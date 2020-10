X-FAKTOR: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja møtte snowboardkjørerne Marcus Kleveland (fra høyre), Silje Norendal, motorsykkelvirtuos André Villa og snøscooterstjernen Elias Ishoel til en X Games-prat i Hafjell tidligere i høst. Foto: PRIVAT

Snowboard-Silje fikk gladnyhet fra Raja: 15 mill. til X Games 2021

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja opprettholder støtten til X Games Norge over statsbudsjettet. Arrangementet i Hafjell i mars neste år bevilges like mye som forrige utgave samme sted for syv måneder siden: 15 millioner kroner.

Nå nettopp

– Det var en oppkvikker og fin beskjed å få. Det er absolutt en god motivasjon. Nå har jeg et mål å jobbe mot, sier Norges beste brettkjører Silje Norendal (27) etter at hun via X Games Norge-sjef Henning Andersen har mottatt Abid Rajas gladnyhet.

Sammen med blant andre snowboardkollega Marcus Kleveland (21) presenterte Silje Norendal i begynnelsen av august sporten sin og planene for fremtidens X Games Norge overfor idrettsminister Abid Raja.

les også Raja møtte Snowboard-Silje: – Jeg smilte bredt

Actionsportutøverne fikk inntrykk av at han likte det han så og hørte. Men han kunne ikke gi noen lovnader og forskuttere bevilgninger over statsbudsjettet, som offisielt blir lagt frem kommende onsdag.

– Dette er en nyhet jeg følte jeg kunne gi dem nå. De representerer en kul idrett, med bredt nedslagsfelt på YouTube og i alternative kanaler. De har stor tiltrekningskraft. Jeg ble veldig happy da jeg traff dem, og det er med stor glede jeg kan fortelle at det blir X Games i Norge også neste år, sier Abid Raja.

Skikjører Birk Ruud er en av de kule – en akrobat som satser i flere element:

les også X Games Norge fikk corona-klarsignal

Henning Andersen søkte opprinnelig om 22 millioner kroner i statlig støtte til X Games Norge i Hafjell i begynnelsen av mars i år.

Bevilgningen ble til slutt 15 millioner. Abid Raja yter samme sum over kulturbudsjettet til arrangementet i mars 2021, et snaut år før vinter-OL i Beijing.

Kultur- og likestillingsministeren påpeker at «coronasituasjonen» innebærer at arrangementet i OL-arenaen fra 1994 «må ta høyde for ulike varianter». Per nå er det høyst usikkert hvor vidt utenlandske stjerneutøvere vil få adgang til å konkurrere i Hafjell og Norge om seks måneder.

les også X Games-nei: – Sjakk matt

– Det er en uvisshet de må leve med, og de vil jobbe langs de linjene. Det er viktig at vi får internasjonale arrangementer neste år, med forbehold om at de må planlegge for tilpassinger, sier Abid Raja.

Når det gjelder viktigheten av internasjonale mesterskap og arrangementer, viser han til regjeringens ja til håndball-EM i desember, nordiske leker samme måned og EM-playoffkampen Norge-Serbia på Ullevaal stadion neste uke.

Henning Andersen bekrefter at X Games Norge 2021 er planlagt med henblikk på fleksibilitet. I utgangspunktet vil det bestå av «Kleveland-øvelsen» knucklehuck i innendørsarenaen Snø på Lørenskog nord for Oslo, skateboard i Skur 13 på Filipstad i hovedstaden, OL-øvelsene Big Air og slopestyle – for ski og snowboard – i Hafjell.

les også X Games-sølv til Birk Ruud: – Han er helt rå

– Jeg ser for meg at det uten full internasjonal deltagelse (på grunn av corona) vil bli en kvalifisering til det store arrangementet vi har planlagt for 2022. Hvis vi må arrangere uten publikum, får vi det greit til. Kan det åpnes for publikum, får det gratis adgang, sier Henning Andersen.

Silje Norendal mener det vil gi flere norske utøvere sjansen til å være med og vise seg frem i X Games, og at det kan motivere «bredden». For egen del ser hun frem til snart å kunne gå normalt igjen, et par måneder etter at hun fikk fjernet skruer og annet metall fra foten og leggen.

les også Silje Norendal operert i natt: Komplisert brudd i leggen

– Etter operasjonen følte jeg at det var bra. Men så viste det seg at en sene var blitt overbelastet fordi en skrue hadde lagt press på den. Akkurat nå virker det som om jeg er veldig plattfot. Jeg har to uker igjen før jeg kan ta av meg «skoen», forteller Silje Norendal.

«Skoen» er den omfangsrike støtten hun fortsatt må ha rundt sitt skadede ben.

– Får jeg noen gode økter på snø før jul og er «med» igjen fra januar, vil jeg være fornøyd, sier Silje Norendal.

les også Avlyser bryllupet i Toscana

For tiden er hun i Finland på besøk hos sin forlovede Alexander Bonsaksen (33), som lørdag sesongdebuterer for KooKoo i den finske toppserien i ishockey.

Publisert: 02.10.20 kl. 18:15