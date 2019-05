Casper Ruud vant drama: Urokråke forlot banen i sinne

(Casper Ruud-Nick Kyrgios 6–3, 6–7, x-x) Urokråka Nick Kyrgios (24) forlot banen i sinne, og Casper Ruud (20) har gått videre i grusturneringen i Roma.

Det ble en spektakulær kamp der Kyrgios ikke uventet klaget og kranglet på det meste - mens Ruud beholdt roen og storspilte.

Plutselig pakket Kyrgios bagen sin og forlot banen i raseri. Det skjedde tidlig i tredje sett. Dermed blir han diskvalifisert, og Ruud står igjen som vinner. Det er noe uklart om han fikk matchstraff av dommeren allerede noen sekunder tidligere - da han hev en stol inn på banen.

Kontroversielle Kyrgios var på sitt beste helt oppe på 13. plass, men er nå rangert som nummer 36. Ruud er nummer 76 i verden. Etter torsdagens seier kan han avansere nærmere 60. plass.

Casper Ruud spilte tålmodig og ventet på at Kyrgios skulle gjøre feil.

Nordmannen brøt allerede ved første forsøk - og tok ledelsen 2–0 i første sett. Så tok han vel vare på sin egen serve og gikk opp til 3–0.

– Det virker som Kyrgios er litt i selvdestruksjonsmodus, fastslo kommentator Håkon Bjerke på Viasat.

– Det ser ut som om han har stått opp med feil bein først i dag.

Kyrgios begynte allerede da å krangle med dommeren. Da hadde de spilt i bare 14 minutter. Og det endte med at han fikk poengstraff.

Ruud vant også sine to neste server og ledet 5–2. Så sikret han settseieren i sin neste serve og vant første sett 6–3.

Det har kokt over for Kyrgios før også:

Den norske tenniseneren servet glitrende og holdt følge også i 2. sett. Men det var en helt annen Kyrgios etter hvert, og han tok ledelsen 5–4 og 6–5. Australieren ble også i bedre humør. Men Ruud holdt stilen og klarte 6–6 og tiebreak.

Ruud startet med å bryte Kyrgios’ første serve - men motstanderen brøt tilbake og vant til slutt 7–5 i tiebreaket.

Tredje sett startet med at Kyrgios brøt Ruuds serve, og dermed var nordmannen bakpå.

– Vi kan jo håpe at Kyrgios får tilbake sitt frynsete humør, sa Viasat-kommentator Bjerke, og det gikk troll i ord. Kyrgios kranglet - og Ruud brøt tilbake til 1–1.

Da ble Kyrgios rasende og kastet en stol inn på banen. Så pakket han sakene sine og gikk i garderoben.

Australieren er kjent for sine sprell på tennisbanen. I 2015 spilte han mot Stan Wawrinka, og for å bringe østerrikeren ut av fatning, sa han - midt under spillets gang - «Kokkinakis hadde sex med kjæresten din». Alt ble fanget opp av mikrofonene, og Kyrgios ble utestengt fra tennis i 28 dager, pluss at han fikk en klekkelig bot.

Kyrgios har to ganger i karrieren vært i kvartfinalen i Grand Slam - de aller sterkeste turneringene.

Ruud kom seg til andre runde i Roma etter seier over britiske Daniel Evans, mens Kyrgios slo russiske Daniil Medvedev 6-3, 3-6, 6-3.

Nordmannen møter nå vinneren av David Goffon-Juan Martin del Potro. Ruuds spill lover særdeles bra foran French Open, som er årets store grusturnering.

Publisert: 16.05.19 kl. 15:22 Oppdatert: 16.05.19 kl. 15:39