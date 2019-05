Her jubler Berit Kjøll over å ha blitt den som erstattet Tom Tvedt. IOC-medlem Kristin Kloster Aasen (t.h.) var sentral i valgkampen, og hadde stemmerett i valget som ble avgjort med to stemmers margin. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Kommentar

Skal IOC få avgjøre et norsk valg?

IOCs representant i Norge spilte en nøkkelrolle i Berit Kjølls valgkamp. Det er prinsipielt problematisk for det norske idrettsdemokratiet.

Mens forsamlingen på idrettstinget foretrakk å gå til middag i stedet for å behandle et forslag om å diskutere eget forhold til IOC, underbygger helgen hvor tette båndene faktisk er.

I ytterste konsekvens kan en person som er utpekt av en udemokratisk organisasjon ha avgjort hvem som skal styre Norges største folkebevegelse fremover.

I alle fall var IOC-representanten blant dem som fikk si sitt, i et valg der det skilte to stemmer mellom finalistene.

Nå er denne problemstillingen sammensatt, men det er grunn til å se nærmere på overordnede problemstillinger rundt idrettsmakt.

Det er nettopp dette Kristin Kloster Aasen har utøvd den siste tiden.

Det er ikke bare på idrettstingets talerstol at hun har hatt en aktiv rolle. IOCs talerør her i landet beskrives som en «fasilitator» for Berit Kjøll i kampen om den nasjonale idrettstronen.

Hvordan harmonerer det med olympiske charterets tanker om at en nasjonal olympisk komité, som er én av NIFs hatter, skal være autonom?

Konkret har oppgaven til Kloster Aasen først og fremst vært å sette Kjøll i kontakt med personer som kunne være nyttige i lobbyarbeidet.

Hvis vi ser på hva som var helt avgjørende for at Berit Kjøll skulle kunne slå Sven Mollekleiv, må denne drahjelpen ha vært svært viktig.

Kjøll var underdog, hadde tidsklemma mot seg – og behøvde et fotfeste for å kunne overtale de rette personene i tide.

Her hadde hun en effektiv veiviser i Kristin Kloster Aasen.

Vi vet at den erfarne næringslivstoppen har hatt god pr-støtte fra noen av landets ledende kapasiteter, men kanskje har den hjelpende hånden fra innsiden av idrettsbevegelsen vært vel så avgjørende.

Og den kom altså fra IOC-representanten.

Det er også flere nyanserende faktorer som må med i et helhetsperspektiv:

Det er ingen grunn til å betvile Kristin Kloster Aasens personlige integritet på noe vis, hun er en reflektert, sympatisk og ekte engasjert idrettsleder. Ingenting tyder på at hun er forsøkt påvirket av IOC sentralt hva gjelder kandidatpreferanser.

Kloster Aasen fremfører gode argumenter for Berit Kjølls kandidatur, og det er en kjensgjerning at de kjenner hverandre godt fra ryttermiljøet.

Det er også et poeng at en kvinnelig representant med gubbevelde-rykte har kjempet for å få en kvinnelig sjef i den norske organisasjonen.

På toppen av dette må det understrekes at Kloster Aasen inntil nå har hatt en dobbeltrolle som IOC-representant og visepresident, slik at det kan diskuteres hvilken hatt hun har på når.

Men fremover har hun rett til å stemme på hva hun vil i idrettsstyret – utelukkende som IOC-representant.

Dette temaet handler ikke om personer, men om prinsipper. Og det er en kjensgjerning, uten å tillegge Kloster Aasen noen motiver, at Mollekleiv var kandidaten som var mest offensiv om å stå opp mot usunne forhold utaskjærs.

Uansett er det synd at idrettstinget, som kverulerte om den ene detaljen etter den andre, ikke så seg tjent med å bruke krefter på noen store linjer.

Forsamlingen var ikke så interessert i å svare på bandypresident Erik Hansens treffende spørsmål:

Er det demokratisk at NIFs lov (3.4) krever at et flertall i idrettsstyret representer olympiske idretter?

Er det demokratisk at IOC har godkjenningsmyndighet ved endringer av bestemmelser (1.5)?

Er det demokratisk at IOCs charter skal legge forutsetninger for NIFs oppgaver?

Var det demokratisk at en person som var utestengt av IOC ikke var valgbar til idrettsstyret?

Dette var det altså ikke så viktig for idrettstinget å engasjere seg i, samtidig som IOCs representant så til de grader fikk engasjere seg i det norske valget.

Forstå det den som kan.

Heldigvis er det planlagt å komme tilbake til temaet. La oss håpe det skjer på en helt annen måte enn det pinlige skuet på idrettstinget.

Publisert: 28.05.19 kl. 15:24