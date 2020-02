SUR 4. PLASS: Didrik Tønseth dro lenge under NM-tremila, men måtte slippe da rykket om gullkampen gikk på Konnerud sist helg. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Tønseths sykt tunge sesong: – Jeg angrer på at jeg løp EM

KONNERUD (VG) Didrik Tønseth kan ha ødelagt en hel langrennssesong på grunn av 10,2 kilometer med joggesko på beina 8. desember.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ønsket at Didrik Tønseth skulle droppe EM i terrengløp i Lisboa i desember og ha fullt fokus på langrenn. Det ble mye styr, men 28-åringen fra Trondheim var ustoppelig i drømmen om å løpe europamesterskapet, etter NM-sølvet i terrengløp i fjor høst.

– Jeg angrer ikke på at jeg dro, men jeg angrer på at jeg løp, sier Tønseth til VG.

For fristelsen med joggesko på beina ble for stor for langrennsløperen som er et stort løpstalent.

Mandag ble det klart at Tønseth ikke er tatt ut i troppen som skal gå verdenscup i Falun kommende helg. Han er heller ikke blant de seks forhåndsuttatte herreløperne til Ski Tour 2020 som starter i Östersund 15. februar. Han ofret mye med EM-løpet, konsekvensen var at han heller ikke ble tatt ut til prøve-VM siste helgen i januar.

Løp med magevirus

28-åringen startet sesongen med en sterk 4. plass i verdenscupåpningen. Mens resten av langrennsløperne gikk verdenscup i Lillehammer, dro Tønseth til Portugal for å løpe EM i terrengløp. Han endte på 25. plass. Etterpå fikk han ros av Filip Ingebrigtsen.

NM-SØLV: Didrik Tønseth (bak) ble nummer to i NM i terrengløp bak Henrik Ingebrigtsen i Frognerparken i fjor. I 2018 ble Tønseth norgesmester. Foto: Tore Meek

Men med et magevirus i kroppen løp han seg fullstendig tom.

– Jeg gamblet. Det var en risiko å ta. Noen ganger går sånt bra. Noen ganger går det ikke bra. Dette er et vel et bevis på at det ikke alltid går bra, sier Tønseth til VG under NM på ski.

Han kom tilbake i verdenscupen som en av «verdens dårligste» langrennsløpere. Helgen etter ble han nummer 49 på 15 kilometer friteknikk i Davos, 2 minutter og 26 sekunder bak Simen Hegstad Krüger som vant.

Etter tre skirenn i Tour de Ski dro han hjem. Han ble nummer 70 på 15-kilometeren i Toblach. Etter kriseløpet nyttårsaften dro han hjem:

– Jeg var den dårligste skiløperen bak Irland og «Hawaii-nasjonene». Så jeg hadde brutt meg ned iallfall, det er det ingen tvil om, sier Tønseth.

Nossum: Vil ikke hovere

Landslagstrener Nossum mener det er umulig å vite om Tønseth hadde unngått å kjøre kroppen i kjelleren. For hadde han ikke løpt, hadde han gått skirenn i Lillehammer. Nossum innrømmer at han ikke tror han hadde stoppet Tønseth.

– Det hadde vært enkelt for meg og hovert over det nå, og si hvor smart jeg er, men så smart er jeg usikker på om jeg er, sier Nossum til VG.

Landslagstrener: Eirik Myhr Nossum. Foto: Frode Hansen/VG

Tønseth har to VM-gull og ett OL-gull på stafett. Landslagstreneren er glad 28-åringen er i ferd med å gå gode skirenn igjen.

– Mageproblemer kombinert med reise og full utmattelse. Det skal vi ta på alvor, det sitter i det, sier Nossum.

Martin Johnsrud Sundby tok NM-sølv på tremila. Han forstår at lysten til å løpe EM trumfet fornuften til Tønseth.

– Lysten er så sterk at vurderingen kan bli tåkete, med mindre man har noe som trumfer alle vurderinger hele tiden, noe få utøvere har. Så er det ikke så lett til enhver tid å gjøre de beste vurderingene med mindre man har en helt enorm selvtillit på det man driver med, sier Sundby og legger til:

– Man skal ikke angre på noe, men man kan lære av det.

Publisert: 06.02.20 kl. 09:27

