Lett utbrent i fjor – skal unngå OL-smell i år

Norges kvinnelige triatlon-håp Lotte Miller (24) mener hun foran oppkjøringen til Tokyo-OL har gjort det meste for å unngå en reprise av «lett utbrent»-smellen som satte henne ut av spill i fjor.

– Jeg vil ikke ta noen sjanser og har lagt en plan sammen med Olympiatoppen og trenerne mine. Jeg får tatt blodprøver regelmessig, ser til at kroppen er i balanse når det gjelder kosthold og hygiene. Det er om å gjøre ikke å legge mer stress på kroppen enn nødvendig, sier Lotte Miller til VG.

– Nå er jeg trygg på at det skal gå. Men jeg er forberedt på at jeg kommer til å måtte ta meg selv i nakkeskinnet for ikke å gjenta feilene fra i fjor, tilføyer hun.

Danmark-bosatte Miller er en av fire utøvere i triatlonforbundets OL-gruppe. Sammen med Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes omtales hun som medaljekandidat foran OL i Tokyo om seks måneder.

Den statusen fikk seg imidlertid en skudd for baugen da hun gikk ned for telling i forbindelse med konkurransestarten i fjor. Den åpnet, som hun uttrykker det, fantastisk med 6. plass i Abu Dhabi, 8. plass i Bermuda og 11. plass i japanske Yokohama. Etter tre av totalt åtte konkurranser var hun ranket fem i verden.

Men lenger kom hun ikke.

– Lett utbrenthet og det med foten, forklarer hun.

Det krever en forklaring (som kommer under denne videoen).

Etter å ha fullført Det internasjonale triatlonforbundets konkurranse i Japan 18. mai, følte hun seg brått veldig trøtt. I etterkant innrømte hun å ha kjørt seg selv veldig hardt med tanke på reising og akklimatisering. Mellom Bermuda og Japan er det for eksempel 13 tidssoner.

– Det begynte å snu (til det bedre) i juli. Men så ramlet jeg ned trappen, sukker Lotte Miller.

Fallet påførte henne et brudd i et ben i foten. Prognosen for «comeback» og løping var seks uker, men det skulle ta dobbelt så lang tid. Først i desember til januar kunne hun løpe med ordentlig intensitet. Nå sikter hun på konkurransecomeback i Abu Dhabi 6. mars, deretter Bermuda i april og Yokohama i begynnelsen av mai.

Før den tid venter varme-akklimatisering i Thailand, i to uker fra neste helg (herrene satser på tre og drar denne helgen). Tokyo-OL vil etter alt å dømme by på høy varme og veldig høy luftfuktighet, lik den friidrettsutøverne opplevde i VM i Doha sist høst.

– Vi skal prestere i én konkurranse i år (OL). Det gjelder å lære å bli komfortabel med å være ukomfortabel. Vi har diskutert effekten av bare å trene i varmekammer, sier Lotte Miller - etter nettopp å ha kommet ut av et varmekammer hjemme i Danmark.

For å spare tid og kunne bruke mest mulig av den til trening i Thailand, har hun i Odense allerede startet tilpassingen til en annen tidssone i Thailand (seks timer foran). Hun begynte sist onsdag med å stå opp en halv time tidligere enn den foregående - hver dag.

Det vil si 04.00 lørdag. For å få sine nødvendige åtte timer i sengen, la hun seg 20.00 fredag. Noe som i sin tur innebærer at hun også trener tidligere. Hvis hun i neste uke etter planen er i seng 18.00, vil hun ha knyttet løpe-skoene klokken 03.30 dagen etter.

