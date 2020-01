KLART FORBEDRET: Osen Prinsessa skuffet sist etter mange sterke innsatser, men hennes trener og kusk Ole Johan Østre, her med Jerkeld Stjerna, vet årsaken. Hoppa skal derfor komme ut i en klart forbedret utgave. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Kan garantere at hun er mye bedre

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene som starter på Bjerke Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-3) går gode løp hver gang og skal regnes med en flott vinnersjanse på ny.

Dagens luring

Mikkel H.R. (V75-4) satt fast etter å ha skuffet litt gangen før. Kan få et fint smygløp og er ikke ufarlig om det blir litt kjøring innledningsvis.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1320 kroner

HER KAN DU LESE V75-TIPSENE:

LARS O. ROMTVEIT: – Litt for tidlig med tanke på seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Modijerva/Joakim Rasmussen

Harald Nordhagen: - Var positiv sist og står til for en fin reise. Men det er noen bra imot. Fornøyd med en fin premie.

2 Kos Frigga/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Kom liksom aldri i gang sist og ble bare gående i et gir der bak. Hun kan bedre, men det virker tøft å være med helt foran her.

3 Pinsleterna/Vidar Hop

Starter ikke.

2160 m

4 Anima/Dag-Sveinung Dalen

Hans Chr. Holm: - Var uheldig sist. Har gått fine løp og er i form. Men det er en noen tøffe med. En fin premie er målet. Kanskje en trippelsjanse om det går litt hennes vei.

5 Alfa Betty/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Ble sliten i montédebuten sist. Kavet seg litt opp da hun fikk de andre så tett på seg. Men hun trener fint og er på gang. Litt for tidlig med tanke på seier, men hun kan være i nærheten av siste trippel om det klaffer litt.

6 Thale/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Har fin form, men møter noen som kan bli vanskelige å slå. Kan hente seg en fin premie, kanskje siste trippel, med maks flyt.

7 Smedtulla/Anette Frønes

Anette Frønes: - Holder veldig fin form og er god de gangene hun holder seg unna galoppen. Toppnivået duger i dette laget. Verdt en gardering i et åpent hoppeløp.

2180 m

8 Voje Diva/Per Oleg Midtfjeld

Lars O. Romtveit: - Har litt fart i kroppen, men byr ikke helt til i løpene for tiden. Det er en premie det handler om.

9 Gyldenlinn/Svein Ove Wassberg

Jan Inge Drageset: - Fikk en gjennomkjøring av meg sist. Kan ventes forbedret, men er fornøyd med en premie slik formen er.

10 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Ble disket sist, men formen er uforandret fin. Hun har sett fin ut i trening og duger i denne klassen. Skal regnes som en stor outsider som bør strekes på V75-bongen.

11 Villmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Har gått veldig fine løp i det siste og er i form. Har alltid tunge avslutninger å by på de dagene det klaffer og har kapasitet som duger i dette laget. Minuset er at hun ikke har bydd like bra til etter lange reiser før. Gjør hun som hun kan nå, er hun trippelaktuell. Verdt en strek om løpet garderes litt.

12 Osen Prinsessa/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Ga seg en del til slutt fra tet på Färjestad sist og hadde ingen god dag. Vi vet hvorfor, retter på det og kan garantere at hun er mye bedre lørdag. Hun er god nok til å vinne et slikt løp uten skjær i sjøen bakfra.

13 Sundby Søss/Josefine Eilertsen

Gunnar Austevoll: - Ga seg litt for tidlig sist og hadde ikke sin beste dag. Tilbake i form kan hun hente seg en fin premie, slik forutsetningene er, neppe mer.

14 Kagge Lina/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Holder fin form, men møter gode konkurrenter og kan ikke utnytte springsporet i volten. En bra premie er innen rekkevidde.

15 Lykkje Embla/Kai Johansen

Kai Johansen: - Gikk et knallsterkt løp som toer sist og var ikke langt bak Lesja Odin i mål. Møter enklere selskap nå, men fra en vanskeligere utgangsposisjon. Er uansett trippelaktuell med posisjonsklaff. Hun scorer på at hun alltid gjør sitt beste og skal også med som en gardering.

V75–2

2100 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Abrakadabra/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Gikk et bra løp til seier sist og er veldig rask fra start. Så rask at jeg håper og tror han sitter i tet direkte. Møter noen bra, men er god nok til å lede helt hjem. Strekes tidlig.

Tror han sitter i tet direkte

2 Balotelli/Cato Antonsen

Per Oleg Midtfjeld: - Var god som toer sist og like god nest sist da han galopperte seg bort. Har fått et bra spor og kan få en fin reise. Men det er tøft imot. En fin premie er innen rekkevidde med klaff.

3 Ixelle Bolets/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et sterkt løp på lørdag etter en hard innledning. Står perfekt til. Plan A er å ta tet, for så å slippe til en av favorittene. Regnes med trippelsjanse og som en gardering.

4 Personal Goals/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Gikk et bra løp da jeg kjørte ham på Momarken tredje sist. Jeg så ham gikk et like fint løp på Axevalla sist. Trives best når han får være med foran på direkten. Jeg kjører derfor til direkte. Kanskje tøft med tanke på seier, men er trippelaktuell med klaff.

5 Positano/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har veldig fin form og en riktig oppgave på papiret. Er rask fra start og kan kanskje få tet, men han er ikke avhengig av den posisjonen. Er god nok om det klaffer den ene eller andre veien. Strekes tidlig,

6 Hands Down/Morten A. Pedersen

Morten A. Pedersen: - Holder veldig fin form, profiterer på styrken og liker seg best når det går i jevnt, bra tempo hele veien. Blir det dempet tidlig foran, kjører jeg til med en gang. Jeg mener han er god nok til å kjempe om seieren, selv om han har gått sine beste løp for meg i Sverige. Strekes.

7 Dreamliner/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Taper sportrekningen hver gang. Det blir å gå bak herfra. Er i flott form, men må ha maks klaff om han skal være med langt fremme

8 Best Of All/Frode Hamre

Frode Hamre: - Står vanskelig til og blir mer en outsider herfra. Det blir en forsiktig start nå. Trolig amerikanervogn.

9 Zimmer Grif/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Ser fin ut nå. Slet med en forkjølelse, men har trent bra nå. Han er god i grunnlaget sitt, så han er en av dem som skal regnes. Jeg har mer tro på ham enn Best Of All, slik sporene ble.

10 Barbarian Division/J. Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Holder flott form og har tunge avslutninger å by på om det blir litt tempo. Sporet er greit, men det må klaffe. Jeg synes han er trippelaktuell med flyt på veien. Å vinne herfra kan bli vanskelig.

11 Weinberry/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var veldig god til seier sist. Formen er fin, men han står mye vanskeligere til nå. Det er gode hester foran. Må derfor kjøre litt på sjanse i håp om en bra premie.

12 Pyrechept/Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen: - Var ikke som best sist etter å ha gått flere fine løp før det. Nå står han vanskelig til med gode hester foran. Vi får smyge med i håp om en best mulig premie.

GEIR VEGARD GUNDERSEN: – Det blir å kjøre det som går fra start. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

1609 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Valle Mattis/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Holder strålende form og har fått et perfekt spor. Det blir å kjøre det som går fra start, så får vi se. Jeg synes han skal regnes i toppen igjen.

2 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Holder formen. Det ble et vanskelig løp sist. Amerikanervogn på igjen nå og skoløs. Jeg tviler på at han svarer opp Ulsrud Tea fra start. Da er trolig seieren hennes. Aktuell bak henne.

3 Vesle Sjur/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Går jevne, fine løp og har fin form. Men mot deler av eliten, handler det om å smyge med i håp om en premie.

4 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Holder formen. Mulig helstengt nå. Holder ikke Ulsrud Tea ute, så det er en trippelplass som gjelder.

5 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Ove Kenneth Karlsen: - Har den samme flotte formen som hun har hatt stort sett hele tiden. Var veldig god til seier sist, etter å ha blitt noe hindret av feil rygger gangen før. Har en finere oppgave enn på lenge og laddes for tet. Blir hun svart opp, blir det verst for den som tar imot. Vinnersjanse.

6 Myhreng Jerker/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Holder fin form og har kapasitet som duger i dette laget. Men sprint er ingen fordel, og vi har de tøffeste konkurrentene i spor innenfor oss. Derfor blir det trolig for vanskelig med tanke på seier. Snuser kanskje på siste trippel med klaff.

7 Lex Lodney/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Holder veldig fin form, men står vanskelig til med de tøffeste konkurrentene i bedre spor innenfor. Herfra blir det å kjøre om en god premie. Kanskje siste trippel, om det løser seg optimalt.

8 Finnskog Sjefen/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Har fin form, men står helt feil til ytterst bak bilen, med de beste i fine spor innenfor. Fornøyd med premie.

FRODE HAMRE: – Både vær og bane passet dårlig. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2100 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Zeen av Ekbacka/Svein Ove Wassberg

Adrian Solberg Akselsen: - Var god til seier sist og går fine løp hele tiden. Det er tøffere imot nå, men sporet er bra. Er sikret en fin reise og kan være tredje-fjerde i mål. Det tror jeg er maks.

2 Velvatter/Lars Anvar Kolle

Frode Hamre: - Skuffet sist, men både vær og bane passet dårlig. På sitt beste og fra tet, er hun mer enn god nok. Håper vi kan kjøre uten sko nå. En stor outsider etter innsatsen sist.

3 Gukko Raw/Gunnar Austevoll

Kåre Andersen: - Gikk to veldig fine løp etter lang pause, før det ble dødens etter en tøff innledning sist. Glem det løpet. Formen er fin, og hesten god nok til å kjempe i toppen i et slikt lag. Er rask fra start, så kusken får kjøre til. Strekes.

4 Anthony Downs/Dag-Sveinung Dalen

Per Gottling: - Fullførte bra til mål, men var ikke like fin i aksjonen som gangen før. Jeg så allerede i varmingen at dette ikke var dagen. Jeg er derfor litt usikker på hvor jeg har ham. På sitt beste duger han. Er normalt rask fra start. En outsider som skal regnes som en gardering.

5 Fernando/Magnus Teien Gundersen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et godt løp for meg som treer sist. Står fint til og er rask fra start. Vanskelig å si hvor langt det kan rekke mot hester han ikke har møtt før. Men jeg blir ikke overrasket om han er på trippelen.

6 Dreamy Queen/Øystein Tjomsland

Lars Anvar Kolle: - Har hatt litt stang ut i det siste. Satt fast sist. Gangen før var hun tett bak de tre beste over mål. Litt sjanseartet spor, men hun kan dukke opp på trippelen med maks klaff. Også verdt vurdering om løpet garderes litt.

7 Fox Dragon/Tom Erik Solberg

Gunnar Austevoll: - Har vunnet tre av sine fire siste og har toppform. Er rask fra start. Tar ikke teten, men kan komme ned i en fin, utvendig posisjon. I så fall er han med dem. En av dem som kan vinne.

8 I See U. One/Erlend Rennesvik

Enok Antonsen: - Vant dette løpet i fjor, men har feil forutsetninger denne gangen. Det går ikke med dette sporet mot disse konkurrentene. Fornøyd med en premie.

9 Mikkel H.R./Frode Hamre

Jens Kristian Brenne: - Satt bom fast som treer i rygg leder sist. Formen er fin, og han går sine beste løp i rygg. Det får han herfra. Hardt tempo og luker i tide, er det samme som at han er høyt oppe. En tidlig gardering.

10 Laylock Classic/Åsbjørn Tengsareid

Kristian Malmin: - Går fine løp hver gang og har alltid en god avslutning å by på med det rette løpet. Er god nok til å blande seg inn i striden med posisjonsklaff og tempo i løpet. En tidlig gardering.

11 Gretzky Boko/Kristian Malmin

Frode Hamre: - Gikk bra i et løp som det ble helt feil for ham sist. Får han tempo, er han sterk til slutt. Tidlig aktuell her. Amerikanervogn igjen, som sist. Da var det første gang, og det fungerte bra.

12 Lady Lara/Eirik Høitomt

Vidar Hop: - Holder veldig fin form og har et riktig løp motstandsmessig. Det er verre med sporet. Herfra må mye klaffe. Er god nok med maks flyt, men er mer trippel- enn seiersaktuell herfra.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Er ikke spisset til dette løpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Tønder Ø.K./Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Unngikk galoppen for første gang på lenge sist og var flink treer, etter bitvis tøft løp. Her blir han overflydd fra start og møter tøft selskap. Uansett bra med et fint ryggløp nå. En fin premie er bra.

2 Hof Lodin/Eivind Gravdal

Eivind Gravdal: - Har fått ett løp i kroppen etter pause og kan ventes forbedret. Møter to-tre som det blir vanskelig å plukke. Fornøyd med en bra premie.

3 Grisleprinsen G.L./Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har innledet karrieren strålende, men er ikke spisset til dette løpet. Han er jevngod med Sjø Stjerna og er en av flere som kan vinne løpet.

4 T.K. Torden/Tom Erik Solberg

Dag-Sveinung Dalen: - Er god nok til å vinne et slikt løp om han gjør det han kan. Kommer ut bak bilen for første gang, noe jeg tror er en fordel. Det er startfasen som er kritisk. Han har hatt en tendens til å bli hissig i volten. Løser han ut i trav og får farten opp med en gang, kan han lede hele veien. Strekes.

5 Talomen Ø.K./Jørn Morten Kvikstad

Jørn Morten Kvikstad: - Gikk et bra løp til fjerde sist. Satt bom fast gangen før og var like bra da. Møter en del bra, men kan kanskje være i nærheten av siste trippel med klaff.

6 Madde/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Er fornøyd med premie i dette laget.

7 Tyrifaksen/Ole-Christian Kjenner

Ole-Christian Kjenner: - Har vært flink som treer to ganger på rad, men mangler det siste lille ekstra. Nå er motstanden tøff og sporet sjanseartet. Fornøyd med premie.

8 Skeie Ida/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Holder veldig fin form og kan løse raskt fra start. Må uansett ha litt klaff på veien herfra. Kan være trippelaktuell om det løser seg. Vel hardt med tanke på seier.

9 Neslands Trine/Henrik Kulblik

Starter ikke.

10 Sjø Stjerna/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et fint løp til seier sist. Bakspor denne gangen, men formen er fin. Hun er en av flere som skal regnes med vinnersjanse.

11 Vår Oda/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder sin flotte form. Kunne kjempet om seieren uten galoppen i siste sving i V75 på Jarlsberg sist. Møter minst én som er veldig bra, så det kan bli hardt med tanke på seier. Er uansett aktuell om løpet garderes.

GØRAN ANTONSEN: – Fortjener å være favoritt, men er ingen banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Lionel/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Kommer ut etter pause. Har trent fint i det siste. Jeg velger derfor å starte. Har tidligere vist at han kan løse fra start, så jeg ladder for tet. Men jeg tør ikke garantere at det går. Han er heller ikke i noe toppform, men skal være god nok til å vinne et slikt løp. Det er uansett noen spørsmålstegn i lufta. Fortjener å være favoritt, men er ingen banker.

2 Floris Baldwin/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Gikk et veldig fint løp første gang ut etter pause sist og kan ventes forbedret. Det er noen tøffe imot, men sporet er perfekt og hesten har et høyt toppnivå. Jeg tror vi er på trippelen med posisjonsklaff. Er også aktuell om løpet garderes.

3 Dream Builder/Vidar Hop

Vidar Hop: - Går fine løp hver gang og har et fint spor. Men det er mange tøffe imot. En fin premie er målet. Kan vi være i nærheten av siste trippel er det bra.

4 Radieux/Svein Ove Wassberg

Gaute Lura: - Ble endelig frisk etter mye småstrul med helsa på senhøsten. Det har resultert i to strake seirer i Bergen, dog i billigere selskap enn det han møter her. Vinner nok ikke igjen. Håper han er inne blant de fire første, om det bare klaffer litt.

5 Test Drive/Gunnar Austevoll

Erik Berglöf: - Går sterke løp hele tiden. Var tøff toer i hardt selskap i Ørebro sist. I V75 i Drammen 21. desember var han toer fra spor 12. Han kan åpne lynraskt, så kusken får beskjed om å klemme til. Nå har han ikke vunnet på veldig lenge og møter hester som Lionel og Patent Leather. Men han er klart trippelaktuell.

6 Flashing Boko/Ole Johan Østre

Starter ikke.

7 Kick Off Classic/Dag-Sveinung Dalen

Kristian Malmin: - Ble sliten etter en lang sesong og fikk en pause. Har trent fint den siste tiden, men trenger nok løp i kroppen. Sporet er også sjanseartet. En fin premie er det mest realistiske. Siste trippel er likevel ikke umulig med maks klaff.

8 Patent Leather/Frode Hamre

Frode Hamre: - Går like bra bakfra. Herfra tar jeg det litt rolig, så ser jeg hvordan det ligger an. Han er i kanonform og skal regnes med vinnersjanse. Sko og amerikanervogn igjen.

9 Rafolo/Eirik Høitomt

Per Oleg Midtfjeld: - Fikk maks etter optimal reise da jeg kjørte ham sist. Står til for nok en fin reise i rygg og kan hente seg en fin premie igjen.

10 Pebbe Simoni/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Går sine beste løp i rygg. Sånn sett er sporet helt greit. Men han er helt avhengig av høyt tempo foran og luker i tide for å kunne hevde seg. Skjer det, er han fort på trippelen i et slikt løp.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Kommer tilbake etter en sykdomsperiode. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Bjørkeviking/Paw Mahony

Paw Mahony: - Var ikke i orden i sin siste start og fikk pause og behandling. Var knallsterk toer gangen før, etter tredjespor første 600 frem til dødens, så tet. Tapte i siste steget. Har sett ham åpne 1.16 første 300 bak bilen for Geir Gudmestad. Så vi kjører til. Plan A er tet, for å slippe til Magnums Othello. Målet er å bli blant de tre første i mål.

2 Finnskog Oda/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Sto på glimrende til mål som toer bak Valle Mattis sist og er i toppform. Nå er det enklere imot og sporet er perfekt. Eneste minus er kanskje distansen. Er rask fra start. Jeg tror vi får tet, så får vi se. Målet er å komme inn blant de tre første og dermed kvalifisere seg til kaldblodsløpet i Paris.

3 Magnums Othello/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Kommer tilbake etter en sykdomsperiode. Har fått flere jobb, med 1.26/1600 meter som raskest. Sporet er bra, men det er flere veldig gode her. Skal uansett strekes tidlig.

4 Langlands Odin/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Holder solid form og sparret mot Magnums Othello i det siste jobbet på 1.26/1600 meter. Står hardt inne i løpet grunnlagsmessig, men skal ikke regnes bort.

5 Mine/Erlend Rennesvik

Hovel Helmen: - Fikk litt fri etter å ha gått mange gode løp i fjor høst. Har ikke fått så mange treningsøkter. Så jeg tror hun trenger løp i kroppen før vi kan skru opp ambisjonsnivået. Fornøyd med premie denne gang.

6 Jærvinn S.K./Jørn Morten Kvikstad

Jørn Morten Kvikstad: - Holder veldig fin form og skvatt til tet fra spor fem sist. Prøver på tet igjen. Får vi rygg leder på en bra konkurrent, kan vi være på trippelen. Vel tøft imot med tanke på seier.

7 Horgen Lynet/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Kom aldri overens med det løse baneunderlaget på Bjerke sist og var unnskyldt. Formen er veldig fin. Møter Brenne Banker som har vært veldig god. Regnes som trippelaktuell og som en gardering bak den.

8 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Møter tøffe konkurrenter fra et av de verste sporene. Det går ikke. Fornøyd om vi henter oss en premie.

9 Moe Tjalve/Pål Buer

Pål Buer: - Kommer ut etter pause og en fin treningsperiode. Jeg er fornøyd med ham, men det er tøft imot. Håper på en trippelplass.

10 Brenne Banker/Åsbjørn Tengsareid

Frode Hamre: - Har fått et bra spor for ham. Holder formen og er sikker bak bilen. Plukker de fleste, kanskje alle til slutt. Skal regnes med sjanse.

11 Wellek/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Gjør bra løp hver gang. Jeg blir litt overrasket om han vinner herfra, men på trippelen kan han være.

12 Grislefaksen G.L./Jan Roar Mjølnerød

Ole-Christian Kjenner/stall Mjølnerød: - Har vært veldig god de siste gangene, og spesielt bra som toer fra samme utgangsposisjon sist. Skal rundt mange bra herfra, men blir det tempo samtidig som det løser seg, er han ikke borte. Selv ikke i seierssammenheng.

