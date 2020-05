VENTETIDEN SNART OVER: Både Thomas Wærner og de fire der hjemme har ikke mange ukene igjen til de skal møtes igjen. Fra v.: Alvar (6), Alba (8) og Frida (3) sammen med mamma Guro Byfuglien Wærner. Foto: Reuters og privat

Iditarod-helten kommer endelig hjem: – En stor lettelse

Etter tre måneder i Alaska kommer hundekjører Thomas Wærner (47) omsider tilbake til Norge. Det skjer med et 63 år gammelt fly, ifølge en pressemelding.

Thomas Wærner har vært i Alaska siden midten av februar, og 18. mars ble han den tredje nordmann i historien med triumf i det legendariske hundesledeløpet Iditarod. Løpet er på 1450 kilometer og går fra Anchorage til Nome, der Wærner har sittet coronafast siden.

I slutten av mai kommer han hjem. Det melder Nils Marius Otterstad i en pressemelding. Han har hatt mye kontakt med Wærner og er prosjektleder for den internasjonale serien i hundekjøring.

– Han føler en stor lettelse, og gleder seg til å komme hjem, sier kona Guro Byfuglien Wærner til VG.

Hun var selv til stede på starten av Iditarod, men dro hjem før tiden, fordi hun var redd for å bli sittende coronafast.

IDITAROD: Thomas Wærner og hans hundespann ved starten i Anchorage. Foto: Loren Holmes / TT NYHETSBYRÅN

Et samarbeid mellom Aker BioMarine og Flyhistorisk Museum Sola sørger nå for at Thomas Wærner og alle vinnerhundene kommer seg hjem i et i et 63-år gammelt Braathen Safe veteranfly DC-6 fly fra 1957, heter det i pressemeldingen. Flyet har stått parkert i Alaska en del år, men nå har de byttet ut noen vinduer og deler som gjør den klar for sin siste reise til Stavanger lufthavn.

Etter det venter siste etappe fra Stavanger til Nord-Torpa, der kona og de barna Alba (8), Alvar (6) og Frida (3) venter.

– Jeg har hvert alene mor i tre måneder nå, så det skal bli ganske godt, sier Guro Byfuglien Wærner.

Wærner har i løpet av ett år vist seg som verdens beste hundekjører med seier i alle de store klassikerne; Femundløpet, Finnmarksløpet og nå Iditarod. Ingen før har klart den bragden.

