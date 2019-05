MER JUBEL?: Georginio Wijnaldum og Jordan Henderson feirer en av fire scoringer i Champions League-semifinalen mot Barcelona på Anfield. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Gullkampen i Premier League kan ende med omkamp

Både Liverpool og Manchester City kan sikre ligagullet søndag ettermiddag, men kanskje må vi vente enda lenger på avgjørelsen. For første gang i historien kan nemlig Premier League måtte avgjøres med omkamp.

Søndag ettermiddag skal Premier League -sesongen 2018/2019 avgjøres. Manchester City ligger ett poeng foran Liverpool. De lyseblå har dermed alt i egne hender, men Liverpool viste senest tirsdag at alt kan skje i fotball da de snudde 0–3 til 4–3 mot Barcelona i Champions League-semifinalen.

Manchester City møter Brighton borte. Liverpool tar imot Wolverhampton hjemme på Anfield. Begge kampene spilles 16.00.

Slik kan dramaet bli komplett

Manchester City vant ligaen forrige sesong, og har tatt tre gull de siste ti sesongene. Liverpool på sin side har ikke vunnet den engelske ligaen siden 1989/1990-sesongen. Om de skal klare det søndag må de vinne mot Wolverhampton samtidig som Manchester City avgir poeng mot Brighton. I tillegg kan et uavgjortresultat holde til et etterlengtet seriegull dersom Manchester City går på et lite sannsynlig stortap med fem mål eller mer.

Men gullkampen kan altså bli enda mer dramatisk enn den allerede er:

Skulle målforskjellen ende helt likt mellom de to lagene når søndagens kamper er ferdigspilte, åpner det for et scenario der de to møtes til omkamp på en nøytral bane.

For at det skal bli en realitet må Liverpool spille 4–4 mot Wolverhampton samtidig som Manchester City må tape 0–4 for Brighton. Det blir også omspill om alle de fire lagene scorer like mange mål utover nevnte scenario, altså om det blir 5–5, 1–5, 6–6, 2–6 og så videre.

Manchester City har fire mål til gode på Liverpool. De har scoret 91 mål og Liverpool har scoret 87. Begge står med 22 innslupne mål.

Aldri skjedd før

Omkamp for å avgjøre Premier League har aldri skjedd før. Nærmest var i 1995/1996-sesongen da Premier League-ledelsen gjorde seg klare for en slik kamp mellom Manchester United og Newcastle.

De to lagene lå likt to runder før slutt, med kun ett mål som skilte de to. To mulige datoer var booket på Wembley og billetter ble produsert. Manchester United vant til slutt serien med fire poeng.

Publisert: 12.05.19 kl. 11:32