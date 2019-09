HÅNDBALLEKSPERT: Bent Svele var ekspertkommentator på TV 2 da hans egen datter spilte for Storhamar mot Fredrikstad. Foto: Bjørn S. Delebekk

Redaktør i harnisk over at håndballkommentator kommenterer egen datter: – Skjerp dere!

TV 2s håndballekspert Bent Svele var ekspertkommentator da hans egen datter spilte for Storhamar mot Fredrikstad onsdag kveld. – Hvis du holder på med sånne ting, så må du bare slutte med journalistikk, sier Medier 24-redaktør Erik Waatland til VG.

Mange nordmenn vil kjenne igjen Sveles stemme fra TV 2s håndballsendinger, der den tidligere håndballspilleren sammen med Harald Bredeli har kommentert VM både for kvinner og menn.

Nå får han altså hard kritikk for å kommentere hans egen datter, Mia Solberg Svele, i den norske ligaen.

– Dette er helt hårreisende. Ville Nina Owing intervjuet et familiemedlem på Dagsrevyen? Det ville hun selvsagt ikke, sier Waatland i bransjenettstedet Medier24 når han skal forklare hvorfor han mener det er et problem at Svele kommenterer en kamp hans egen datter spiller.

I Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk, står det at journalister skal «verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet». Videre heter det at journalisten skal «unngå dobbeltroller [...] som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet».

– Å kommentere sin egen datters håndballkamp, er nøyaktig det motsatte av dette. De samme presseetiske kravene gjelder selvsagt uansett hvilket fagfelt du dekker, raser Waatland.

SKUFFET: – Dette er nok et eksempel på at journalistikk har spilt fallitt, sier ansvarlig redaktør i Medier24, Erik Waatland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Møkklei

Medier24-redaktøren gir seg ikke der. Han mener at bindinger mellom journalister og utøvere er et utbredt problem i norsk sportsjournalistikk.

– Jeg er møkklei dette. Sportsjournalistikken på sitt beste er fantastisk. Sportsjournalistikken på sitt verste river ned tilliten til journalistikk i Norge. Dessverre er det veldig mange flere tilfeller av det sistnevnte enn det førstnevnte. TV 2, Discovery, NENT og alle andre som har sportsrettighter, som samtidig lemper på kravene til presseetikken: Skjerp dere!

TV 2 tar grep

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, som har ansvaret for kanalens sportssendinger, opplyser at situasjonen rundt Bent Svele har vært kjent i to år, og reagerer slik på den krasse kritikken fra Waatland.

– Vårt inntrykk er at Bent Svele løser denne utfordringen på en uhyre profesjonell måte. Det er ingen hemmelighet at Mia er hans datter og dette har vært gjort klart for seerne ved en rekke anledninger. I løpet av to sesonger har vi ikke fått klager fra verken publikum eller håndballmiljøet. Det forteller at det som er åpenhet rundt svært sjeldent utgjør et problem, svarer Jansen Hagen VG via e-post.

TAR GREP: Vegard Jansen Hagen og TV 2 publiserte torsdag et dokument som tar for seg kanalens eksperters dobbeltroller. Foto: Tore Kristiansen

Fremfor å sparke inn åpne dører burde gjerne vi i pressen bruke vår tid på å finne ut hva som gjemmer seg i skyggene av skjulte bindinger, dobbeltroller og agendaer? spør Jansen Hagen, som mener svaret må være «total åpenhet og ærlighet».

TV 2 tar nå grep for å unngå at det sås tvil om dobbeltroller og motiver ved bruk av eksperter som Ole Einar Bjørndalen, Petter Northug og Bent Svele. Torsdag rullet de ut en oversikt over bindingene til alle ekspertene de benytter seg av, som etter planen skal oppdateres fortløpende.

– Vi vil i tillegg oftere nevne disse forholdene på luften under direktesendt sport, også her med henvisning til den uttømmende oversikten på nett. Vi skjerper i tillegg den interne bevisstheten rundt temaet. Blant ekspertene og i redaksjonsledelsen. Og vi tydeliggjør hvem som er TV 2s eksperter på området og hvem som er våre gjester invitert på bakgrunn av kunnskap og erfaring, svarer Jansen Hagen til VG.

Bent Svele lener seg på Jansen Hagens utspill og lar de redaksjonelle vurderingene være opp til TV-kanalen.

– Dette begynte jeg med for to år siden. Vi har vært helt åpen om det hele veien og laget saker om dette både på TV 2, samt at andre kanaler og medier. Jeg kan ikke gi noe bedre svar (enn Jansen Hagen). Dette er en redaksjonell vurdering i TV 2 som skjer fortløpende, sier Svele til VG.

