Hovland brøt «magisk» grense: – Helt ekstremt

Viktor Hovland (23) er som første norske herrespiller inne blant de 50 beste på verdensrankingen i golf. Det gir større muligheter.

Det blir bekreftet etter at den offisielle verdensrankingen i golf ble oppdatert mandag.

– Det er et magisk tall. Nå er han inne i alle storturneringer. Det er helt vilt, og han har så mye å gå på, sier kommentator for Eurosport, Per Haugsrud.

Hovland er nå nummer 45 i verden. En plassering topp 50 på verdensrankingen gir ham automatisk invitasjon til å spille alle golfens Major-turneringer.

– Det er helt rått! Han har levert i lang tid, og det overrasker meg ikke at han går inn blant topp 50. Han hører hjemme i verdenstoppen, sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn, som mener at Hovland er tidenes beste mannlige norske golfspiller.

– Uten tvil, konkluderer han.

Hovland knuser alle tidligere målestokker i norsk herregolf. Tidligere var Espen Kofstads 180. plass på verdensrankingen i 2012 den høyeste plasseringen en norsk herregolfer hadde oppnådd.

Opprykket fra 53.-plassen forrige uke kommer etter en PGA-turnering i Connecticut der Hovland tidvis storspilte og til slutt endte som nummer 11.

– Helt ekstremt

Hovland har klatret raskt på rankingen det siste halvannet året. 1. januar 2019 var han rangert som nummer 1157. 23. september i fjor ble han som første nordmann rangert som en av sportens 100 beste, da som nummer 89.

Haugsrud ser ingen grenser for hvor langt nordmannen kan nå.

– Det er ikke så stor forskjell på topp 10 i verden og der han er nå. Det er det siste lille som mangler. Det er bare et tidsspørsmål før det løsner helt, mener kommentatoren, som trekker frem putteferdighetene som noe Hovland kan forbedre.

– Forstår vi i Norge hvor stor prestasjonen er?

– Det er vanskelig å forstå. Det er titusener som satser mot toppen. Da sier det seg selv at dette er helt ekstremt, sier Haugsrud, som er tidligere golfspiller selv.

I Norges Golfforbund har de opplevd en positiv medlemsvekst det siste året. Toppidrettssjefen mener Hovlands suksess er deler av forklaringen.

– Jeg vet ikke helt grunnen til det, men at vi har en spiller i verdenstoppen, som får mye medieoppmerksomhet, gir nok en positiv utvikling. Det er bra at folk får øynene opp for at golf er en kul sport, sier Rojahn.

Lukrativt

Suksessen har også vært lukrativ for den norske golfproffen. Siden nyttår har Hovland spilt inn drøye 1,15 millioner dollar, tilsvarende mer enn ti millioner norske kroner.

Siden proffkarrieren startet i fjor nærmer han seg to millioner dollar i inntjening.

Hovlands solide spill og klatring på rankingen styrker også 22-åringens sjanser til å få plass på Europa-laget til høstens Ryder Cup. Turneringen, der Europas og USAs beste spillere møtes til kamp, spilles fra 24. til 27. september i Wisconsin.

Detroit neste

Kristoffer Ventura rykker også opp på verdensrankingen mandag, fra nummer 179 til nummer 177. Eirik Tage Johansen er Norges tredje beste på lista, rangert som nummer 438.

Nordirske Rory McIlroy beholder tronen som verdens beste golfspiller. Spanske Jon Rahm holder andreplassen, mens amerikanske Dustin Johnson rykke opp på tredjeplassen etter helgens turneringsseier.

Denne uken er både Viktor Hovland og Ventura med i startfeltet i PGA-turneringen i Detroit.

Neste Major-turnering for golfstjernene starter 9. august. Da spilles den utsatte utgaven av årets PGA-mesterskap. Turneringen skulle vært avviklet i mai, men måtte skyves på som følge av viruspandemien.

