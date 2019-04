FORSVINNER: Odds Joshua Kitolano, Sarpsborg 08s Jørgen Strand Larsen og Stabæks Hugo Vetlesen er blant spillerne som trolig reiser til mesterskap i mai og juli. Foto: NTB Scanpix

Disse eliteseriekampene risikerer å bli flyttet

G19-EM og U20-VM kan føre til at flere kamper må flyttes i Eliteserien og Obos-ligaen. Flertallet av klubbene i Eliteserien har spillere som er aktuelle for mesterskap i mai og juli. NFF tror fem eller seks kamper må flyttes.

En ny regel fra Norges Fotballforbund (NFF) gjør det nemlig lettere for klubbene å flytte kamper denne sesongen:

Tidligere var hovedregelen at hvis et lag har to eller flere spillere fast i laget, det vil si at de har startet to av de tre siste kampene, har klubben krav på å få utsatt én kamp hvis disse spillerne er tatt ut til aldersbestemte mesterskap.

Men nå er det kommet et unntak for spillere som tas ut til U20-VM. Klubbene kan søke om utsettelse hvis de kun har én spiller som er landslagsuttatt og fast på klubblaget. Og ikke bare i én kamp, men flere.

U20-VM spilles 23. mai - 15. juni og G19-EM spilles fra 14. juli - 27. juli. Derfor vil det hovedsakelig påvirke kampene i runde 10 og runde 15. Hvis U20-laget når finalen, kan det også påvirke kampene i runde 11.

Basert på tidligere tropper er det disse kampene som kan flyttes i runde 10:

1) Vålerenga - Lillestrøm (lørdag 25. mai)

2) Kristiansund - Bodø/Glimt (søndag 26. mai)

3) Ranheim - Strømsgodset (søndag 26. mai)

4) Odd - Stabæk (søndag 26. mai)

5) Viking - Sarpsborg 08 (mandag 27. mai)

– Mange ting med terminlista kunne vært annerledes

Stabæk-trener Henning Berg bekrefter til VG at deres kamp vil bli flyttet. Hugo Vetlesen, Ola Brynhildsen og Tobias Børkeeiet spiller for U20-landslaget.

– Det er noe klubbene har bestemt seg for. Det forbundet ikke har kommet med noen løsning på, er når de kampene skal spilles. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på det, sier Berg, og forteller at han forstår at serieplanleggingen er et vanskelig puslespill.

– Det er en vanskelig terminliste i utganspunktet når man har sluttspill midt i vår serie, sier han.

Odd-trener Dag Eilev Fagermo er også forberedt på at Odd-Stabæk flyttes.

– Jeg støtter at de vil flytte den. Det er riktig for norsk fotball at U20-VM prioriteres når vi er kommet til et mesterskap. Det viktigste for meg er at dette passer for både Odd og Stabæk, sier Fagermo.

Odd-spiller Joshua Kitolano kommer etter all sannsynlighet til å spille mesterskap i sommer. Slik hyller han Skiensklubben:

I runde 15 er allerede to kamper flyttet (Brann - Kristiansund og Molde - Vålerenga) siden Brann og Molde skal ut i Europa League-kvalifisering. I tillegg er det mulig at flere kamper i Eliteserien flyttes til sommeren og høsten på grunn av spill i Europa.

– Frykter ikke kaos

Store deler av troppen til U20-VM blir tatt ut 11. april, før det er et «restuttak» 25. april.

Direktør for konkurranse i NFF, Nils Fisketjønn, sier til VG at forbundet har god kontroll på situasjonen.

– Vi frykter ikke at det skal bli kaos. Alle blir ikke like fornøyde, men regelen er veldig tydelig. Dette var et tema da vi planla sesongen, og vi hadde tidlig diskusjon med klubbene om forventninger. Dette har vi visst om i et halvt år, sier Fisketjønn.

– Hvor mange kamper tror du dere kommer til å måtte flytte?

– Det avhenger av at klubbene søker. Noen velger å ikke søke selv om de har en spiller tatt ut. Men det kan fort bli fem-seks kamper, svarer Fisketjønn.

I disse to faktaboksene kan du se hvilke spillere som er aktuelle for U20-VM og G19-EM - basert på tidligere laguttak:

Disse er aktuelle for U20-VM – Julian Faye Lund (Mjøndalen)

– Markus Olsen Pettersen (Nest-Sotra)

– Emil Gundelach Ødegaard (Grorud)

– Nico Mickelson (Strømsgodset)

– Christian Dahle Borchgrevink (Vålerenga)

– Ulrik Fredriksen (Sogndal)

– Tord Johnsen Salte (Viking)

– Leo Skiri Østigård (Brighton)

– Lars Ranger (Ull/Kisa)

– John Kitolano (Wolverhampton)

– Fabian Østigård Ness (Grorud)

– Hugo Vetlesen (Stabæk)

– Martin Tangen Vinjor (Kongsvinger)

– Tobias Børkeeiet (Stabæk)

– Adnan Hadzic (Start)

– Felix Horn Myhre (Vålerenga)

– Tobias S. Svendsen (Sandefjord)

– Ola Brynhildsen (Stabæk)

– Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

– Emam Markovic (Zrinjski Mostar)

– Simen Bolkan Nordli (HamKam)

– Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg)

– Kristian Thorstvedt (Viking)

– Filip Delaveris (Odd) Vis mer vg-expand-down

Disse er aktuelle for G19-EM – Kristoffer Klaesson (Vålerenga)

– Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm)

– Erik Tobias Sandberg (Lillestrøm)

– Colin Rösler (Manchester City)

– Jonas Fredriksen (Sogndal)

– Edvard Tangseth (Liverpool)

– Halldor Stenevik (Strømsgodset)

– Robert Williams (Rosenborg)

– Emil Kalsaas (Brann)

– Kevin Martin Krygård (Haugesund)

– Mikael Tørset Johnsen (Rosenborg)

– Mikael Ugland (Start)

– Johan Hove (Strømsgodset)

– Markus Solbakken (HamKam)

– Jørgen Strand Larsen (Sarpsborg 08)

– Tobias Christensen (Start)

– Marcus Holmgren Pedersen (Tromsø)

– Elias Hagen (Grorud)

– Joshua Kitolano (Odd)

– Conrad Wallem (Arendal)

– Sebastian Jarl (Sarpsborg 08)

– Marius Brustgaard Larsen (Odd) Vis mer vg-expand-down

Joshua Kitolano og Johan Hove er blant spillere som kan komme til å spille i både EM og VM. Strømsgodsets Hove fikk drømmetreff i første serierunde. Se scoringen her:

Publisert: 06.04.19 kl. 14:31