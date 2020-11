Vålerenga til Champions League for første gang: − Det kuleste man kan spille

(FC Gintra - Vålerenga 0–7) Årets Vålerenga-suksess fortsetter: Borte mot FC Gintra i Litauen sikret de klubbens første Champions League-sluttspill.

Oppdatert nå nettopp

Det etter en kamp hvor Vålerenga overkjørte vertene i Litauen. Spesielt Sherida Spitse var toneangivende, og hennes gode dødballfot var involvert i fem av målene da FC Gintra ble slått hele 7–0.

– Dette var kjempegøy. Det ble jo et ganske stort resultat til slutt også, så det var morsomt å gå videre på den måten, sier målscorer Synne Jensen til VG etter kampen.

Avansementet til 16-delsfinalen i Champions League ble med andre ord sikret på imponerende vis:

20 minutter var spilt da islandske Ingibjörg Sigurdardottir headet inn 1–0 etter en god Spitse-corner.

Oslo-laget fortsatte presset og fikk uttelling igjen. Etter en drøy halvtime kom kampens andre. Rikke Madsen kranglet ballen i mål etter nok en corner fra Spitse før et selvmål sørget for at Vålerenga kunne gå til pause med en solid 3–0-ledelse.

GOD: Sherida Spitse spilte en god kamp i Litauen. Tre av hennes hjørnespark endte med scoring. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Og Vålerenga fortsatte etter pausen: Spitse var nok en gang involvert da hun slo et nydelig frispark som ble stanget i mål av Dejana Stefanovic.

Bare minutter senere satte Ajara Njoya inn det femte - før nok et selvmål og til slutt en scoring fra Synne Jensen sørget for 7–0-seier.

Begge selvmålene kom etter cornere fra Spitse.

Jensen forteller at de ble litt overrasket over nivået på laget fra Litauen, men sier også at de hadde sett på analyser at det var forskjell på ligaen der og i Norge. FC Gintra har vunnet den ligaen de siste ti årene. Nå ser hun frem mot spennende måter.

– Champions League er det kuleste man kan spille, sier Jensen.

16-delsfinalene i Champions League spilles fra 9. og 10. desember. Trekningen er 24. november.

Fjorårets seriemester LSK Kvinner er direktekvalifisert til sluttspillet.

– Det blir spennende å se hva vi får til. Det kommer jo til å bli tøffere motstand der, men det blir bare morsomt, sier Jensen.

Samtidig som suksessen i Europa kjemper Vålerenga om seriegull i Toppserien. Før siste runde - som er blitt utsatt etter coronasmitte i Arna-Bjørnar - topper Vålerenga tabellen med like mange poeng som Rosenborg og bare ett poeng ned til Avaldsnes. Det er med andre ord duket for en thrilleravslutning i kampen om gullet.

– Det kommer en periode med bare viktige kamper nå. Det er veldig kult, og samtidig litt krevende fordi mye står på spill med nerver og sånt. Men det er dette man lever for og vi ser veldig frem mot avslutningen, sier Jensen.

Publisert: 19.11.20 kl. 13:46 Oppdatert: 19.11.20 kl. 14:59

Les også