Tonedøvt om OL-drømmer

Av Leif Welhaven

Berit Kjøll gjennomførte nylig et heldigitalt ledermøte i NIF. Fremover er OL-sondering blant oppgavene hennes. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norsk idrett har med god grunn bedt staten om mye pengehjelp i corona-krisen. Men å fable om at nye olympiske leker skal prioriteres, fremstår naivt og politisk tonedøvt.

Rett før helgen gjennomførte den organiserte norske idrettsbevegelsen et digitalt ledermøte. Møteformen skyldtes hva coronasituasjonen har gjort med samfunnet vårt. Det ble en sedvanlig selvskrytende og skulderklappende affære. En god del av den voldsomme rosen til seg selv er denne gangen fortjent. Det skyldes at Berit Kjøll & co. åpenbart har gjort en god jobb med å tydeliggjøre konsekvenser av viruskrisen, og det har vært viktig å få myndighetene til å forstå det akutte behovet for hjelp.

Det norske samfunnet trenger idealismen og idrettslagene i NIF-systemet. Hver dag er det som foregår her et viktig lim mellom mennesker, som skaper fellesskap og inkludering.

Det samfunnet derimot ikke har noe direkte behov for, er en påkostet drøyt to uker lang toppidrettsfest i tett samarbeid med anti-demokratene i IOC. Dersom det noen gang skulle bli OL i Norge igjen, er det fordi man vil synes det er tilstrekkelig artig til å være verdt milliardene. Samfunnsmessig blir aldri dette viktig på samme måte som arbeidet for barn og bredde i hverdagen.

Derfor er det ganske spesielt at idrettslederne selv ikke nå evner å stikke fingeren i jorden og innse at utredning av nye OL-planer kanskje ikke er en politisk spesielt god idé. I innledningstalen på ledermøtet lovet idrettspresidenten entusiastisk at «vi skal fortsette prosessen med å klargjøre mulighetene for et fremtidig OL og Paralympics i Norge». Riktignok skal visst ikke dette i gang før i januar på grunn av corona, men like fullt vil det fremstå ekstremt rart å drive noe som engang ligner på lobby for leker i en så alvorlig økonomisk tid. Du kan gjerne si at Kjøll bare følger opp idrettstinget, men topplederen kunne benyttet anledningen til å mane om edruelighet.

Norge har nullrente, mange er permitterte og langtidskonsekvensene er usikre. For idretten bør fokuset handle om å verne og trygge eksistensen. Det er ingen selvfølge at politikerne skal prioritere idretten i en tid da behovene er store overalt, og da er det en fare for å fremstå utakknemlige om man samtidig skal begynne å mumle om statlige OL-milliarder.

Av alle ting politikere bør prioritere, hører et OL-spørsmål hjemme usedvanlig langt nede på listen, og det burde faktisk også idrettsledere selv innse.

Det er det enkelte miljøer som tydeligvis ikke gjør. Dette toppet seg da det midt i coronatiden ble kjent at Berit Kjølls forgjenger er hyret av Idrettens Olympiade AS, et selskap som blant annet jobber for å få OL til Vestlandet.

Lykke til med det, for å si det sånn.

Hvis vi vender tilbake til ledermøtet, så hadde Berit Kjøll stått seg på å erstatte litt av den overstrømmende iveren med en større dose realisme.

Vi vet at presidenten ønsker sakte fart og at en OL-prosess ikke skal gasses opp før en forankring er god nok, men da burde hun benyttet anledningen til å kjempe for at hele denne saken bør parkeres i overskuelig fremtid.

Men det er noe med båndene mellom NIF og IOC som skaper en snodig servilitet overfor Ringenes herre: Det så vi senest rundt fomlingen og somlingen da utsettelse av Tokyo 2020 var på agendaen. Nå står samfunnet overfor en nitid gjenåpning og gjenoppbygging, og her er idrettens posisjon viktig.

Da behøver idretten ledere som konsentrerer seg om dette i stedet for å drømme om et meningsløst luftslott.

