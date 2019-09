SUKSESS: Håkon Evjen jubler etter scoring mot Strømsgodset på Marienlyst sammen med Patrick Berg. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix.

Ekspert tror gullkampen er avgjort - mener Glimt har kniven på strupen

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror Molde har avgjort gullkampen i Eliteserien allerede – med åtte kamper igjen å spille.

Og ifølge samme mann er det ikke bare gullet som kan ryke for Bodø/Glimt. For om det ikke blir seier mot Tromsø i «Slaget om Nord-Norge» mener han også mulig medalje henger i en tynn tråd for et Glimt-lag som har jaget edelt metall hele sesongen.

– Jeg tror de må ta tre poeng på søndag med tanke på medalje. For det er ikke gitt. De har både Rosenborg og Odd jagende bak, så i medaljekampen må de slå et lag som Tromsø, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson til VG.

– Ryker gullet om de ikke tar tre poeng på søndag?

– Ja, da er det helt fullstendig avgjort. Jeg tror egentlig det er avgjort allerede, for jeg kan ikke tenke med at Glimt skal true Molde nå. Om de ikke tar tre poeng på søndag, er det fullstendig kjørt, svarer Jonsson.

– Vanskelig å konkurrere med Molde

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er enig med sin ekspert-kollega om at medalje kan bli vanskelig for Glimt når VG prater med ham kort tid etter. Men han mener ikke gullkampen er helt avgjort ennå.

– En medalje kan også ryke nå, men om Glimt klarer å ta medalje er det uansett en enorm prestasjon jeg tror de vil være enormt fornøyd med. Det er veldig vanskelig å konkurrere med Molde med en sånn stall. Jeg tror de kommer til å kjempe om medalje hele veien inn, selv om det blir en utfordring med Rosenborg, som har fått opp dampen, og Odd bak, sier han.

– Gullkampen er ikke avgjort, men det skal mye til for at Glimt klarer å ta det, fortsetter Mathisen, som omtaler Bodø/Glimt som laget som har imponert ham mest i Eliteserien denne sesongen.

Layouni og spiss

Av grunner til at Glimt ikke klarer å holde hele veien inn, nevner Jonsson blant annet to ting: Salget av Amor Layouni og mangel på en spiss som scorer mål.

– Layouni har naturligvis vært viktig. Han har vært en poengspiller og de har mistet en dimensjon i angrepsspillet nå. Med Evjen og Zinckernagel får de innoverkanter og de blir ikke like farlige. Samtidig var de nødt til å selge. Skal de ha ambisjoner om å drive klubb, må Bodø/Glimt selge, sier Jonsson.

– Molde har både Leke James og Ohi. Rosenborg har Alexander Søderlund og Bjørn Maars Johnsen, og Odd har Torgeir Børven. Det er ingen tvil om at det er enkelt å peke på at Glimt har savnet en spiss. Jeg var overrasket over at de ikke hentet en spiss da Herrem forsvant, fortsetter han.

Bodø/Glimt er inne i sin tyngste periode av årets sesong, men sees likevel på som favoritter mot Tromsø.

– De har ikke helt møtt veggen, men virkeligheten. Men Tromsø har vært en gunstig motstander for dem tidligere, og laget passer Glimt bra. For meg er de fortsatt klare favoritter i den kampen, sier Jonsson.

Mathisen derimot, tror «Gutan» kan overraske.

– Glimt er favoritter, men Tromsø er et lag med en spillestil som plutselig gjør at de overrasker. En sånn nordnorsk «derbykamp» kan fort bli jevn. De har en grei mulighet til å kunne ta poeng her. Jeg holder Glimt som favoritter likevel, men ikke storfavoritter, sier han.

– Rykker ned om de ikke får Espejord og Azemi på beina

Samtidig som Bodø/Glimt har kniven på strupen i medaljekampen, har motstander Tromsø kniven på strupen i nedrykksstriden. De ligger bare ett poeng foran Mjøndalen på kvalikplass, og bare tre poeng foran tabelljumbo Sarpsborg 08.

– Alle poeng er viktige for Tromsø nå. Det viktigste for Tromsø er å vinne de interne oppgjørene mot lagene i bunn. Tar man poeng her er det mer en bonus. Men det er klart at alle poeng i verden er viktige, for de ligger utsatt til. Om Tromsø ikke får Espejord eller Azemi på beina, rykker de ned. Så enkelt er det. Om de blir klare, tror jeg de kommer til å klare seg. Det er jeg ganske trygg på.

PS: Kampen sendes på TV Norge og dplay søndag 20.00.

Bodø/Glimts resterende kamper i Eliteserien Runde 23: Tromsø hjemme

Runde 24: Lillestrøm borte

Runde 25: Mjøndalen hjemme

Runde 26: Brann borte

Runde 27: Haugesund hjemme

Runde 28: Rosenborg borte

Runde 29: Kristiansund hjemme

Runde 30: Molde borte

Tromsøs resterende kamper i Eliteserien Runde 23: Bodø/Glimt borte

Runde 24: Kristiansund hjemme

Runde 25: Viking borte

Runde 26: Ranheim hjemme

Runde 27: Sarpsborg 08 borte

Runde 28: Vålerenga hjemme

Runde 29: Odd borte

Runde 30: Stabæk hjemme

