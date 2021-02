HER ER DET SMITTE: Pensjonatene journalistene bor på i slovenske Bled. Foto: Jostein Magnussen/VG

Smitteutbrudd blant journalistene i VM: − Litt skummelt

POKLJUKA (VG) På dette pensjonatet og i nabohuset ligger flere reportere isolert med corona under skiskytter-VM.

Publisert: Nå nettopp

– Det er litt skummelt, ja. Vi er jo i intervjusonen etter hvert renn så jeg håper de er flinke på smittesporing og at alle som har vært i kontakt blir isolert eller satt i karantene. Det er viktig at man tar de grepene som må gjøres for å hindre spredningen, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Det har så langt vært mye norsk jubel og medaljefangst under VM her i Pokljuka. På den fronten er det meste som det pleier å være - men på grunn av coronapandemien er det mye som er annerledes i årets VM.

Det er ikke noe publikumsbrøl på standplass når blinkene går ned, man kan kun se hverandres øyne bak munnbindene og duften av Antibac preger omgivelsene.

Så langt har utøverne i VM holdt seg friske - men blant journalistene er det nå flere som har blitt smittet av viruset.

TOMME PULTER: Under de første VM-dagene var dette pressesenteret i Pokljuka fullt. Nå er det flere tomme pulter. Foto: Jostein Magnussen

Smitte i «boblen»

Så langt har det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) tatt 2500 tester gjennom VM. I den første runden for å komme inn i den såkalte «VM-bobla» testet tre positivt. Da var det en person i det østerrikske støtteapparatet og to i media som var smittet.

En uke senere ble alle testet på nytt. Da ble først fem i media bekreftet smittet tirsdag, før en sjette person ble bekreftet onsdag.

Store deler av journalistene i VM bor en halvtimes kjøretur ned fra fjellet i Pokljuka - i byen Bled. Der er mange samlet på små pensjonater. Nå sitter flere isolert.

– Det er ikke bra. Samtidig er det derfor vi har disse reglene med utendørs intervjuer, holder god avstand og har maske. Jeg er veldig glad for at det er så strengt, sier Marte Olsbu Røiseland.

Faste plasser

De ansatte i media dekker mesterskapet med strenge smittevernregler. På det felles pressesenteret på stadion har alle hver sin faste plass med gode avstander. Der er det også krav om munnbind. Det er også faste plasser hvor hver enkelt henter lunsj en gang om dagen. Avstanden til utøverne er stor og det er portforbud etter 21.00.

Johannes Dale mener det hadde vært rart om det ikke dukket opp noe smitte.

– Jeg er ikke så direkte bekymret nå, for vi holder så god avstand hele gjengen hele tiden, og IBU har et vanvittig godt testsystem. Så jeg føler meg i hvert fall veldig godt ivaretatt. Noen tilfeller må man på en måte regne med. Hadde det ikke vært noen tilfeller, hadde det vært litt rart også, sier han.

les også Lægreid hylles av forbildet Fourcade: – Betyr veldig mye

Ingrid Landmark Tandrevold stoler på at de rundt seg følger reglene.

– Vi prøver å ha en god armlengdes avstand til dere, nettopp av denne grunnen og prøver å holde oss til vår kohort. Jeg har ekstrem tillit innad i laget mitt til at alle har et ekstremt fokus på hygiene, sier hun og legger til:

– Det er vanskelig å ha kontroll på alle og det eneste man kan gjøre er å ta forholdsregler selv.