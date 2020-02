BANKERKUSK: Jan Roar Mjølnerød. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Dobbel jackpot i V75

Det ble svært så favorittpreget på Bjerke Travbane forrige onsdag. Det ble hverken utbetaling på fem eller seks rette. Dermed overføres drøye 1,4 millioner kroner til kveldens syverpott.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser friskt og lar Tangen Ternar stå ugardert.

– Tangen Ternar feilet i striden med Ramstad Kristian i V75 nest sist, men er veldig usikker. Rapporteres veldig fin i trening og er mer enn god nok om han viser seg fra sin beste side, mener Olsbu.

Dagens banker:

Tangen Ternar (V75-4) er kapabel, men usikker. Møter ikke avskrekkende lag. Kan vinne om han er på topp.

Dagens luring:

In Håleryd (V75-7) fikk store trafikkproblemer sist og var unnskyldt. Kommer trolig ut skoløs fremme.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1080 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på en frisk jackpot-banker i form av Tangen Ternar. Foto: Equus Media

V75-1 (2140mv)

3 BIRK STØVERN

8 TALENT Ø.K.

6 TURBO TEDDY

10 Odins Zamurai

________________

2 Talomen Ø.K.

7 Prins Aragon

9 Findal Faxen

5 Hof Lodin

4 Moe Jokern

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke i V75-innledningen.

Favoritten:

Birk Støvern har vært dårlig med fra start i løpene så langt og vil nok tape ut igjen. Men han avsluttet bra og vant sikkert sist. Nest sist avsluttet han bra etter å ha blitt med i angrep runden igjen. Via fjerdespor på siste bortre sto han på flott, men var uheldig og feile bort en trippelplass bak gode Vestpol Loke kort før mål. Tredje sist tapte han kun knepent for Horg Mio. Feilfritt og med klaff kan Bø-traveren vinne igjen.

Outsiderne:

Turbo Teddy fikk overta fra Prins Aragon etter 400 meter sist og vant greit foran Horg Mio. 5-åringen er bra fra start og skulle han komme tidlig til tet igjen, kan det holde helt inn. Han forsvarer seg fint derfra. Er uansett aktuell blant de tre.…Odins Zamurai satt i tet etter 500 meter sist som gikk etter raske 1.26,0. Fikk dempe til 1.28,5. Feilet som slagen ut mot oppløpet. Ikke noe å si på det, med tanke på den tøffe åpningen. Avsluttet bra til tredje bak Horg Mio og Birk Støvern gangen før og var ikke mye slått. Vallaken er usikker, men feilfritt er det ikke helt umulig.

Luringen:

Talent Ø.K. ble sendt ut i dødens 1300 meter igjen sist. Feilet ut av siste sving, men gikk fint etterpå. I Killingmo-debuten gangen før vant han greit etter å ha overtatt føringen etter 500 meter. Denne gang kommer han trolig ut skoløs rundt om. Feilfritt er han god nok til å runde alle. En stor outsider.

Startsiden:

Hof Lodin og Prins Aragon er begge flinke fra start, men overlater muligens til Turbo Teddy, om han blir offensivt kjørt.



V75-2 (2100ma)

3 STARO ON THE ROCKS

6 INDIGO RIVER

5 WISHMASTER

2 L.V. WHAT A HUNK

9 VIBRA THOR

________________

7 Delicious Babe

1 Royal Unibrew

8 Jens Elegance

Løpet:

Jeg prøver fem hester, men ingen er helt sjanseløse.

Favoritten:

Staro On The Rocks innledet i tredjespor før han fikk overta i annen sving i Hamre-debuten etter pause sist. Ble utfordret av Jens Elegance, men forsvarte seg fint og vant greit med en halv lengde. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter to måneders pause. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Outsiderne:

Wishmaster kommer ut etter pause og trenger muligens løp i kroppen. Men han er bra på sitt beste. Det viste han ved flere anledninger i fjor. Gikk et sterkt løp etter galopp i en Derby-kvalifisering Noble Superb vant, selv om han endte uplassert. Hadde halsproblemer i sin siste start i fjor og var unnskyldt. Er formen noenlunde, kan han være med i fremste treffen.…L.V. What A Hunk er den raskeste fra start og kan sitte i tet, om kusken vil. Kan i så fall lede lenge, muligens helt inn på en god dag. Sist ble han fjerde i et løp Tayno Destrier vant foran The Baron.

Luringen:

Indigo River feilet både etter 400 og 900 meter sist og tapte mye. Ble sendt i angrep fra sjette utvendig og fullførte råsterkt til tredje, dog i et billig V75-løp. Uansett var innsatsen meget bra. Gangen før vant han greit foran Unique Creation. Tredje sist var han ikke mye slått av gode Tayno Destrier. Feilfritt og med klaff kan han vinne.

Startsiden:

L.V. What A Hunk stikker til tet i første omgang.



V75-3 (1609ma)

6 TYRIFAKSEN

4 ANER IKKE

5 Tuxi Temi

________________

3 H.C. Blesen

2 Krovar

1 Spang Virmar

Løpet:

Kun seks hester finner det verdt å starte i dette løpet for de stallansatte. To hester peker seg ut, men jeg streker for halve feltet.

Favoritten:

Tyrifaksen ble offensivt styrt i V75 på Bjerke sist, satt i tet etter 500 meter og holdt unna for gode Grisleprinsen G.L. Ble toer bak sistnevnte gangen før etter å ha fått sen åpning. 5-åringen er bra fra start og kan sitte tidlig i tet. Med samme innsats som i sine to siste starter, skal det være snakk om en fin sjanse igjen. Dessuten har han sin faste kusk i vognen, Ole-Christian Kjenner.

Outsiderne:

Aner Ikke har vært bra til to strake seirer, begge gangene etter å ha overtatt ut av første sving. Tengsareid-traveren er relativt travsikker og skal ha en god trippelsjanse. Har favoritten en dårlig dag, kan han også vinne og ta en etterlengtet seier for Amalie Ødegård, som jobber på Tengsareid-stallen.

Luringen:

Tuxi Temi har gått mest på det jevne i det siste, men var knallgod i seiersløpet i fjor høst. Da vant hun på 1.27,4 etter siste 700 meter i dødens. Skulle hun vise noe av det samme, kan hun bli farlig. Men formen er kanskje ikke like god. Men hun har i alle fall den beste kusken i Magnus Teien Gundersen.

Startsiden:

Tyrifaksen er rask og stikker trolig til tet, selv om alle de tre på innsiden kan løse bra på en god dag.



V75-4 (2140mv)

6 TANGEN TERNAR

9 Nume Bris

10 Solør Odin

12 Olu Dole

11 Hof Loyd

3 Porto

2 Snuppa H.B.

1 Kringlers Tor

5 Maris Rappfot

7 Harkar

8 Solør Tobbi

4 Nordli Tora

Løpet:

Jeg tar en råsjanse og lar Tangen Ternar står ugardert.

Favoritten:

Tangen Ternar er trolig den beste hesten, men han er langt i fra til å stole på. Sist feilet han direkte og gjentok i repriser. Men gangen før i V75 på Momarken feilet han i striden med Ramstad Kristian, som sto 20 meter bak. Viser han tilsvarende her, blir han tøff å stå i mot. Men han har et trangt spor på tillegg og kan tape litt fra start. Dessuten ligger galoppen hele tiden på lur. Kan også være litt tråkk. Han vant sist jeg bankertippet ham, fjerde sist. Jeg lar det står til og håper det beste, men vil nok sitte med hjertet i halsen under løpet.

Outsiderne:

Nume Bris måtte se seg knepent slått av Frisli Paja sist, burde vunnet der, selv om sistnevnte fikk alt servert. Har gått gode løp i det siste og er bra fra start. Klaffer det bare litt fra tillegg er hun normalt med i striden.

Luringen:

Solør Odin har vært uheldig og feilet bort to trippelplasser på rad, sist med startgalopp i tillegg. Nest sist hadde han trolig kun tapt for Vestpol Loke uten galoppen. Står i springspor på tillegg og kan fort ende på trippelen om han skulle holde seg til rett gangart.

Startsiden:

Kringlers Tor og Snuppa H.B. er best i gang av strekhestene.

FAVORITT: Erik Bergløf, mannen bak Copiad, kan vinne med Test Drive, som kan ta en velfortjent og etterlengtet seier etter flere flotte innsatser. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2100ma)

11 TEST DRIVE

7 LOVE VOICE

6 GOGO HALL

________________

4 Fighting Joe

1 Forrest Beemd

8 Rapido Va Bene

5 Clint Classic

9 Welcome S.E.

10 Arthurian Hanover

Løpet:

Tre hester peker seg ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Test Drive kan nesten ikke få et billigere løp rent grunnlagsmessig. Sist ble det dødens i en 1.10-åpning før han ble avløst 1200 meter igjen. Feilet ut av siste sving. Kunne ellers kanskje blitt tredje bak gode Lionel og Floris Baldwin. Møter ingen av førstnevntes kaliber her og kan ta en meget etterlengtet og velfortjent seier.

Outsiderne:

Love Voice vant greit i et billig lag etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er strøket inn et spor og klaffer det bare litt med posisjonene, kan han vinne igjen, om han er på topp.

Luringen:

Gogo Hall overtok etter 500 meter sist, men kunne ikke stå i mot gode Allaway G.T. til slutt. Hamre-traveren har gått mange gode løp, men har slitt litt med å få full klaff i det siste. Møter et par gode, men skal ikke avskrives.

Startsiden:

En ganske jevn og åpen startside.

V75-6 (2100ma)

9 VALLE GRIM

10 SPIKFAKS

________________

6 Edens Odin

1 Komnes Bork

8 Smedpål

5 Battimo

2 Ra Tore

11 Sikvelands Svarten

3 Skogli Viktor

7 Spang Express

12 Ingerø Mari

4 Mintor

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Valle Grim var meget god i fjor. Vant fire av sine fem siste løp og hele syv av sine ti siste forsøk. Rugsveen-traveren årsdebuterer nå, men rapporteres fin i trening. Feilfritt og i normalform skal han regnes i striden på direkten.

Outsiderne:

Edens Odin stakk til tet i en 1.22-åpning sist. Fikk dempe til 1.25,7. Feilet som slagen i brekken og måtte nøye seg med femte. Helt ok med tanke på den tøffe åpningen. Fikk maks gangen før i et løp ubeseirede Lesja Odin vant. Var bra til to strake før det. Er bra fra start og er aktuell blant de tre igjen.

Luringen:

Spikfaks er skikkelig på gang og vant greit foran Smedpål. Gangen før fullførte han sterkt på til annen bak Edens Odin etter å ha trykket på i dødens. Feilfritt kan han gi favoritten kamp.

Startsiden:

Skogli Viktor og Mintor er begge kjappe, men skal ha rygg over full distanse. Da kan Edens Odin sitte relativt tidlig i tet.



V75-7 (2100ma)

2 AMAZING CASE

3 LADY LARA

4 IN HÅLERYD

10 Miss Åslandia

5 Xanthis Amazing

9 Lady Lane

________________

6 Etna B.R.

1 Galaxy W.

7 Let's Take A Selfie

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Blueridge Sun (starter ikke) er en av landets beste 5-årshopper. I V75 på Forus sist vant hun lett etter å ha fått overta føringen på første bortre av stallkameraten Faust Boko. Uansett var hun god. Står sjanseartet til ytterst på vingen nå, men hun er kjapp ut.

Outsiderne:

Amazing Case avsluttet fjoråret med to strake seirer. Holdt unna for Mellby Frodo i sin siste start. Er rask og kan muligens stikke til tet, men åpningen kan bli tøff. Om den ikke skulle bli det, kan hun muligens holde inn. Trenger kanskje løp før hun er på topp.

Luringen:

In Håleryd fikk trafikkproblemer og var unnskyldt sist. Kommer trolig ut skoløs fremme nå, noe som er en klar fordel for henne. Med rett ryggløp kan hun bli tung å stå i mot.

Startsiden:

Amazing Case og Lady Lara kjører trolig om føringen. Etna B.R. er også meget rask, men skal normalt ha ryggløp. Bluerigde Sun er lynrask om det laddes.



Publisert: 19.02.20 kl. 09:57

