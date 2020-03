SLÅTT UT: Håvard Lorentzen (27) er sikker på at han er corona-smittet av sin samboer Hege Bøkko, som høyst sannsynlig ble smittet av sin mor og far. Bildet er fra skøyte-VM på Hamar for snart tre uker siden. Foto: Geir Olsen, NTB SCANPIX

Lorentzen trolig corona-smittet: – Angriper lungene mer enn vanlig

OL-gullvinner Håvard Lorentzen (27) forteller til VG at han fremdeles har veldig vondt i hodet og lungene etter at han i forrige uke begynte å kjenne symptomer på coronaviruset covid-19.

– De siste tre dagene har jeg vært veldig skral. Jeg har ligget mest i ro og har fremdeles jævlig vondt i hodet og lungene. Feberen kommer og går litt. Det er litt annerledes enn influensaen jeg er vant til. Den angriper lungene mer enn vanlig, sier sprintverdensmesteren og OL-gullvinneren på 500 meter til VG.

Olympiatoppens lege Mona Kjeldsberg er medisinsk ansvarlig for løperne tilhørende elitegruppene til Norges Skøyteforbund. Hun er i daglig kontakt med Håvard Lorentzen og hans samboer og skøyteløper Hege Bøkko (28). Begge er etter alt å dømme smittet av covid-19.

Kjeldsberg sier at de blir behandlet som om de er smittet av covid-19. OL-legen tilføyer imidlertid at begge – bosatt i Bergen – er på bedringens vei, men ikke symptomfrie.

– Ja da, det går fremover. Det er en uke siden jeg fikk små symptomer. Det begynner å lette litt. Vi får håpe jeg ikke får varige mén, sier utholdenhetsutøveren Håvard Lorentzen – det siste med tanke på lungene.

På spørsmål om han kan ha smittet andre, svarer han at han har sittet i karantene siden torsdag for en uke siden i henhold til bestemmelsene som da begynte å gjelde for personer som hadde vært i utlandet.

– Min lillebror var på besøk hos meg mandag, tirsdag og onsdag i forrige uke. Jeg lagde middag til ham og sånne ting. Men han har ikke merket noe. Jeg tror ikke jeg kan ha smittet videre. Heldigvis, sier Håvard Lorentzen.

På spørsmål om hvem han kan ha blitt smittet av, svarer han «ja da, det er Hege».

Hege Bøkko uttalte seg onsdag til VG om situasjonen hun og familien hennes befinner seg i under tittelen «Familien hardt rammet – veldig ubehagelig».

TROLIG SMITTEKILDE: Kjæresten Hege Bøkko. Foto: Geir Olsen, NTB SCANPIX

Hege og Håvard Bøkkos far Eirik og mor Reidun var til stede som tilskuere under skøyte-VM på Hamar i Vikingskipet 29. februar til 1. mars, der Hege, Håvard og Håvard Lorentzen deltok. Et par dager etter mesterskapet begynte Bøkkos foreldre å kjenne seg dårlig. Hege Bøkko besøkte dem på samme tid i hjemstedet Hol i Hallingdal, i fire til fem dager.

Håvard Bøkko (33) forteller til VG at han var hjemme hos sin mor og far i Hol og spiste middag søndag for snart to uker siden. Da fortalte foreldrene at de hadde følt seg litt dårlige, som om de hadde influensa. Deretter ble først moren og deretter faren testet, og fikk påvist corona-smitte.

– Jeg har vært frisk hele tiden, understreker Håvard Bøkko – som frem til søndag sitter i karantene i sin bopel på Geilo i Hol kommune.

Samboeren Håvard Lorentzen dro samme uke fra Hamar til verdenscupfinale i Heerenveen 7. og 8. mars, sammen med lagkamerat Sindre Henriksen og trenerne Edel Therese Høiseth, Bjarne Rykkje og Jeremy Wotherspoon.

Håvard Lorentzen begynte å kjenne symptomer på corona-smitte etter hjemkomst og møte med samboer Hege Bøkko.

– Begge foreldrene til Hege har testet positivt. Men sammenlignet med meg har hun kommet lett fra det. Jeg ligger flatt ut, mens hun ikke har vært i nærheten av det. Hun har kommet mye billigere fra det. Hadde hun vært syk på lignende vis, til vanlig, ville man ikke tenkt over det. Hege har knapt hatt en forkjølelse, sier Håvard Lorentzen.

– Jeg kan skjønne at mange går rundt med det, uten å være klar over det, tilføyer han.

Han sier også at selv om man ikke er bombesikre, er han glad over opplysningene om at man trolig er immun mot coronaviruset etter å ha hatt det en gang.

På spørsmål om hun har en plan for å teste Håvard Lorentzen og Hege Bøkko for corona-smitte, svarer Mona Kjeldsberg nei. Det gjelder også for de andre norske løperne og trenerne som var i aksjon på Hamar den første helgen i mars og Nederland påfølgende helg.

TROLIG SMITTET: Begge foreldrene til skøyteløper Hege Bøkko har fått påvist smitte av coronaviruset. Etterpå har både hun selv og samboeren Håvard Lorentzen vært syke. Foto: TV2

Hun tilføyer imidlertid at det heller ikke er nødvendig å teste dem, ut fra at det ikke vil få ytterligere konsekvenser og at norsk idrett følger helsemyndighetenes råd om å teste viktig personell i samfunnskritiske posisjoner. Hun påpeker også at det foreløpig ikke fins en godkjent behandlingsmetode.

– Det er ingen grunn til på teste utøvere som ikke er syke og ikke har symptomer, sier lege Mona Kjeldsberg.

PS! VG har vært i kontakt med en rekke utøvere, ledere og trenere som var aktive under skøyte-VM og verdenscupavslutningen i Heerenveen de to første helgene i mars. Ingen – foruten Hege Bøkko og Håvard Lorentzen – har kjent symptomer på coronaviruset. Ingen kjenner til at noen i deres nærmeste familie og omgangskrets har gjort det.

