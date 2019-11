COMEBACK: Fredrik Haugen gjorde skadecomeback fra start hjemme mot Bodø/Glimt. Her etter vårkampen mot Tromsø på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Snakker ut om skademarerittet: – Det har vært tungt å se på

BERGEN (VG) Det har vært frustrerende for Fredrik Haugen (27) å være skadet i en sesong hvor Brann har slitt med å underholde. Nå er han tilbake for fullt og klar for å «vinne noe» med klubben i sitt hjerte.

VG møter ham formiddagen etter 1–1-kampen mot Bodø/Glimt på Brann Stadion. Det var den første kampen Fredrik Haugen startet siden 23. juni. Midtbanespilleren har slitt med skader hele sesongen, og hjemme mot Glimt var, ifølge Haugen selv, første kamp han har vært 100 prosent i år.

– Det er ganske tungt mentalt når du er skadet. Men det gjelder å se hva man kan gjøre for å være best mulig når man kommer tilbake, og jobbe hardt der man kan, sier mannen som nettopp bikket 250 kamper for Brann.

Han sitter oppe i fjerde etasje på stadion. Bak ham ligger en – til Bergen å være – sjelden soldekket gressmatte. Nettopp der har Brann i år fått kritikk for å spille kjedelig fotball. De har kun scoret 12 mål på hjemmebane denne sesongen, og mot Bodø/Glimt var det rekordlave tilskuertall og overraskende tam stemning på stadion. 8875 tilskuere er årets laveste tall hjemme.

– Det har vært tungt å se på i år, og det skulle vært mye bedre, sier Haugen og fortsetter:

– Det henger jo sammen med at vi ikke har vært gode nok. Vi har scoret lite mål i det siste og rett og slett ikke underholdt nok. Jeg forstår at folk vegrer seg litt for å komme, men det er bare vi som kan snu det.

– En målgarantist

– Merker du det på folk i Bergen og supporterne når resultatene ikke er like gode som for eksempel i fjor høst?

– Ja, men jeg føler at det ikke er så mye som skal til for å snu det igjen. I Bergen har alle Brann inni seg og de vil vi skal være gode på samme måte som vi vil. Jeg tror ikke det er umulig å snu det, men akkurat nå er det litt negativt. Det er opp til oss å snu det for å få dem med oss. Det er en grunn til at de er er misfornøyde og det må vi ta på alvor, svarer Haugen.

Med Haugen på banen kunne Brann kanskje underholdt mer. Det mener trener Lars Arne Nilsen.

– Han er en målgarantist. Han både scorer, har assister og er en kreativ kraft. Han har vært ute i nesten hele år, så det er klart at vi har merket det. Nå er han tilbake og det er veldig kjekt. Det er litt sent for å være med helt i toppen, men vi får en god avslutning på sesongen, sier han til VG etter Haugens comeback mot Glimt.

BYTTET UT: Fredrik Haugen holdt 80 minutter i comebacket mot Bodø/Glimt på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Vil vinne med Brann

Ikke mange kjenner Brann og Bergen som Fredrik Haugen gjør. Han har vært i klubben siden 2011, da han ble «kjøpt av supporterne».

Og selv om han har vært nære ved å forlate klubben tidligere, er han nå i nærheten av å bli en klubblegende med sine 251 kamper. Men for at han skal ende opp med å bli en ekte Brann-legende, som han forøvrig «aldri vil kalle seg selv», er en ting mye viktigere for Haugen enn antall kamper.

Å vinne noe.

– Det er det som driver meg, å kunne være med og vinne noe med Brann. Det er selvfølgelig stort å ta på seg drakten hver kamp og få mange kamper, men det store målet er å vinne noen ganger, men vi har dessverre ikke nådd helt opp ennå, sier bergenseren.

– Hva må endres etter denne sesongen for at dere skal klare det?

– Det er jo det man må evaluere litt etter sesongen. Vi må finne ut av hva som har gått galt. Det er jo blitt investert mye og bygget opp for at vi skal være med på alle fronter. Det har vi mislykkes med, det er ikke noe annet å si enn det, svarer Haugen.

Utelukker ikke overgang

Selv om målet er å vinne noe i hjembyen, og selv om forholdet til både klubben og byen er sterkt, forteller midtbanespilleren at det ikke er sikkert han blir i Bergen resten av karrieren.

– Jeg ble jo kjøpt av supporterne da jeg var 17–18 år, så i mange sesonger har jeg følt at jeg har et litt spesielt bånd til supporterne, byen og klubben. Jeg er veldig glad i klubben og vil vi skal lykkes. Både i opp - og nedturer er følelsene sterke.

– Ser du fortsatt for deg å dra til en større klubb?

– Det er så vanskelig å svare på, for det er så mye som spiller inn i fotball. Jeg har det veldig bra i Brann og har som sagt lyst til å vinne noe, men man vet aldri hva som skjer. Man har jo ambisjoner som spiller og hvis man klarer å prestere bra nok til å bli aktuell, sier det seg selv at det er aktuelt.

– Jeg tror også det er viktig for Brann at de ikke har spillere som bare er fornøyde, men som har lyst til å strekke seg enda lengre. Det er viktig for klubbens utvikling, fortsetter han.

– Ser du for deg å dra ut og så avslutte karrieren din her?

– Ja, det er jeg absolutt åpen for. Det er Brann som er klubben min.

– Kunne du spilt for en annen klubb i Norge?

– Jeg har ikke tenkt de tankene, men man vet aldri hva som skjer i fotball. Det er ferskvare. Men det er Brann som er klubben min i Norge, det vet de fleste.

