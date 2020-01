KAN VINNE: Jan Roar Mjølnerød og Grislefaksen G.L. satte bane rekord sist de gjestet Sverige. Kan de holde unna for en feilfri Bellfaks? Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Står litt spennende til

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene i den internasjonale V75-omgangen på Åby Travbane ved Gøteborg i Sverige.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker:

Burning Man (V75-1) er meget god på distansen. Bør vinne bare det løser seg og han viser seg fra sin beste side.

Dagens luring:

Mimiro (V75-2) går fine løp hver gang. Er rask ut og kan bli farlig om hun kommer seg foran.

Her er Olsbus V75-tips til Åby:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

HER KAN DU LESE V75-TIPSENE:

PETER UNTERSTEINER: – Hardt å holde unna for de beste på tillegg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

3140 m (volte) Start kl. 16.20

1 Global Woodstock/P. Untersteiner

Peter Untersteiner: - Kjennes fin ut i trening, men det er en stund siden han har vært ute med voltestart. Uansett hardt å holde unna for de beste på tillegg.

2 Madurai/Magnus A Djuse

Mikael Florin: - Ble strøket grunnet en sårskade sist. Alt er bra igjen nå. Men det er seks uker siden siste start, og det er tøft imot. Fornøyd med premie.

3 Golden Indra/Flemming Jensen

Henrik B. Christiansen: - Kjennes fin ut i trening. Er mer sterk enn speedig, så distansen er en fordel. Men det står noen tøffe konkurrenter på tillegg. Vi får se hvor langt det rekker.

4 Cayucos/Robert Bergh

Jeanet Årman: - Kommer med full form. Jeg forventer meg en fin prestasjon. Jeg tror distansen er en fordel. Han har aldri vært trøtt i mål. Trives i tet, så vi prøver å sitte der. Men sporet er ikke det beste. Kjører derfor med vanlig vogn.

5 Fashion Fine Wine/Ulf Eriksson

Lars I. Nilsson: - Har ikke vist form som rekker i V75, og voltestart er et spørsmålstegn. Vi tar det vi får.

3160 m

6 Burning Man/Örjan Kihlström

Erica Gustavsson/stall Petri Puro: - Var veldig bra til seier på Jägersro sist og har sett fin ut etterpå. Han er både sterk og speedig. Kapasiteten er enorm. Vi tror han kjemper om seieren igjen.

7 Stand by Ken/Johan Untersteiner

Ales Pavsic/stall Johan Untersteiner: - Holder sin fine form. Vi var fornøyde med ham sist. Distanse og spor er helt ok, uten å være det beste. Skal uansett ikke glemmes helt.

8 Racing Ribb/Adrian Kolgjini

Dante Kolgjini: - Var ute på en for kort distanse sist. Liker denne distansen bedre. Formen er fin, men vi tror ikke han kan slå de beste.

9 Vagabond Bi/Carl Johan Jepson

David Persson: - Kan være litt vanskelig fra start, så sporet er et minus. Men han kjennes fin ut i trening. Møter noen bra, men skulle han løse ut fint fra volten, kan han rekke langt i dette selskapet.

10 New Dawn/Ulf Ohlsson

Sybille Tinter: - Er en riktig så bra hest, som imponerte i seiersløpet sist. Han har gjort to løp for meg. I dette feltet, på denne distansen, må han ha litt drahjelp for å kunne hevde seg. Får han det, kan han avsluttet hvasst.

11 Viking's Topline/Erik Adielsson

Anders Svanstedt: - Var jeg fornøyd med som toer sist. Har fått et bra spor på tillegg og står spennende inne i løpet. Er i toppform, og vi har siktet inn dette løpet. Kjemper i toppen med klaff.

12 Vikens Dome/Jorma Kontio

Starter ikke.

13 Wind Knight/Jörgen Westholm

Jimmy Dahlman/stall Westholm: - Har fin form, men fikk et upassende løp sist. Herfra håper vi på tempo og at kan smyge med til en bra premie.

14 Jack Zon/Magnus Teien Gundersen

Fredrik Walllin: - Var jeg fornøyd med sist, selv om han mistet travet i siste sving. Avslutningen var bra, og han skal være bedre nå. Det ser uansett vanskelig ut.

15 Gizmo de Veluwe/Rikard N Skoglund

Admir Zukanovic: - Ventet på de andre da han ble ensom i tet sist. Derfor ble det delt seier. Jeg tror distansen er en fordel, og han kjennes fin ut i trening. Ikke borte om det klaffer på veien.

ROGER WALMANN: – Det kan gå med bare fem hester i volten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (volte) – Start kl. 16.42

1 Super Sarah/Erik Adielsson

Victor Lyck/stall Svante Båth: - Har vært dyktig til to strake seirer og har vist fremgang i år. Innsatsen på Solvalla sist var veldig positiv, og hun bør være enda bedre nå. Sporet er spennende. Får en aldri så liten ilddåp her.

2 Catwalk Ima/Rikard N Skoglund

Oskar Svanberg: - Er en hest jeg holder høyt, men hun har dessverre slitt mye med allergier. Nå har hun vært bra til to strake seirer. Kjennes formsterk ut i trening, og vi har siktet inn dette løpet. Eneste minuset er et trangt spor i volten.

3 Ella Victorystone/Magnus A Djuse

Daniel Selin: - Har sittet fast en del i det siste, og det er henne som er årsaken til at vi tar turen. Har form bedre enn raden viser. Kan være litt flegmatisk, men har en spennende kusk. Kan være noe for de som fisker litt dypt.

4 Bambi A.F./Johan Untersteiner

Jörgen Åsén: - Har slitt med en hov og stått over litt. Hun duger på sitt beste. Sporet er ok, men jeg tror Super Sarah blir for tøff. Kjemper normalt bak henne.

5 Mimiro/Örjan Kihlström

Roger Walmann: - Tok en sterk seier nest sist og gikk et fint løp som treer første gang ute på sprint sist. Sporet ble ikke det beste, men det kan gå med bare fem hester i volten. Formen er fin.

2160 m

6 Digital Furcola/Jörgen Westholm

Anders Svanstedt: - Har gått to løp for meg. Sist stemte ikke travet. Tøft med tanke på seier. Premiesjanse.

7 Ipomea/Adrian Kolgjini

Christoffer Eriksson: - Trener fint og har fått en fin utgangsposisjon. Hun er rask fra start og har blitt kvikkere i beina i det siste. Det beste er en fin reise i rygg. Da kan hun spurte fort til slutt.

8 Dolly Dream/Magnus T. Gundersen

Sophia Jacobsen: - Er ny på stallen og må vurderes på det hun har gjort de siste gangene for den forrige treneren.

9 Diva Sisa/Ulf Eriksson

Starter ikke.

10 Amusement/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Er ikke god nok i dette laget. Målet er å smyge inn en premie.

11 Livi Othella H.M./Ulf Ohlsson

Fredik Wallin: - Kommer ut etter pause og trenger løp i kroppen. Kun en premiesjanse.

12 Zanzibar Effe/Carl Johan Jepson

Jerry Riordan: - Var jeg fornøyd med sist til en god premie på ny rekord. Møter noen som er bra, men jeg mener hun er en av dem som kan kjempe om seieren. En gardering.

13 Rosy Wine/Robert Bergh

Christoffer Eriksson: - Ble litt for pigg i tet sist. Kreftene tok slutt, så hun fikk noen uker med hvile. Trener fint igjen nå og er god nok til å hevde seg i dette laget.

14 Crystal Cool/Jorma Kontio

Starter ikke.

15 Majah Winner/Flemming Jensen

Bo Örberg: - Var flink toer sist. Formen er fin, men sporet fjerner alt av ambisjoner. Vi må ha mye tur på veien herfra.



VEIJO HEISKANEN: – Skulle han ikke tape for mye innledningsvis, samtidig som det løser seg til hans fordel, duger han langt i dette laget. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (volte) – Start kl. 17.05

1 Point Zero/Magnus A Djuse

Mikko Aho: - Er urutinert med kun fire løp i kroppen, men har gjort sine saker bra. Trener fint og løser raskt i volten. Men vi møter tøffe konkurrenter. Jeg tviler på seier.

2 Stepping Stone/Flemming Jensen

Jörgen Lorentzen: - Har en for tøff oppgave på papiret. Håper på en premie.

3 Speed Marke/Ulf Ohlsson

Mikael Selin: - Gikk over mål med krefter spart utenfor premierekka sist. Har et fint spor. For tøff motstand med tanke på seier. Kanskje på trippelen med maks klaff.

4 Carmen Brick/Magnus T. Gundersen

Ciman Messanvi: - Kommer ut etter pause og trener fint. Hun er travsikker og fin, men har hatt en del stang ut. Håper på en bra innsats, men premie er uansett bra.

5 Strong Heartbeat/Jörgen Westholm

Jimmy Dahlman: - Er en veldig fin hest som kommer ut etter lang pause. Han har kjentes fin ut i banejobb på Romme. Men han trenger nok løp i kroppen.

6 Gooner/Johan Untersteiner

Jessica Hultman/stall Eklundh: - Har gjort det bra hele tiden og står i et spennende springspor. Han er kvikk i beina fra start. Trener fint, men fungerte ikke som best sist.

7 Morran/Ulf Eriksson

Jimmy Dahlman: - Trener fint men har ikke prestert i det siste. Vi ligger derfor lavt.

2160 m

8 Tengil Face/Adrian Kolgjini

Dante Kolgjini: - Har slitt med voltestart, men har fått det optimale sporet med tanke på feilfri avgang. Holder han seg unna galoppen, er det snakk om en topp vinnersjanse.

9 Noble Boy/Carl Johan Jepson

Jerry Riordan: - Galopperte seg bort sist, men kusken likte hesten. Han trener fint, men er litt vanskelig å bedømme. Han er helt ny på stallen.

10 Bouncing Ball O.O./Rikard N Skoglund

Claes Opander: - Gikk et bra prøveløp, men han er litt vanskelig å vurdere her. Håper han får en fin reise til en premie.

11 M.T.Nordic Spirit/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Vant på siste indre på Åby sist og bekreftet form. Han må smyge med i det lengste. Vanskelig å runde alle herfra.

12 Capture/Erik Adielsson

Christoffer Eriksson: - Går fine løp hele tiden og holder sin fine form. Er god nok til å kjempe i toppen om det løser seg med fine posisjoner underveis.

13 Celsius Evo/Jorma Kontio

Veijo Heiskanen: - Har gått fine løp i det siste. Det virker som om formen sitter i. Men han er ikke av de raskeste fra start. Skulle han ikke tape for mye innledningsvis, samtidig som det løser seg til hans fordel, duger han langt i dette laget.

14 Bossy Alley/Örjan Kihlström

Mimmi Elfstrand: - Ble det feil for sist. Formen virker fortsatt fin. Håper han får en bra start og kommer ned i en fin rygg. Det er en fare for at han kan bli hengede i sporene. Kjemper høyt oppe om det løser seg.

15 I'm the Only One/Robert Bergh

Dan-Åke Olsson: - Kjennes fin ut i trening og er ikke dårligere enn de hun møter her. Flyter det bare litt underveis er hun med helt foran. Stiller til start nyklipt.

JAN-OLOV PERSSON: – Kan ventes ytterligere forbedret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2640 m (volte) – Start kl. 17.27

1 Demex/Rikard N Skoglund

Jan-Olov Persson: - Trener fint, og det er ingenting å klage på. Han står fint til i førstespor, og jeg tror på en bra innsats. Men det er vanskelig å spå hvor langt det kan rekke.

2 Närby Panik/Robert Bergh

Daniel Selin: - Gjorde et bra løp sist og er på vei opp formmessig. Kan fort dra fordel av siste indre og hente seg fine penger.

3 Min Lilla Luring/Peter Untersteiner

Kicki Gårdh-Käld: - Er meldt opp en klasse og får det tøft. Kan hente seg en bra premie på at han er travsikker.

4 Hönn Blesa/Adrian Kolgjini

Ulf Backhouse: - Kuskeforsterkes og skal kjøres i rygger. Satt fast med krefter i behold sist. Uansett fornøyd med en premie.

5 Grislefaksen G.L./Örjan Kihlström

Jan Roar Mjølnerød: - Galopperte seg bort sist. Det var et uhell. Holder fin form og står litt spennende til. Skal holde unna for en del bra på tillegg, men jeg synes det virker åpent. Regnes som en av flere. Pisk er en fordel.

6 Grude Svarten/Jörgen Westholm

Emma Rattfält: - Trener fint. Men han er ikke av de raskeste fra start, så han kan ikke utnytte springsporet. Distansen er en fordel. Han er mer sterk enn speedig.

7 Tangen Braute/Flemming Jensen

Hans Chr. Holm: - Har gått jevne, fine løp, så formen skal være fin. Er 20 meter bedre med pisk i Sverige, noe han har vist før. Kan også løse bra i volten. Outsider.

2660 m

8 Stumne Fyr/Carl Johan Jepson

Merete Viksås: - Galopperte vekk seieren rett før mål fra tet i V75 på Leangen sist. I følge kusken tråkket han i et hull i banen. Formen er like fin som den har vært, men det ser vanskelig ut fra førstespor på tillegg. Er også hardt inne grunnlagsmessig. Jeg har uansett tro på ham.

9 Trö Hera/Magnus Teien Gundersen

Simen B. Jessen: - Alt klaffet til V75-seier på Leangen sist. Hun er i form og går bedre løp jo lengre distansen er. Det er derfor vi meldte hit. Men jeg synes oppgaven ser tøffere ut nå. Det er mange bra med, og det skal løse seg. Fornøyd om hun er fjerde-femte, men hun er aktuell på bred gardering.

10 Faks Nils/Ulf Eriksson

Jan Ove Olsen: - Trener som normalt og kommer ut i et jevnt løp med tøffe konkurrenter. Kan slå til med maks klaff, men det realistiske målet er en tredje-fjerdeplass.

11 Joker C.K./Magnus A Djuse

Jan-Olov Persson: - Er på vei opp i form, men kommer ut på en distanse i lengste laget.

12 Bellfaks/Ulf Ohlsson

Jan-Olov Persson: - Gjorde det bra sist, er i form og kan ventes ytterligere forbedret. Distansen er en fordel. Kommer han seg av gårde uten galopp, er han av dem som kan vinne.

13 Bilbo B.S./Erik Adielsson

Mats Andersson: - Kommer ut etter pause, men har trent fint. Konkurransen er tøff og han kan opptre ujevnt. Er god nok med maks klaff og er aktuell for de som garderer bredt.

14 B.B.Terje T./Johan Untersteiner

Geir Gudmestad: - Viste solid fremgang som toer sist og virker å være på gang igjen. Kan utnytte sporet i volten, så får vi se. Løpet ser åpent ut. Jeg er derfor fornøyd med en fin premie, men får ikke sjokk om han kjemper høyt oppe.

15 Tripsson Ö.K./Jorma Kontio

Gøran Antonsen: - Ble toer i svensk V75 sist og er i bra form. Distansen er en fordel og pisken kommer godt med. Nå er det ikke noe enkelt løp. Det kreves flyt på veien. Får han det, er han en av fem-seks som kan vinne.

JEPPE JUEL: – Skal regnes tross et dårlig spor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2640 m (auto) – Start kl. 17.50

1 Bally T.N./Dante Kolgjini

Dante Kolgjini: - Gikk som forventet sist, første gang ut etter lang pause, uten å være hardt trent før det. Gikk mot tøff motstand som 3-åring i fjor og har kapasitet. Vi vurderer helstengt. Bør strekes.

2 Unblemished Record/Iina Aho

Hans Chr. Holm: - Går fine løp hele tiden. Er i form og er rask fra start. Kan få tet, men går også bra fra rygg. Pisk er en fordel. Distansen mener jeg han skal takle. Kjenner ikke motstanden, men tror han kan hevde seg en bit fremme.

3 Gameboy Pellini/Peter Zadel

Ales Pavsic: - Vant lett i billig selskap på Axevalla sist. Har et bra spor i et løp der de verste konkurrentene står vanskeligere til. Han går sine beste løp i tet, men det kan være aktuelt med ryggløp på Åby. Skal ikke undervurderes.

4 Epsom/Pia Jakobsson

Anna Forsell: - Er en fin hest som er litt spesiell i stilen. Distansen er en fordel, og det var moro med seieren på Färjestad sist. Møter hardere motstand nå, men alt virker bra i trening.

5 Springbank/Oskar Florhed

Oskar Florhed: - Er ikke av de raskeste fra start, så vi får prøve å komme oss ned i en rygg så fort som mulig. Distansen er en fordel men vi må ha mye flyt på veien for å være med helt foran.

6 My Liberty/Jenny A Björk

William Ekberg/stall Magnus Dahlen: - Har fått ett løp i kroppen etter pause. Gikk bra som toer etter galopp da. Distansen er en fordel, og hun duger mot disse. Sporet er litt sjanseartet, men hun blir farlig fra en bra posisjon. Outsider.

7 Enzo/Henriette Larsen

Jeppe Juel: - Har vunnet tre strake og er i toppform. Han har utviklet seg hele tiden og skal regnes tross et dårlig spor. Klart trippelaktuell og en gardering.

8 Armour As/Victor Rosleff

Jerry Riordan: - Er en hest jeg liker godt. Jeg regner han som stallens beste sjanse i V75 tross en sjanseartet utgangsposisjon. Setter trolig på stengt hodelag.

9 Harvey Boko/Christian Fiore

Nils Inge Persson: - Trener fint, men det er vanskelig å sette ham inn i løpet. Uansett tøft med tanke på seier. Premie er bra.

10 Major Tallmadge/Mats E Djuse

Marcus Lindgren: - Tok en sterk seier fra dødens sist og trener veldig fint hjemme. Han er lettplassert og duger i denne klassen. Skal regnes med vinnersjanse, om det bare løser seg litt.

11 Iron Creek/Rebecca Dahlén

Thorsten Thietz: - Har vunnet fire av sine siste fem løp og kommer ut med toppform. Er en sterk type, som har vunnet på denne distansen før. Men han har ikke noe bra spor. Er uansett optimist selv, om jeg ikke kjenner konkurrentene.

12 Setauket/Magnus A Djuse

Marcus Lindgren: - Kjennes veldig fin ut i trening, og er tøffere enn Major Tallmadge, men står litt vanskeligere til. Derfor sidestiller jeg de to. Han kan kjempe om seieren med klaff.

13 I.T.Inventor/Emilia Leo

Johanna K. Karlsson: - Har ingen toppform, men er i fremgang. Han møter tøffere motstand nå, men distansen er en fordel. Ikke helt borte med maks klaff.

14 Zenzero Jet/Anders Eriksson

Stefan Pettersson: - Er en veldig fin hest med riktig innstilling. Kan ta mange til slutt om det blir tempo underveis. Regnes i toppen uten skjær i sjøen.

15 Edmund/Kai P Jussila

Johan Sundgren: - Gjør sjeldent et dårlig løp. Jeg tror på en bra innsats igjen. Det er mange å runde, derfor får kusken kjøre innvendig i håp om luker til slutt og en bra spurt.

TROND ANDERSSEN: – Kan løse bra i volten og møter riktig motstand. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (volte) – Start kl. 18.20

1 Tiger Marke/Rikard N Skoglund

Mikael Selin: - Har godkjent form og et bra spor. Sko på alle fire er et minus. Fornøyd om vi er fjerde-femte.

2 Imperator/Magnus Teien Gundersen

Mimmi Elfstrand: - Trener fint og har en bra utgangsposisjon. Kan hente seg fine penger om han ikke blir for pigg.

3 Vikings Preacher/Erik Adielsson

Tony Löfqvist: - Gjorde det veldig bra til seier i monté sist og trener fortsatt fint. Han har hatt en del utur, og jeg er optimist foran dette løpet på hjemmebane. Han har form bedre enn raden og et bra spor. En liten luring.

4 Thriller N.P./Carl Johan Jepson

William Ekberg: - Kommer ut etter pause. Trener fint og bruker å gjøre det bra på direkten. Jeg tror vi har den beste hesten i feltet. Vinnersjanse om han kommer seg feilfritt ut fra sitt trange spor i volten. Distansen er optimal og sko på alle fire går bra.

5 Remarkable Feet/Jörgen Westholm

Jimmy Dahlman: - Ble det helt feil for sist, men han var likevel treer i mål. Sporet er ikke det beste, men formen er fin. Han har kapasitet til å kjempe i toppen.

6 Mellby Fantom/Magnus A Djuse

Nicklas Petterson: - Har ikke fått uttelling for sin fine form og er bedre enn raden viser. Han kan løse fint i volten.

7 That's Art/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Var fin til seier sist, men jeg er litt usikker på hvor rask han er fra start i volten. Vi får uansett prøve å kjøre til fra springspor. Jeg har vært fornøyd med ham i det siste.

8 Claude Debussy/Ulf Ohlsson

Roger J. Jansson: - Står sjanseartet til. Han duger og er på vei mot finformen. Men herfra lukter det fjerde innvendig. Da blir det vanskelig.

9 Bara Min/Robert Bergh

Jeanet Årman: - Har hevdet seg mot tøffe konkurrenter og er ute på riktig distanse. Hun trener fint og herfra kan hun smyge fint med. Jeg er litt optimist.

2160 m

10 Platon Face/Adrian Kolgjini

Dante Kolgjini: - Trenger løp i kroppen etter lang pause. En hyggelig premie er målet.

11 Pebbe Simoni/Ulf Eriksson

Karoline Krogh-Hanssen: - Går gode løp hver gang, men er helt avhengig av å ligge i rygg nesten hele veien. Kommer lukene i tide, spurter han ned veldig mange. Da er han blant de tre første. Men han kan selvsagt bli sittende stengt. Pisk er en fordel. Har vunnet sølvdivisjonen på Åby før.

12 Harpos Rockland/Johan Untersteiner

Harpo Svensson: - Kjennes veldig fin ut i trening og har møtt tøffere motstand enn dette. Jeg tror uansett det blir vanskelig å vinne fra en slik utgangsposisjon.

13 Nakoda Goj/Jorma Kontio

Jimmy Dahlman: - Kommer ut etter pause og må vise mer enn de siste løpene, før jeg kan tro på ham. Håper på en premie.

14 Smevikens Cruiser/Örjan Kihlström

Per Henriksen: - Gikk et bra løp som toer på Bjerke sist og har hyggelig form. Har fått hvilt seg litt etter det på grunn av en forkjølelse, men ser fin ut igjen nå. Er ikke dårligere enn de andre og er med dem om det løser seg fra tillegg.

15 Floris Baldwin/Flemming Jensen

Trond Anderssen: - Har gått to fine løp på rad etter pause og holder stigende form. Kan løse bra i volten og møter riktig motstand. Det må selvsagt klaffe litt. Gjør det først det kjemper han i toppen. Strekes på tre-fire hester.



CATO ANTONSEN: – Kommer ut med full form. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (volte) – Start kl. 18.42

1 Assiniboia Downs/Flemming Jensen

Marc Bæk Nielsen: - Avsluttet fint som treer etter ryggløp sist. Det er slike løp hun skal ha. Har fått et spennende spor med tanke på siste indre og har en bra kusk. Trener fint, men sko på alle fire er et minus. Så vi får se.

2 Fleur Mearas/Erik Adielsson

Johan L. Sundgren: - Har jeg ambisjoner med, selv om vi møter en veldig bra hest i Green Mamba. Hun står bra til og er min beste sjanse i omgangen. Skal ikke regnes bort.

3 Chikorita Jons/Magnus T. Gundersen

Thomas Jonsson: - Har gjort det bra i det siste, men får det for tøft her.

2160 m

4 Höwings Venus/Jorma Kontio

Cato Antonsen: - Har vært veldig bra i det siste og kommer ut med full form. Har ikke startet i så mange volteløp, men jeg tror ikke det er noe problem. Kjenner ikke de andre, men min er i hvert fall i full form.

5 Velegance/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Kjennes riktig fin ut for dagen og har gått noen fine banejobb. Hun kommer til å gjøre et bra løp, men det er vanskelig å vite hvor langt det rekker.

6 Bechamel/Robert Bergh

Starter ikke.

7 Lucky Babe/Adrian Kolgjini

Anna Forssell: - Avsluttet fint i Örebro sist og kjennes fin ut i trening. Håper vi får med oss en premie hjem.

8 Orbital Ås/Carl Johan Jepson

Jerry Riordan: - Trener fint, men har en vanskelig utgangsposisjon med et trangt spor i volten. Jeg ligger derfor lavt og håper på en premie.

9 Modern Love/Ulf Ohlsson

Anna Forssell: - Var god til seier på Åby sist og har blitt mer stabil i det siste. Formen er på topp. Hun er min beste sjanse i omgangen.

10 Green Mamba/Rikard N Skoglund

Jasmine Ising: - Har vært veldig bra i det siste og har fått springspor i volten, noe hun har stor fordel av. Motstanden er passende. Jeg tror på seier igjen.

11 Navy Blue/Magnus A Djuse

Mimmi Elfstrand: - Kjennes fin ut. Sist ble alt feil med dårlig tempo underveis. Voltestart for første gang og bakspor på tillegg gjør det uansett vanskelig.

12 Mira Prawo/Ulf Eriksson

Per-Erik Gravdal: - Er sjekket opp etter å ha galoppert i to strake løp. Jeg har ikke funnet noe galt, og hun trener veldig fint. Nå står hun sjanseartet til i bakspor på tillegg. Det ser vanskelig ut. Hun er uansett god nok til å hente seg en fin premie. Kanskje siste trippel med maks klaff.

13 Shutter Island/Jörgen Westholm

Stefan Dahl: - Er i fin form og gjorde en bra innsats sist, til tross for at banen ikke passet. Nå har vi et vanskelig spor, som drar ned sjansene. Vi får håpe på tur, men realistisk sett får vi være fornøyd med penger. Ingen endringer.

2180 m

14 Wild Love/Örjan Kihlström

Bengt Sundberg: - Har gått fint i intervalljobbene hjemme. Har hatt litt pause og står vanskelig til på 40 meter tillegg. Må komme riktig til herfra med tempo foran. Ikke umulig om så skjer.

15 Thorn Bird/Johan Untersteiner

Jessica Hultman: - Går alltid til mål og gjør alltid det hun kan. Men det blir vanskelig herfra. Vi ligger lavt.

Publisert: 31.01.20 kl. 09:31

