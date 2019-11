SLUTT: Birgit Skarstein og Martin Sletten går hver til sitt. Her er de to avbildet sammen på Idrettsgallaen i januar i år, som Skarstein selv skal lede i 2020. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Brudd for Birgit Skarstein og kjæresten

Forholdet mellom paralympics-utøver Birgit Skarstein (30) og forloveden Martin Sletten tok slutt.

Det bekrefter Skarstein selv på sin Instagram-konto torsdag kveld. Hun skriver at de to skilles som venner.

– Kjære venner. Det kjennes litt rart å skrive dette, men for å unngå misforståelser er det greit å fortelle det selv. Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester, åpner Skarstein innlegget.

– Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag. Dette eventyret ville vi ikke vært foruten, skriver hun videre.

Hun legger til at de begge lever aktive liv med mye reising og aktivitet, noe som har gjort privatlivet vanskelig å snekre sammen.

Skarstein, som fortsatt er en aktiv idrettsutøver, har ni VM-medaljer i roing og langrenn og er regjerende verdensmester i roing. Tidligere i høst ble det også kjent at hun skal lede Idrettsgallaen i januar sammen med NRK-profil Nicolay Ramm.

I innlegget skriver Skarstein at de ikke kommer til å kommentere bruddet offentlig utover posten på Instagram. Skarstein har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld.

