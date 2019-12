DRAMA: Maxime Vachier-Lagrave og Magnus Carlsen spilte en vanvittig semifinale. Foto: Lennart Ootes

Carlsen-tabbe kostet finaleplassen etter seks timers spill: – Jeg var ikke i nærheten

(Magnus Carlsen-Maxime Vachier-Lagrave 14,5–15,5) Etter et heidundrende semifinale-drama tapte Magnus Carlsen (29) for Maxime Vachier-Lagrave (29) i Grand Chess Tour.

Oppdatert nå nettopp

Dermed er det franskmannen som møter kinesiske Ding Liren i finalen i London. Carlsen spiller «bronsekamp» mot Levon Aronian.

Etter mer enn seks timers spill onsdag falt endelig avgjørelsen i omspill mot Vachier-Lagrave.

– Dette var en blytung dag. Fra start til mål. Det var fullt fortjent at han vant, sa Carlsen på TV 2-sendingen.

– Jeg følte at jeg tapte mot en som var bedre enn meg. Jeg var ikke i nærheten av nivået jeg burde være på.

Han ble syk i India og har slitt med magen siden han kom hjem til Norge - og deretter dro til London for å spille Grand Chess Tour-finalene.

les også Magnus Carlsen styrtet forbi alle etter VM-fiasko: – Skammer meg

– Det har vært ei tung uke. Det har vært ganske vanskelig å holde på maten. Energien er derfor ikke helt på topp.

Carlsen opparbeidet seg en tilsynelatende vinnende stilling i det første omspillpartiet, men nordmannen gjorde en tabbe med c5. Franskmannen gjorde også en feilberegning, men ikke verre enn at han rodde seieren i land.

– Et ufattelig parti, kommenterte Jon-Ludvig Hammer på TV 2.

Med svart var Carlsen tilsynelatende sjanseløs til å vinne - som var nødvendig om han skulle utligne. Det var han ikke i nærheten av. Det ble remis - og dermed var Vachier-Lagrave klar for finalen.

les også «Eksepsjonelt» av Magnus Carlsen: – På mitt beste

Playoff i London var «hurtig hurtigsjakk» med 10 minutters betenkningstid - med 5 sekunders «delay».

– Magnus får muligheten til å revansjere seg i VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen, fastslo Hammer.

Det var uklart om når playoff skulle starte. Vachier-Lagrave ble alene i spillelokalet - mens Carlsen ikke dukket opp. Og det kom motstridende meldinger om når partiet skulle starte. Men til slutt kom de i gang.

les også Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Stillingen mellom de to var 14–14 etter «ordinær tid». De spilte først to partier remis i langsjakk, så to partier remis i hurtigsjakk.

I lynsjakk var det fire partier: Først remis, så fransk seier med svarte brikker, deretter slo Carlsen tilbake med svarte brikker - mens det fjerde og siste partiet endte med remis. Og det måtte altså et playoff til.

– Det var det eneste gode partiet jeg spilte, mente Carlsen om hans ene seier onsdag.

Ding Liren vant suverent over Levon Aronian i den andre semifinalen. Kineseren fikk 19 poeng mot armenerens ni.

Publisert: 04.12.19 kl. 23:18 Oppdatert: 04.12.19 kl. 23:29

Mer om