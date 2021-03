ONKEL OG NEVØ: Tidligere fotballspiller Frode Kippe og VM-konge under skiskytter-VM i Pokljuka. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG / NTB

VM-konge Sturla Holm Lægreid inspirert av onkel Frode Kippe: − Et forbilde

I Pokljuka ble kometen Sturla Holm Lægreid (24) VM-konge. På veien til toppen har skiskytteren blant annet latt seg inspirere av onkel og Lillestrøm-legende Frode Kippe (43).

– Er det kulest å være verdensmester eller nevøen til Frode Kippe?

Sturla Holm Lægreid ler av spørsmålet VG stiller.

– Godt spørsmål! Nå er jeg ganske fersk verdensmester, så det som er ferskest er jo kulest. Men det å være nevøen til Frode er jo veldig kult det også, svarer han.

24-åringen har hatt et helt fantastisk år siden han debuterte i verdenscupen på tampen av forrige sesong. Han er nummer to i verdenscupen sammenlagt og under VM i Pokljuka tok han fire gull - på mixed stafett, normaldistansen, stafett og fellesstart.

FIRE GULL: Sturla Holm Lægreid med VM-medaljene i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric / NTB

Men Sturla Holm Lægreid er ikke den eneste toppidrettsutøveren i familien. Mange ble nemlig overrasket da tidligere Lillestrøm-spiller Frode Kippe dukket opp i NRKs VM-studio under mesterskapet.

Der kunne han fortelle at han er onkelen til Lægreid. Hans samboer er søsteren til VM-kometens mor, så noe gener deler de imidlertid ikke. Lægreid forteller at det har vært fint å ha en annen toppidrettsutøver i familien.

– Det har vært utrolig inspirerende å ha Frode som et forbilde jeg kan se opp til, forteller skiskytteren.

Han fortsetter:

– Han har på en måte vist at det går an å bli toppidrettsutøver. Da har jeg alltid hatt troen på at det er mulig. Jeg har sett på hvordan han har jobbet for det. Han har absolutt vært en inspirasjon.

Kippe la opp som fotballspiller 2019, men gjorde et lite comeback på slutten av fjorårssesongen. Bortsett fra 3,5 år i Liverpool og Stoke fra 1999 til 2002, tilbrakte han hele seniorkarrieren i Lillestrøm. Nå er han spillerutvikler i klubben.

Han forteller at han har vært en del av familien siden Lægreid var rundt ett år.

– Det er helt rått. Så fort det har gått og måten han takler ting på er litt uvirkelig. Samtidig er det litt forventet, for jeg vet at han har de kvalitetene som skal til. Det mentale er der det skal være, og i tillegg har han fått til det fysiske i år, sier Kippe til VG om hvordan det var å følge nevøen i mesterskapet.

Han vil ikke ta noe ære for suksessen, men synes det er hyggelig om han kan har bidratt til å inspirere Lægreid.

– Han har vært nysgjerrig på trening og hvordan det er å holde på hele tiden. Vi har snakket mye idrett og jeg har også vært veldig nysgjerrig på ham og hvordan han trener. Det er nok noe å hente fra begge sider her, forteller han.

STOLT ONKEL: Frode Kippe fra pressekonferansen hvor han fortal Foto: Trond Solberg / VG

Lægreid har fått mye ros for hvordan han har taklet både presset og det mentale gjennom VM. Kippe forteller at nevøen alltid har vært opptatt å gjøre alt riktig ned til minste detalj.

– Han har alltid lett etter informasjon og er søkende. Han blir aldri utlært og ønsker å perfeksjonere ting. Det gjør han egentlig i alt han driver med. Der er han skarp. Når han først vil noe, har han alltid vært en sånn som går all in, og legger til at han er stolt av hvordan nevøen fortsatt er «den samme gamle Sturla»:

– Det kan koke litt for mange når en først får litt publisitet. Det kan gå til hodet på mange, men jeg vet det ikke kommer til å skje med Sturla. Han er den samme gutten og holder beina godt plantet på jorda.