig mange skirenn og fra plass til plass og land til land. Jeg syns det er en offensiv sesongplan per dags dato, sier Johaug til VG.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok nylig at verdenscupen skal gå som planlagt.

– At alle verdenscuprenn skal gå etter planen, det har jeg mine tvil om, sier Johaug.

Denne uken er hun på landslagssamling i sin egen lekegrind i Holmenkollen. Og jammen kom snøen også, men den la seg kjapt som slaps på bakken.

VM-DRONNING: Therese Johaug tok med seg flagget over målstreken da hun satte punktum med seier på tremila og tre VM-gull i Seefeld i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Verdenscupen starter i finske Ruka med en minitour 27. november. Det er 23 verdenscuprenn, pluss åtte renn i Tour de Ski. Fire NM-løp. Seks VM-renn. Det bli 41 skirenn. I tillegg kommer åpningsrennene på Beitostølen.

Johaug vurderer å droppe Tour de Ski hvor hun er tittelforsvarer. Hun vant også i 2014 og 2016. 32-åringen tar tour-avgjørelsen etter verdenscuphelgen i Davos midt i desember. Foran VM i Seefeld i 2019 sto hun over Tour de Ski.

– Tour de Ski kommer helt an på hvordan det går før jul og hvordan ting utvikler seg. Det er en hard Tour de Ski med åtte skirenn og all den fartingen, corona og alt som følger med. VM i Oberstdorf er det store målet i vinter, sier Johaug.

Seier i Tour de Ski gir 400 verdenscuppoeng, enkeltseire i touren gir 50 poeng. Men Johaug er knallhard på prioriteringen i en VM-sesong. Hun er tittelforsvarer på tre distanser.

Forrige sesong vant Johaug samtlige distanserenn minus ett, da vant svenske Frida Karlsson:

les også Frida Karlsson om smellen: - Jeg ble lei meg, sjokkert og redd

Langrennsløperne møtte pressen på Holmenkollen Park. Hotellet er egentlig stengt, men holdt åpent for skiløperne på samling.

32-åringen forteller at coronaviruset også gjør at hun kommer til å prioritere hardere å stå over flere renn.

– Det som bekymrer meg mest, er at mange som har hatt det forteller om bivirkninger tre-fire måneder etterpå, at de er slitne, slappe og trøtte. At ting ikke er på stell, det er frykten. Vi er i et yrke hvor vi lever av kroppen, sier Johaug.

Verdenscupen skal innom åtte land, og setter i følge planen punktum med prøve-OL i Beijing, med sprint, fellesstart med skibytte og jaktstart.

PS! Sesongen starter med nasjonal langrennsåpning på Beitostølen fredag 20. november. Det er en måned til.

Publisert: 20.10.20 kl. 18:45

Les også