SATT PÅ LAND: Olaf Tufte var utsatt for et sykkeluhell under en treningstur med proffsyklist Sondre Holst Enger søndag. Bildet er fra da han første gang etter corona-utbruddet gikk på vannet på Årungen i begynnelsen av april. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tufte skadet på sykkel – måtte sy 11 sting

Etter et sykkeluhell i 60 kilometer i timen forbandt Olaf Tufte (44) en flenge i leggen med en sykkelhjulslange og «fraktet» seg selv et par mil på sykkelen til legevakten der den måtte syes med 11 sting.

For mindre enn 10 minutter siden

Obs! Saken inneholder sterke bilder.

– Jeg har vært heldig. Jeg gikk ikke i bakken, jeg har ikke kvestet noen muskler eller akillesen. Hell i uhell, sier Olaf Tufte til VG.

Uhellet skjedde søndag. Norges dobbelte OL- og VM-gullvinner i roing var ute på en treningstur med proffsyklist Sondre Holst Enger (26). De bestemte seg for å legge inn en spurtduell. Nær hundre kilo tunge Olaf Tufte «klinte til», og dro foten ut av pedalen – i en fart han anslår til å ha vært nær 60 kilometer i timen.

Da foten glapp fikk Tuftes legg et mildt sagt ublidt møte med den skarpe pedalen.

Konsekvensen kan du se av Tuftes egne bilder, hvis du orker. De er tatt på hans lokale legevakt. Dit han tok seg for egen maskin, etter å ha plastret såret og stoppet blødningen med en medbrakt sykkelhjulslange og en bit papp.

REODOR FELGEN: Olaf Tufte forbandt flengen i venstre legg med en sykkelhjulslange og en bit papp, på beste førstehjelp-vis. Bildet er fra legevakten. Foto: Privat

les også Berge forsøker å overtale Tufte til OL-ja: – Vi må ha med noen gamlinger

– Det var ikke så langt. Det tok en halv times tid. Det er vel et par mil, forteller Olaf Tufte nøkternt angående «transporten» fra stedet på landeveien der uhellet skjedde og til legevakten.

Han karakteriserer det som «litt sånn uflaks» og forteller at «såret» av Tuftes kompis Ailo Gaup (41) er godkjent som «minimum skrubbsår». Gaup har etter en lang og halsbrekkende karriere på motorsykkel erfaring med den slags.

DIAGNOSEN: Olaf Tufte arkiverer flengen i leggen som «minimum skrubbsår», etter å ha konsultert kompis Ailo Gaup. Foto: Privat

På spørsmål om når han tror han vil være tilbake i ro-trening på vannet, svarer Olaf Tufte at han «håper» torsdag. Han innrømmer imidlertid at det ikke er lett å tro etter en kikk på bildene av skaden. For øyeblikket hinker han litt rundt.

– Vi får se hva dagen bringer, sier han mandag morgen.

les også Tufte mener idrettens OL-søknad burde vært tredoblet

Sykling på landeveien sammen med Sondre Holst Enger og andre lokale konkurransesyklister vil etter alt å dømme ikke stå høyt på trenings-agendaen, i motsetning til hva det har vært i corona-tiden. Olaf Tufte har benyttet den til å teste forskjellige treningsformer, blant andre sykling, i tillegg til å sitte i båten på Årungen fire til fem dager i uken.

Han har ennå ikke bestemt seg for om han kan satse på å sitte i Norges firer i Tokyo sommeren 2021, eventuelt hans syvende OL.

Han inviterte nylig kultur- og likestillingsminister Abid Raja - i gavnet også idrettsminister - til en treningsøkt her. Ifølge Olaf Tufte har de to avtalt å lage en nye avtale om det, med sikte på at ro-økten kan gjennomføres neste måned.

FERDIG LAPPET: Olaf Tufte fikk sydd 11 sting i venstre legg etter sykkeluhellet søndag. Foto: Privat

Før den tid har Olaf Tufte høyst sannsynlig rukket å ta stingene og kanskje et comeback på sykkelsetet.

PS! Olaf Tufte hevder hardnakket at det mest ergerlige med uhellet er at han tapte den innlagte spurtduellen mot trenings-kompisen Sondre Holst Enger.

Publisert: 15.06.20 kl. 11:00

Mer om Roing Olaf Tufte

Fra andre aviser