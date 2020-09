VANT: Casper Ruud forlater banen i Hamburg onsdag formiddag etter at motstander Benoit Paire trakk seg i andre sett. Foto: FABIAN BIMMER / REUTERS

Ruuds motstander testet positivt på corona: – Casper fikk ikke beskjed

(Ruud-Paire 2–0, 6–4, 2–0) Like etter at Casper Ruud slo Benoit Paire i Hamburg Open onsdag formiddag, ga franskmannen beskjed om at han testet positivt på corona foran turneringen. Om noen dager har Ruud sin første kamp i French Open.

Flere franske medier melder at den franske tennisspilleren testet positivt på coronaviruset da han ankom Hamburg fredag. Paire forteller at han skal ha avlagt to positive tester i den tyske byen.

– Da jeg kom testet jeg positivt på covid igjen. Jeg er sliten, jeg orker ikke mer, sier Paire, som er ranket som nummer 25 i verden, ifølge L’Equipe.

Men onsdag formiddag spilte han likevel mot Ruud. Nordmannen vant første sett 6–4. Etter en time var det over, siden franskmannen kastet inn håndkleet:

Pappa og trener Christian Ruud forteller at de ikke vet hva som er fakta i denne saken.

– Casper fikk ikke beskjed om dette. Han har ikke fått noen informasjon. Paire var positiv i US Open, det er rart han har fått corona igjen, sier Christian Ruud til VG.

Veldig sliten

For Paire måtte forlate US Open i slutten av august på grunn av coronasmitte.

Franskmannen la tirsdag ut en melding på Instagram om at han var veldig sliten.

– Den eneste negative testen var i går, men to på rad var positive, sa Paire i følge flere medier etter kampen, blant annet gjengitt på tennishead, og legger til:

– Jeg vil si takk til legene og turneringen som lot meg spille.

VG har forsøkt å komme i kontakt med turneringsledelsen, for å få en forklaring på coronatestene til Paire og hvorfor han fikk spille, uten å få svar.

TRAKK SEG: I andre sett valgte Benoit Paire å trekke seg fra kampen mot Casper Ruud i Hamburg. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

Det er bare noen dager til Casper Ruud skal spille sin første kamp i French Open. Ruud spiller sin første kamp på grusen i Paris en gang mellom søndag og tirsdag. Pappa Ruud er ikke redd for at dette vil påvirke Grand Slam-turneringen.

– Jeg tenker at legene vet bedre enn meg. Om Paire får lov til å starte, så er det vel velbegrunnet. Det er ikke nærkontakt i tennis. Når de er nære i starten for å trekke om å starte serven, så har begge på masker, sier pappa Ruud, som ikke er tilstede i Hamburg selv.

Testes annenhver dag

Han forteller videre at sønnen blir coronatestet annenhver dag.

– Casper er forsiktig. Han bruker antibac, han menger seg ikke med folk, men man kan aldri være altfor trygg, sier Christian Ruud.

MED PAPPA: Casper Ruud sammen med pappa og trener Christian under French Open i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Ruud ble tirsdag ranket som nummer 30 i verden, det er hans høyeste ranking i karrieren. Søndag møtte Ruud verdensener Novak Djokovic i semifinalen i ATP Masters 1000 i Roma. 21-åringen fra Snarøya imponerte stort og ga Djokovic kamp, men tapte 2–0.

Ruud spilte så godt at verdenseneren måtte gi tommel opp:

Christian Ruud er spent foran French Open.

– Det er lov å håpe på en kvartfinale, sier pappa Ruud.

Han ser fremskritt hele tiden, og gleder seg over 30. plass på rankingen.

– Det er veldig gøy. Casper er dedikert og trener hardt. Det er hyggelig at det gir resultater. Og det er gøy at han ypper seg mot de aller beste i verden. Men han er fortsatt ung. Han tar små skritt hele tiden. Fortsetter han slik kan han kanskje ende opp som topp 10 i verden, eller enda høyere, sier pappa og trener Christian Ruud til VG.

