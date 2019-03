Casper Ruud i aksjon mot Felix Auger-Aliassime fra Canada i Miami Gardens torsdag. Foto: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Casper Ruud tapte for 18-åring i Miami Open

Det kanadiske stortalentet Felix Auger-Aliassime (18) ble for god for det norske håpet Casper Ruud (20) i første runde av Miami Open.

Settsifrene var 6–3, 1–6, 2–6. Dette er en av de største turneringene i året utenom de fire Grand Slam’ene.

Felix Auger-Aliassime er ranket som nummer 57 i verden, Ruud som nummer 98.

Casper Ruud åpnet strålende og vant første sett 6–3 i heten i Miami. Det tok 47 minutter. Men så var det slutt for nordmannen.

I det andre settet lå han under 3–0, men reduserte til 3–1 før kanadieren storspilte seg til 4–1. Det ble også 5–1 og 6–1. Settet var over på 34 minutter. Ruud var sjanseløs. Den store forskjellen var vunnede andreserver.

Kanadieren brøt til 2–1 i det tredje settet. Men da våknet Ruud og var veldig nær ved å bryte tilbake. Men det ble 3–1 til Auger-Aliassime, og kampen var mer eller mindre avgjort. Det hjalp lite at Norges tennis-ener vant sine egne server, for motstanderen tok greit sine mot 2. runde i turneringen.

Dette er første gang Ruud har kvalifisert seg for en ATP Masters-turnering. Han har tidligere spilt denne type turneringer, men både i Monte Carlo og i Miami i 2017 fikk han plass via et såkalt wildcard - og slapp altså å kvalifisere seg.

Marton Fucsovics, nummer 36 i verden, hadde vært neste motstander for Ruud om han hadde vunnet.

21.03.19 22:08 Oppdatert: 21.03.19 22:27