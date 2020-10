EAGLE-GLIS: Viktor Hovland kunne smile etter å ha senket en eagle fra greenbunkeren på det 16. hullet. Her med caddie Shay Knight. Foto: JEFF GROSS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Viktor Hovland slo tilbake med storspill i Las Vegas

Etter en tøff start på CJ Cup på PGA-touren har Viktor Hovland (23) virkelig funnet frem storspillet i Las Vegas.

Det så mørkt ut etter 15 hull på den første runden av helgens PGA-turnering. Men etter birdie på to av de tre siste hullene torsdag, kunne Hovland ga av banen med en god følelse, tross 55. plass og tre slag over par.

Den følelsen tok han virkelig med seg ut på den andre runden, der han startet å spille på hull 10.

På det 13. hullet kom dagens første birdie. Så kom det 16. hullet, der det snudde torsdag. Hovland så tilsynelatende ut til å havne i litt trøbbel, da han slo sitt andre slag i greenbunkeren.

Nordmannen gikk ned i sanden, gjorde det han skulle og fikk ballen opp på greenen. Stille og rolig gikk han ut av sanden, mens caddie Shay Knight kunne se at ballen rullet ned i hullet til en eagle (to slag under hullets par).

TV-bildene viser at 23-åringen selv virket noe overrasket, før han fant frem det etter hvert så kjente smilet sitt. Se slaget på PGAs hjemmeside her.

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Det hadde han også god grunn til, for det skulle bli mer å smile av for Hovland. På hull 18 leverte han en ny birdie, og halvveis på den andre runden var han fire slag under par – ett slag under totalt.

En bogey på hull 1 (Hovlands 10. for dagen) så ikke ut til å påvirke 23-åringen, som leverte birdie på hull 4, 7 og 8 før runden var over.

Med seks under par for dagen, spilte han seg fra tre slag over par til tre slag under. Det var nok til å hoppe 37 plasser på resultatlisten, til en delt 18.-plass idet han gikk av Shadow Creek-banen i Las Vegas.

I skrivende stund er ikke alle ferdige med sin andre runde, men det er Xander Schauffele. Han leverte en enda sterkere runde enn Hovland. Amerikaneren leder turneringen 14 slag under par, etter en 64-runde fredag (åtte slag under par), 11 slag foran det norske håpet.

Kun de 60 beste fra fjorårets FedEx Cup, samt spillere som har kvalifisert seg gjennom blant annet Asia-touren eller det sørkoreanske mesterskapet får delta i turneringen i Las Vegas denne helgen.

Vinneren stikker av med en premiesum på drøyt 16 millioner kroner, mens man for andreplassen stikker av med snaue ti millioner kroner.

Publisert: 17.10.20 kl. 01:04

