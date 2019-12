BRØDREDUELL: Tarjei Bø (bak) ble nummer to på 10 kilometer sprint i Annecy, mens Johannes Thingnes Bø ble nummer fire. Her fra Hocfilzen. Foto: ANDREAS SCHAAD / EPA

Sekund-drama mellom Bø-brødrene: Storebror best

Johannes Thingnes Bø var 17,5 sekund bak ledende Benedikt Doll på vei ut fra siste skyting. Det klarte han aldri å hente.

Det ble tysk seier, med fire nordmenn blant de seks beste i Annecy torsdag. Tarjei Bø ble nummer to.

Johannes Thingnes Bø bommet med det siste skuddet på den første skytingen. Men som alltid gikk han som en rakett i sporet. Han hadde raskeste langrennstid også i dag.

Men han bommet også kant ut på den siste blinken på siste skyting. Dermed ble det storebror sin tur til å bl i best i familien og beste nordmann.

For oppgaven ble for stor selv for Johannes Thingnes Bø da han skulle ut å jage tyske Benedikt Doll i ettermiddagssolen i franske Annecy. Frem til 8,1 kilometer tok Thingnes Bø bare inn i overkant av ett sekund.

Han gikk inn til 4. plass, 5,4 sekunder bak storebror Tarjei Bø. Franske Quentin Fillon Maillet snek seg inn mellom de norske brødrene og sendte Johannes ut av pallen.

– Det er skuffende. Jeg kunne skutt med litt større sikkerhet, sier Thingnes Bø om egen skyting til NRK og legger til om broren:

– Da jeg sviktet kom det en annen.

For eldstemann Bø gikk inn til ledelse og sikret dobbelt norsk i toppen sammen med Erlend Bjøntegaard underveis. Tyske Benedikt Doll skjøv nordmennene nedover på listen. Men lillebror Johannes Thingnes Bø jaget bakfra fra sent startnummer.

– Han er litt luring han. Og veldig varierende i prestasjonene, sier Bø om Doll til NRK.

TO BOM: Det kostet for mye med to bom for Johannes Thingnes Bø i Annecytorsdag. Her i verdenscupen i Östersund i begynnelsen av desember. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Martin Fourcade skjøt fullt hus på første skyting til ellevill jubel fra det franske hjemmepublikummet i solen i Annecy. Men han bommet på to andre og siste skyting. Da ble det stille på stadion.

Men noen som hadde siktet i orden og viste hvordan man skal bruke børsa var Erlend Bjøntegaard og Tarjei Bø, to fulle hus på begge. Men det gikk ikke fort nok på skiene til å være med å kjempe om seieren for de to torsdag.

Bjøntegaard ble nummer fem på en fantastisk norsk dag. Johannes Dale ble nummer seks.

Publisert: 19.12.19 kl. 15:10

