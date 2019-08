Magnus Carlsen i Sinquefield Cup i St. Louis. Foto: Lennart Ootes

Carlsen med ny remis: Kan slå 10 år gammel rekord

(Magnus Carlsen-Ding Liren 1/2–1/2) Magnus Carlsen (28) og resten av «remis-kameratene» i Sinquefield Cup fortsetter å dele poeng.

– Magnus startet med ni remiser i Wijk aan Zee i 2009. Det er rekorden hans, forteller sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen, som står bak nettsiden mattogpatt.no.

Søndag spilte Carlsen remis for åttende gang på rad i Sinquefield Cup. I neste parti, som går mot Levon Aronian, kan han altså tangere sin egen ti år gamle rekord fra Wijk aan Zee-turneringen.

Totalt i turneringen har 41 av 47 partier endt med remis i skrivende øyeblikk.

– Det er helt vilt. Det er neppe rekord, men det er ikke langt ifra, sier Tarjei J. Svensen - og snakker om remis-prosenten i såkalte superturneringer, der de aller beste i verden er med.

Han forteller at Magnus Carlsen startet med seks remiser i London i 2015 og 2017.

– Jeg er overrasket over at han ikke har klart å vinne et eneste parti, men han har i alle fall forsøkt. Det er vanskelig å vinne når motstanderne ikke gjør noen feil, sier Svensen.

Magnus Carlsen er enig:

– Jeg satte Ding Liren på alvorlige prøver, det er det eneste jeg kan gjøre. Men jeg vinner ikke hvis ikke motstanderen gjør feil. Det gjorde ikke Ding Liren, sier verdensmesteren på arrangørens sending.

– Han forsvarte seg veldig bra, roste Carlsen sin kinesiske motstander.

– Jeg føler at jeg ikke kunne ha gjort så mye annerledes.

Etter 30 trekk fastslo kommentatoren Maurice Ashley:

– Ding Liren kommer ikke til å tape dette.

– Frustrasjonen fortsetter for verdensmesteren, fastslo hans kollega Jennifer Shahade.

Etter 42 trekk var de enige om å ta hverandre i hendene.

Til tross for sine åtte remiser, har Magnus Carlsen faktisk fortsatt muligheten til å vinne i St. Louis. Tre runder gjenstår.

Ding Liren, Sergej Karjakin og Jan Nepomnjasjtsji har 4,5 poeng. Carlsen er blant flere som har 4.

Publisert: 25.08.19 kl. 23:42

