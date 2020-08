SERIESTART: Heidi Løke og Vipers serieåpner borte mot Sola lørdag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

VG Live utvider: Full dekning av norsk håndball

VG Live utvider igjen og tilbyr full håndballdekning fra 2020/2021-sesongen. Første seriekamp er allerede i kveld.

VG Live kommer til å dekke følgende turneringer fra NTB:

Rema 1000-ligaen for menn og kvinner

1. divisjon for menn og kvinner

NM for menn og kvinner

Det kommer til å være livedekning på alle kamper i disse turneringene inkludert lagoppstillinger. VG Lives dekning av norsk håndball vil med andre ord være på et nytt nivå sammenlignet med hva det var tidligere.

– Dette er veldig gledelig. Vi setter veldig stor pris på det og jo flere som promoterer forbundets satsing og den hjemlige ligaen er veldig bra. Vi gleder oss og VG er ledende på dette, så det betyr mye for oss, sier kommersiell sjef i Norges Håndballforbund Jan-Erik Aalbu om utvidelsen.

Fra 2020-sesongen har også VG Live utvidet med full dekning av Toppserien.

TILBAKE: Nora Mørk gjør comeback i norsk håndball og skal spille for Vipers denne sesongen. Her med trener Ole Gustav Gjekstad. Foto: Jostein Overvik, VG

– Håndballdekningen vår på VG Live har ikke holdt nivået vi har ønsket tidligere, og derfor er det gledelig at vi nå endelig tilbyr en service våre ambisjoner som primær nyhetsdestinasjon verdig.

Med fyldig dekning av håndball kompletteres VG Live som et naturlig førstevalg for sportsinteresserte som vil sjekke hvordan det går med laget sitt, sier utviklingsdirektør i VG, Øyvind Brenne.

Forrige sesong tilbød VG Live kun full dekning av Rema 1000-ligaen for menn.

Håndballsesongen kastes igang onsdag kveld når ØIF Arendal tar imot Halden på herresiden. Lørdag serieåpner fjorårets mester på kvinnesiden, Vipers, borte mot sola.

Publisert: 26.08.20 kl. 13:53

