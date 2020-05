MISFORNØYD: Magnus Carlsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Svart dag for Carlsen: – Jeg er skikkelig forbannet

De svarte brikkene har blitt en forbannelse for Magnus Carlsen (29). Onsdag ble det to tap i turneringen som inngår i hans egen «Magnus Carlsen Chess Tour».

– Jeg er skikkelig forbannet over at jeg har spilt så dårlig i dag, uttalte Carlsen på TV 2-sendingen.

– All god-følelsen etter å ha spilt bra tirsdag, er borte nå. Jeg følger ikke intuisjonen min. Det er frustrerende. Fullstendig uakseptabelt.

– Det har blitt en psykologisk greie. Han må vinne for å få det vekk, sa Jon Ludvig Hammer om Carlsens problemer med svart.

Mens han håver inn poeng med hvite brikker, har det gått veldig dårlig med svarte brikker så langt: 0,5 poeng av 3 mulige.

Onsdag tapte Carlsen for både Yu Yangyi og Jan-Krzysztof Duda da han hadde svarte brikker. Han vant med hvitt over Yi Wei, mens han dro i nødbremsen og spilte remis i sitt siste parti, der han hadde hvitt mot Wesley So.

– Veldig skuffende, oppsummerte Hans Olav Lahlum som TV 2-ekspert onsdagen.

Magnus Carlsen ligger dermed et helt poeng etter ledende Hikaru Nakamura etter to dagers spill.

– Jeg må nedjustere forventningene, sier den norske verdensmesteren.

Torsdag starter Carlsen spillet med et vanskelig parti med Sergej Karjakin - der nordmannen har svart. Deretter har han hvitt mot Daniil Dubov og svart mot Alireza Firouzja.

– Jeg trenger en god natts søvn, så skal det gå på en eller annen måte, fastslo Magnus Carlsen på TV2-sendingen.

Publisert: 20.05.20 kl. 20:25

