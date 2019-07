I RAMPELYSET: Oppstarten til Magnus Carlsens nye sjakklubb Offerspill har fått mye oppmerksomhet. Jusprofessor Geir Woxholt mener klubben ikke bør få stemmerett på det kommende tinget søndag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

«Superjuristens» konklusjon: Carlsens klubb bør ikke få stemmerett

OSLO (VG) Jusprofessor Geir Woxholth mener Magnus Carlsens nye sjakklubb er rettsstridig. Om Carlsens sjakklubb vil få stemmerett i den betente konflikten, vil først avgjøres på kongressen søndag.

Dette er saken: Den 7. juli stemmer sjakk-kongressen over om sjakkforbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred til en verdi av 50 millioner kroner. Avtalen splitter Sjakk-Norge.

På kongressen får de ulike sjakklubbene en representant med stemmerett per påbegynte 25. medlem.

Magnus Carlsen, som er positiv til avtalen, opprettet to uker før kongressen en ny sjakklubb: Offerspill SK. Offerspill tilbød gratis medlemskap til de 1000 første medlemmene i klubben på Carlsens regning.

Carlsen anklages for å kuppe kongressen , og det hersker uenighet rundt om delegatene til Offerspill kan godkjennes. Vis mer vg-expand-down

Det kom fram da Woxholths vurdering ble lagt fram på av Torger Nilsen, leder for Mosjøen sjakklubb, fredag. Nilsen var den som først engasjerte Woxholth.

Woxholth skriver i sin vurdering at han «antar at Norges Sjakkforbund vil oppfatte dette som et forsøk på «kupp».»

Stjernen er en av klubbene som engasjerte jusprofessoren etter at både Sjakkforbundet og Team Carlsen hadde fått vurderinger som konkluderte med at Offerspill-delegatene skulle få stemmerett under sjakk-kongressen søndag.

Der skal det stemmes over den omstridte avtalen med bettingselskapet Kindred. Sjakkforbundet har en avtale klar, verdt 50 millioner kroner over fem år, med Kindred, som står bak blant annet spillselskapet Unibet.

For å sikre flest mulig delegater til kongressen, startet Carlsen en ny klubb hvor han betalte medlemskap for de første 1000 medlemmene.

I vurderingen lander jusprofessor Woxholth på at Carlsen klubb ikke bør få stemmerett. Han er sterkt kritisk til Simonsen Vogt Wiig og Kvale advokatfirmas utredning om samme tema og deres objektivitet.

Jusprofessor Woxholth er kjent som den ledende eksperten på foreningsrett i Norge, og har skrevet boken begge de to andre juridiske vurderingene bruker som kilde.

PROFESSOR: Geir Woxholth. Foto: TERJE BRINGEDAL

Sjakkforbundet: Avgjøres på søndag

Sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim forteller at det først vil bli avgjort ved møtestart på kongressen søndag om Carlsens sjakklubb har stemmerett, og at Sjakkforbundet nå følger sin plan og at normal prosedyre vil bli ført frem til klokken 17 søndag.

Da vil eventuelle delegater på kongressen utdype meninger omkring delegatlisten.

– Vi skal stille betenkningene til rådighet på våre hjemmesider og på kongressen slik at alle kan gjøre seg kjent med de tre ulike juridiske betenkningene. De skal selvsagt leses nøye, sier Nesheim til VG.

Han legger til at første punkt på programmet vil omhandle dette temaet.

Slik var pressekonferansen der Woxholts vurdering ble kjent:

Woxholths konklusjon

Woxholth skriver i konklusjonen av den juridiske vurderingeren av saken følgende:

«Fremstillingen foran viser at de juridiske betenkningene som er fremlagt fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og Kvale er juridisk uholdbare. Det gjelder både det sentrale i begrunnelsene og konklusjonene. Det vil etter min oppfatning på denne bakgrunn være feil og uforsvarlig, dersom NSF/midlertidig møteleder legger til grunn uttalelsen fra Kvale».

Woxholth skriver videre:

«Etter min oppfatning har Offerspills delegater ikke stemmerett på Kongressen. Dette vil være i strid med grunnleggende rettskilder i foreningsretten - NSFs lovnorm for klubber, den alminnelige forutsetningen om at det er medlemmet som skal betale kontingenten (...).»

Offerspill usikker på objektivitet

Woxholt hevder han ikke har noen koblinger til noen part i denne saken. Fredag morgen gikk Offerspill ut og trakk professorens objektivitet i tvil.

Torger Nilsen, leder for Mosjøen sjakklubb, holdt pressekonferansen hos Stjernen Sjakklubb i Oslo.

– Woxholth skriver at hvis Offerspill får stemmerett og avtalen går gjennom, så kan det føre til rettslige konsekvenser i etterkant. Det er en stor risiko å ta, sier Nilsen.

Han mener sjakkforbundet viser en bekymringsløs holdning til brevet fra både Actic og Lotteri- og stiftelsestilsynet når det gjelder spillavengighet.

