HÅNDBALLPAR: Stine Skogrand bor sammen med Eivind Tangen i Danmark. Dette bildet ble tatt etter en landskamp mot Ungarn i november 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skogrand var isolert i Danmark: – Veldig spesielt

KRISTIANSAND (VG) Håndballspiller Stine Skogrand (27) var en og en halv måned i Danmark alene med sønnen Adam (1) og samboer Eivind Tangen (27) da coronaviruset brøt ut.

Nå nettopp

– Det har vært veldig spesielt, sier landslagsspiller Stine Skogrand til VG.

Hun og resten av håndballandslaget har vært samlet igjen i Kristiansand for første gang på et halvt år. Da VG møter henne i resepsjonen på spillerhotellet ved Bystranda, forteller hun om en uvant tid for hennes lille familie.

– Vi hadde først et langt opphold i Danmark hvor det bare var meg, Eivind og Adam. Det var ingen til å passe på Adam, og da ble det vanskelig å få organisert trening og alt det som hører med der, forteller Skogrand.

Hun og håndballsamboer Eivind Tangen, som spiller for den danske klubben Skjern, fikk sønnen Adam for ett år siden. Da Skogrand spilte VM for Norge i Japan i desember, var sønnen med de to første ukene. Den gang var moren Elisabeth med som barnevakt.

– Det var veldig deilig da vi fikk reise til Bergen og være tettere på familie og de vi ønsker å være rundt nå, sier 27-åringen.

Familien på tre var i Danmark i en og en halv måned.

– Hvordan løste dere det?

– Vi trente på tur eller så dro vi alle tre ut på løpetur med vognen. Vi fikk i hvert fall nok tid med hverandre, sier Skogrand og ler.

– Så Adam er blitt introdusert for fysisk aktivitet tidlig?

– Ja, og det er han veldig glad for. Han vil bare løpe rundt og ikke sitte stille. Det passer oss veldig bra, svarer Skogrand, som sammen med familien bor i Herning.

les også Nora Mørk tilbake på landslaget: – Bedre enn på mange år

Håndballjentene kan fortsatt ikke trene som normalt, men samlet seg likevel i Kristiansand forrige uke. Laget var delt inn i to grupper og fulgte strenge smittevernregler. For flere av spillerne har den siste tiden vært spesiell.

– Den siste tiden har vært spesiell for veldig mange. Det har vært veldig mye usikkerhet rundt alt. Man har bare gått dag for dag og ventet på nye beskjeder om hvordan man skal leve livet sitt, forteller Vipers-spiller Marta Tomac.

Lagvenninne og sykepleierstudent Malin Aune har brukt de siste månedene på å jobbe på sykehuset.

– Jeg har fått mer erfaring og brukt tiden på andre ting enn håndball. Det har egentlig vært ganske greit, sier hun.

KORTVARIG GLEDE: Stine Skogrand jubler under VM-semifinalen mot Spania i fjor, i en kamp som endte med norsk 22–28-tap. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kari Brattset Dale, som til vanlig bor i den ungarske byen Györ, har brukt tiden på å være sammen med familien hjemme i Norge.

– Det er veldig godt å endelig være i gang igjen og komme seg tilbake til hallen. Det var deilig, men jeg har hatt det fint den siste tiden. Jeg har vært mye sammen med familien min og brukt tiden til å ha ferie rett og slett, sier hun.

Publisert: 19.06.20 kl. 13:02

Les også

Fra andre aviser