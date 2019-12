STERK TRIO: Det er forandringer på 100-lista etter at VGs lesere har stemt. Karsten Warholm, Martin Ødegaard og Magnus Carlsen kommer bra ut. Foto: BJØRN DELEBEKK/JAVI COLMONERO/OLE KRISTIAN STRØM

Her er lesernes dom: Ødegaard til topps

VG mener Karsten Warholm er årets største norske idrettsstjerne. Leserne er ikke helt enige.

VG presenterte sin årlige topp-100-liste på julaften. Den skapte, som vanlig, noen reaksjoner, som lesernes egne stemmer også viser.

Syv av de VG hadde blant de ti beste er riktignok også inne på topp ti på «folkets liste», men plasseringene er ganske annerledes.

Og, i hvert fall etter et drøyt døgn med stemmer, er det en «ny vinner»:

Martin Ødegaard var nummer syv hos VG, men etter folkets dom er fotballyndlingen fra Drammen helt øverst.

Den Real Madrid-eide Real Sociedad-spilleren har i øyeblikket fått 16 prosent av stemmene. Det gjør at han er knepent foran Karsten Warholm (15 prosent). Et stykke bak følger Magnus Carlsen på tredje (ni prosent), og disse tre er en ganske solid ledertrio.

Nummer fire og fem oppholder seg for det meste på det amerikanske kontinentet, golfkometen Viktor Hovland og hockeyesset Mats Zuccarello. Begge har fått rundt fire prosent, Hovland er foran på antall stemmer.

Jakob Ingebrigtsen rykker opp til sjetteplass, mens Ada Hegerberg, vurdert som nummer to av VG, er på syvendeplass på lesernes liste. Med det er hun beste kvinnee, den andre på «topp 10» er Therese Johaug, hun skyves fra tredje- til åttendeplass.

RYKKER OPP: Mats Zuccarello var nummer 22 på VGs liste og er oppe på femteplass etter leseravstemningen. Foto: Frank Franklin II / AP

VGs topp ti: 1) Karsten Warholm, 2) Ada Hegerberg, 3) Therese Johaug, 4) Johannes Høsflot Klæbo, 5) Magnus Carlsen, 6) Johannes Thingnes Bø, 7) Martin Ødegaard, 8) Erling Braut Haaland, 9) Viktor Hovland, 10) Kjetil Jansrud.

Folkets topp ti: 1) Ødegaard, 2) Warholm, 3) Carlsen, 4) Hovland, 5) Mats Zuccarello, 6) Jakob Ingebrigtsen, 7) Hegerberg, 8) Johaug, 9) Braut Haaland, 10) Anders Mol/Christian Sørum.

De tre som har klatret inn blant de ti beste på lesernes liste er Mats Zuccarello (22 til 5), Jakob Ingebrigtsen (12 til 6) og Anders Mol/Christian Sørum (16 til 10).

De tre som er ute av «topp 10»: Johannes Høsflot Klæbo (4 til 12), Johannes Thingnes Bø (6 til 13) og Kjetil Jansrud (10 til 30).

Etter en ny oppvisning av Martin Ødegaard i de første 45 minuttene mot Osasuna på lørdag, slo fotballpersonligheter som Jan Åge Fjørtoft og Jesper Mathisen kjapt fast at Ødegaard er årets mannlige norske idrettsnavn og bør få den prisen på Idrettsgallaen i januar.

Men Fjørtoft fikk litt motbør og måtte raskt innrømme at han lot seg rive med av en ny stor kamp av Ødegaard, blant annet fikk han svar av Karsten Warholm. Nå har Fjørtoft landet på at det er riktig å ha den i 2019 uslåelige hekkeløperen øverst.

– Jeg er enig i at Karsten er årets utøver. Det er enormt å gjenskape prestasjoner slik han gjør, og svaret hans var superbra humor. Jeg synes VGs liste er god. Det jeg reagerte mest på var at Caroline Graham Hansen er nede på 45. plass (nummer 53 på lesernes liste). Hun vant serie og cup med Wolfsburg, var sentral for Norge i VM og gjør det veldig bra i Barcelona.

– Men jeg sier dette med et smil. Vi vet at det er umulig å sammenligne idretter, og vi skal først og fremst glede oss over at vi har så mange gode utøvere, understreker Fjørtoft.

