HYLLER LAGET: Suzann Pettersen sier det fantastiske laget er en stor grunn til at hun mener Solheim Cup er toppen i hennes karriere. Foto: Ian Rutherford / PA

«Tuttas» rørende farvel til fansen: – En eventyrlig avslutning

I et Instagram-innlegg takker Suzann Pettersen for alle meldinger hun har fått det siste døgnet, etter at hun avgjorde Solheim Cup og avslørte at hun legger opp.

For mindre enn 10 minutter siden







– Hvor skal jeg begynne, hva skal jeg si... Jeg får gledestårer hver gang jeg ser på videoer, bilder og leser alle de fine meldingene fra venner og fans over hele verden. Dette var bare EPISK!

Søndag kveld sørget hun for at Europa slo storfavoritten USA i Solheim Cup. Like etter turneringen var over offentliggjorde hun at karrieren også er det.

les også «Tutta» avgjorde Solheim Cup for Europa: Legger opp

– Dette er det ultimate. Jeg er så glad at jeg ikke visste at den var avgjørende. Det er en god slutt på en stor karriere. Jeg tror dette er en fantastisk avslutning på min karriere. Jeg kunne ikke spurt om mer enn dette, for fire måneder siden trodde jeg aldri jeg skulle være her. «This is it», sa hun til Golf Channels nyhetsprogram Golf Central.

Videre i Instagram-innlegget skriver hun at avslutningen var over all forventning.

– Dette var en eventyrlig avslutning. I mine villeste drømmer, og jeg drømmer stort, trodde jeg ikke at jeg skulle få være del av historien vi skapte på søndag. Det er grunnen til at Solheim Cup topper alt i min karriere. Å få være del av et så fantastisk lag, det er bare en stor drøm. Takk til all fans for uendelig med støtte gjennom årene.

Videre skriver hun at et nytt kapittel åpnes.

– Livet med min flotte familie.

les også Pettersen hylles etter karriereslutt

Pettersen landet på Gardermoen mandag ettermiddag. Der fortalte hun NRK at mer tid med dem 13 måneder gamle sønnen Herman er hovedårsaken til at hun bestemte seg for at nå var det riktige tidspunktet å gi seg på.

– Det sa seg litt selv for min egen del. Jeg har bevist at jeg kan komme tilbake på det høyeste nivået, og jeg leverte da det gjeldt som mest. Jeg kan nå pent sette meg tilbake med avslappede skuldre og si at nok er nok, sier hun til NRK.

Publisert: 16.09.19 kl. 22:24







Mer om