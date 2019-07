UTFORDRING: Magnus Carlsens nye spillere i Offerspill ser ut til å nektes NM-deltagelse for klubben, grunnet et regelverk som Hans Olav Lahlum er utvalgsleder for. Her fra en VG-reportasje i 2013. Foto: Jørgen Braastad / VG

Flere spillere nektes å representere Carlsen-klubb i NM av Lahlum-utvalg

Spillere som bytter sjakklubb får fire ukers «karantene» før de får spille NM for sin nye klubb, har Sjakkforbundet bestemt. Det rammer Magnus Carlsens nye klubb Offerspill. Verdensmesteren selv er kritisk.

Oppdatert nå nettopp







Det betyr at toppspillere som Aryan Tari og Johan Sebastian Christiansen, henholdsvis nummer tre og seks i Norge, ikke får lov til å spille NM for Offerspill, men må i stedet representere sine gamle klubber. Sjakk-NM begynner i dag, fredag, i Larvik.

Det bekrefter generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Geir Nesheim, til VG.

– Reglementsutvalget i sjakkforbundet har tolket regelverket sånn at det tar fire uker før man kan representere sin nye klubb ved klubbytte. Det er det reglementsutvalget som bestemmer, og kan ikke overprøves av andre enn dem selv, sier Nesheim.

Dette reglementsutvalget ledes av den velkjente sjakkmannen Hans Olav Lahlum.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Lahlum og de to andre medlemmene av utvalget, men har ikke fått svar på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å endre denne avgjørelsen.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Skuffede elitespillere

Verdens beste sjakkspiller Magnus Carlsen, som altså er leder av Offerspill SK, tok selv til Facebook, i en åpen sjakkgruppe med over 1000 medlemmer, for å uttrykke sin skepsis mot regelverket:

«Offerspill Sjakklubb har blitt kjent med at det nå skal praktiseres karantene på en måned ved klubbytte nå også i individuelle turneringer, ikke bare lagturneringer. I lagturneringer spiller man ikke lagsjakk i karantenetiden. Kan noen i RU svare på om dette har vært tilfelle før? Sånn vi har forstått det, vil spillerne som har meldt før 1.juli representere sine gamle klubber i NM. Gir det mening at spillere representerer klubber de ikke lenger er medlem i? Vi skjønner godt at dere ikke ønsker/tør å bruke hjemmel i regelverket til å nekte store deler av eliteklassen deltakelse, men da er det sånn vi ser det, bedre å følge forespeilet praksis og faktisk la spillerne representere sin nye klubb»

Foto: Skjermdump fra Facebook-gruppe

I samme Facebook-gruppe gir også Johan Sebastian Christiansen uttrykk for stor skuffelse over dette: «Dette er veldig leit og det føles som at RU (reglementsutvalget, journ.anm.) kun vil bruke reglene for å ødelegge for oss som har gledet seg til å representere vår nye klubb», skriver et av Norges største talenter.

25. juni sa Carlsen dette om den betente saken:

Carlsen får støtte fra kritiker

Også sjakkekspert Torstein Bae, som ellers har vært en høylydt kritiker av Offerspill, synes lite om denne regelen.

– Hva er det man i realiteten sier her, at de skal spille for en klubb de ikke lenger er medlemer av? Det er jo helt merkelig, sier Bae til VG.

Han mener at forbundet må skjære gjennom og si at spillerne som har byttet klubb skal få representere Offerspill.

– Dette er en regel som er laget for lagsjakk for at folk ikke skal kunne hoppe fram og tilbake mellom lag helt hemningsløst. Men at det skal gjelde enkeltspillere strider jo mot sunn fornuft.

Dette skjer samtidig som det er rykende uenighet om Offerspills delegater skal få lov til å delta på sjakk-kongressen, som arrangeres i forbindelse med NM. To juridiske vurderinger har hittil konkludert med at de kan det, mens det i dag kl 13 legges fram en tredje vurdering av jusprofessor Geir Woxholth. Offerspill har imidlertid trukket professorens objektivitet i tvil.

VGs henvendelser til Team Carlsen og Offerspill SK om saken har foreløpig ikke blitt besvart.

Publisert: 05.07.19 kl. 10:12 Oppdatert: 05.07.19 kl. 10:31