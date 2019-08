UTESTENGT FOR DOPING: Ibrahima Wadji testet positivt på morfin etter kampen mot Kristiansund 19. mai i år. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Haugesunds Wadji utestengt for doping i 14 måneder

Haugesund-spiller Ibrahima Wadji (24) testet positivt på morfin etter kampen mot Kristiansund 19. mai. Nå har han fått dommen.

Det melder klubben i en pressemelding.

I forbindelse med seriekampen hjemme mot Kristiansund den 19. mai gjennomførte Antidoping Norge en dopingkontroll. Ibrahima Wadji testet i den forbindelse positivt på stoffet morfin. Morfin står på dopinglisten og er klassifisert i Dopinggruppe S7 blant stoffer som er forbudt i konkurranse, skriver FK Haugesund.

Fotballspilleren kan ikke delta på organisert trening før 19. mai neste år. Han kan ikke spille fotballkamp før 19. juli.

- Han tok det veldig tungt, og trenger tid med sin familie etter dette, sier styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim til VG.

Det er to måneder siden det ble kjent at fotballspilleren hadde avlagt positiv doping-test.

les også Klubben hevder Wadji brøt instrukser: – Vi skal vite det om han har tatt så lite som en paracet

Klubben skriver i pressemeldingen:

Wadji og FK Haugesund ble i dag gjort kjent med at Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å ilegge Wadji 14 måneders utelukkelse regnet fra prøvedato 19. mai 2019.

Advokat Trond Jarle Bachmann representerer Haugesund-spilleren. De synes dommen er streng. Dommen kan ankes.

– Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF, skriver Bachmann i pressemeldingen.

Senegaleseren kom til Haugesund fra Molde i 2018. Han var først på lån.

Klubben vil støtte 24-åringen så godt de kan.

– Vi synes at gutten er hardt straffet for noe han ubevisst har fått i seg. Vi har ikke stor erfaring med denne typer saker, men registrerer at 14 måneder er lenge når Påtalenemnda skriver at de tror Wadji på alle punkter, sier Kaldheim til VG.

