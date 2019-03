SENTRAL: Erlend Rennesvik kjører og trener VG-bankeren Jackson Avery. Dessuten har han en god vinnersjanse med den ferske V75-vinneren Revenge. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Stortalent banker i V75

Jackson Avery har vært overlegen i begge sine siste starter og skal regnes med en solid sjanse igjen.



Anders Olsbu

Nå nettopp







Rennesvik-traveren møter skjerpet selskap nå, og sporet kunne vært langt bedre.

– Men 4-åringe Jackson Avery er såpass god at han kan runde alle igjen. Jeg nøler ikke med å bankertippe ham. Flere av løpene er åpne elles, og det kan ligge fine penger i luften til de som klarer syv rette, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Jackson Avery (V75-1) har imponert med to suverene triumfer på rad. Vinner igjen.

Dagens luring:

Ask Major (V75-5) er en kapasitetshest, som gjør et spennende comeback i ny regi.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1680 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2100ma)

11 JACKSON AVERY

———————————

7 Quinzy Joe

10 Sea The Stars

2 Delicious Babe

1 Sophia Frecel

5 C.C. Loverboy

9 S.K.'s El Capitano

6 Coktail Street S.K.

8 Al Gothi de Chene

4 Tigerdrottningen

3 Red Love Vici

Løpet:

Jackson Avery blir kveldens V75-banker.

Favoritten:

Jackson Avery har vært overlegen i begge sine siste starter og har mye mer inne. Rennesvik-traveren står sjanseartet til spormessig, men skal uansett ha en god sjanse til å runde til seier igjen. Bak favoritten er det svært åpent.

Outsiderne:

Quinzy Joe har vunnet tre av syv løp hittil i karrieren. Kun to ganger har han vært utenfor trippelen. Står langt ute på vingen, men han kan løse raskt fra start. Klaffer det bare litt med posisjonene, kan han ende på trippelen.

Luringen:

Sea The Stars er en kapabel traver, som ble tredje bak Zelov og Categorical i en Derby-kvalifisering i fjor og som var svært nær annen. Han ga seg fra tet i årsdebuten sist, men var både forkjølet og hadde vondt i en fot da. Var dessuten tynt jobbet. Har trent fint nå og kan være forbedret. Skulle han vise seg fra sin beste side, kan han yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden:

Sophia Frecel, Delicious Babe, C.C. Loverboy og Quinzy Joe, samt en feilfri Tigerdrottningen. En åpen startside, hvor det kan gå relativt luftig unna.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Onsdager: #V75 og V75 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 12.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger Vis mer vg-expand-down

V75-2 (1609ma)

2 REVENGE

1 GHANDI B.R.

———————————

9 Imperium Bo

4 Babycat

6 Bulldozer

3 Exciting Chip

7 Welldone Wilma

10 Rock The Baot

8 Five Stars Genius

5 Legacy

Løpet:

Jeg prøver to hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Revenge innfridde enkelt som VG-banker fra tet i V75 i Drammen sist. Var satt opp for det løpet og kommer ut med samme utrustning nå. Klarer hun å overfly Ghandi B.R. på startsiden, er det hun som sitter med de beste kortene. Rennesvik-traveren kan også avslutte bra med rett ryggløp. Fra dødens blir det straks verre.

Outsiderne:

Imperium Bo var øm i beina sist og unnskyldt. Er behandlet og sprøytet opp etterpå og kan ventes forbedret. Var solid toer bak Zandra Invalley nest sist og tapte kun for Tallahassee og Mikkel H.R. tredje sist. Står fint til spormessig, og skulle det bli tøff kjøring mellom de to forgrunnsfigurene, kan han muligens by på en overraskelse.

Luringen:

Ghandi B.R. travet i tredjespor til han kom ned i dødens etter 500 meter sist. Ble straks avløst. Så slagen ut i siste sving, men tente til igjen på oppløpet og avsluttet solid til annen bak gode Harley D.E. Forsvarer han sporet, uten at åpningen, blir morderisk, kan det gå veien.

Startsiden:

Ghandi B.R. og Revenge vil kjøre tøft om føringen.



V75-3 (1609ma)

2 BRENNE MAJOR

1 HADLAND URI

9 VEELS NETTA

8 HARALD

6 ÅLS FAKSEN

———————————

10 Jarli Sota

3 Kagge Luna

4 Lome Frikk

12 Bork Oda

11 Nito Faxa

7 Mila

5 Troll Ess

Løpet:

Jeg sjanser på fem hester i dette kaldblodsløpet, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Brenne Major får et sjansetips. Han gikk godkjent fra dødens sist med en kort galopp i første sving. Gode Moe Tyr vant. Helgestad-traveren er kjapp fra start og kan stikke til tet. Viser han godviljen helt inn, kan han holde unna. Men han er vel så god med et ryggløp. Kan slå til på sitt beste.

Outsiderne:

Hadland Uri har kun vært utenfor trippelen i to av sine 17 starter. Åtte av løpene har endt med seier. Hun blir normalt overflydd fra start, men løser det seg skal hun regnes blant de tre igjen. Kan også vinne.

Harald har vært veldig bra i regi av Jenny Thygesen, med tre seirer på sine fem siste forsøk. Vallaken står ytterst på vingen, men er kjapp fra start. Skulle han komme seg foran stiger sjansene betraktelig.

Åls Faksen var med på en tøff 1.21-åpning sist, før det ble tredje innvendig. Ble dratt bakerst i siste sving og var unnskyldt. 7-åringen skal helst ha det litt servert. Han er ikke ufarlig da.

Luringen:

Veels Netta er kanskje feltets beste hest, men holder litt usikker form etter pause. Var overlegen på 1.26 i et løp over full distanse i fjor, men trives nok aller best der fremme. Hun står uansett til for et fint løp og skal ikke avskrives, bare hun holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Brenne Major, Lome Frikk, Åls Faksen og Harald er alle kjappe fra start.

V75-4 (2100ma)

9 MAKE ME

4 SKYTTEN LISL

———————————

8 Kamperhaugs Dina

7 Quite Cool Classic

5 Scarlet Creation

6 Grace B.R.

2 Tracy Kronos

3 Catherine's Chic

Løpet:

Jeg prøver med tre hester i dette hoppeløpet, hvor ingen er helt sjanseløse.

Favoritten:

Make Me har vært strålende i begge sine siste starter, som annen bak henholdsvis stallvenninnen Pleasetellmewhattodo og Fairyman. Tapte faktisk kun knepent for sistnevnte etter en tung tur. Hun er klart best når hun får ligge på rulle. Da kan hun avslutte fort. Står således perfekt til. Og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Outsiderne:

Delicious Dream (strøket) avsluttet bra til tredje bak Trond Anderssen-duoen Amarone Classic og Dayenne Lane sist og viste klar fremgang. Har endelig fått et bra spor, men kan bli overflydd. Om hun ikke blir sittende fast, har hun sjansen.

Luringen:

Skytten Lisl vant enkelt etter siste 700 meter i dødens sist. Tok enkelt ned Zandra Invalley, som skuffet da. Sjette siste var Skytten Lisl kanongod til seier på 1.14 tross en 1.10-åpning over full distanse. Skulle hun komme seg foran, kan hun bli vrien å tukte.

Startsiden:

Alle i første rekke kan løse bra, om det laddes. En åpen startside.



V75-5 (2140mv)

3 VALLE GROM

4 SÆTHER LOMEN

1 ASK MAJOR

8 TANGEN TØFF

2 Tyrifaksen

7 Faste Jerva

———————————

12 Rapid

10 Agnor

6 Tangen Marte

13 Årdals Lise

11 Maxey Melanin

5 Horgen Gaupa

9 Wik Faksen

15 Victoria Solbacka

14 Eos Turbo

Løpet:

Jeg prøver seks hester i et åpent kaldblodsløp.

Favoritten:

Valle Grom feilet et par ganger i V75 sist, men kjørte seg opp i stengt posisjon til slutt. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne dette.

Outsiderne:

Sæther Lomen var klart forbedret sist til annen bak Alfa Betty, som sto 20 meter foran. Var bedre enn noensinne da. Holder bare hesten til Arve Gudbrand Blihovde, mannen bak stjernetraveren Atom Vinter, seg til rett gangart, kjemper han om seieren.

Luringen:

Ask Major er en kapasitetshest, som gjør en spennende start i regi Martine Wessel. Husk at hesten kun tapte for Troll Sterk Viking, Bokli Rapp og Sjø Gull i en Kriteriekvalifisering for et par år siden. I finalen måtte han nøye seg med en niendeplass med en kort galopp underveis. 5-åringen har trøblet mye, men har fungert fint i rutineløp og kan vinne på direkten.

Startsiden:

Valle Grom og Ask Major kjemper trolig om føringen.



V75-6 (2100ma)

11 RA TORE

2 SMEDPÅL

5 Komnes Bork

6 Finnskog Nox

———————————

8 Alm Nagano

1 Skauga Rasken

12 Rolf Martin

3 Stumne Luna

7 T.B.'s Trøllgutt

4 Torpa Oda

10 Anima

9 Spang Express

Løpet:

Jeg satser på fire hester.

Favoritten:

Ra Tore var uheldig sist og feilet som trolig vinner på oppløpet. Fikk et blytungt løp gangen før, inntil han overtok i siste sving. Feilet bort en mulig fjerdeplass på oppløpet da. Feilfritt kan han absolutt vinne. Det er litt enklere i mot nå.

Outsiderne:

Komnes Bork var uheldig og feilet i tet 500 meter igjen sist. Kom bra tilbake da og gikk nok glipp av en topplassering på det. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å kjempe i fremste rekke.

Luringen:

Smedpål ble halsoperert i desember og kommer nå ut etter pause. Kan være klart forbedret etter det inngrepet. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men på normalform er han god nok her.

Startsiden:

Komnes Bork, Finnskog Nox og Alm Nagano er alle plussvarianter fra start.



AKTUELL: Danske Bo Westergaard er tilbake på Bjerke. I V75-finalen kommer han til start med både Thai Navigtor og Obi. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2140mv)

11 THAI NAVIGATOR

8 DANCELLI

1 SOROS KRONOS

4 TALLAHASSEE

10 Rapide Frecel

5 Obi

3 Anthony Downs

———————————

12 Royaldoodle

2 The Secret Light

9 Quantanamera

6 Ewald F. Boko

Løpet:

Et vidåpent løp avslutter V75-finalen.

Favoritten:

Thai Navigator feilet seg bort på startsiden i sitt comeback sist. Westergaard-traveren rapporteres å kunne 1.13 på distansen. Det bør rekke til en topplassering på direkten for den kapable 8-åringen.

Outsiderne:

Dancelli sto på fint til femte i et løp Cokstile vant foran Clemenza Am sist. Møter helt riktig selskap her. Viser Mikkelborg-traveren seg fra sin beste side, er han aktuell.

Luringen:

Soros Kronos var god toer bak Jet Voice, som sto på langt tillegg, i et langløp i V75 på Momarken i helgen. Står til for et fint løp igjen og skal regnes blant de tre, om han holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Noe usikre hester på strek. Muligens Anthony Downs eller Soros Kronos til tet. Tallahassee er også kjapp, men har et trangt spor.



27.03.19 10:21