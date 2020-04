SLET: Mark Cavendish har slitt med depresjon i to år. Foto: Adam Davy / PA Wire

Cavendish åpner opp om depresjon

Syklist Mark Cavendish (34) forteller i et intervju med The Sunday Times at han har slitt med klinisk depresjon.

Den britiske syklisten åpner opp om en to år lang kamp i intervjuet.

– Jeg fikk diagnosen klinisk depresjon i august 2018. Jeg tok ikke medisiner, men jeg fikk hjelp. Jeg var i mørket, men nå er jeg på den andre siden, forteller Cavendish.

– Det er godt å ha kommet ut av det. Nå ser jeg fremover mot positive tider, legger han til.

Sist briten krysset en målstrek først var 8. februar 2018, på den tredje etappen i Dubai Tour. Da spurtslo han blant andre Marcel Kittel og Alexander Kristoff. I Tour de France har han ikke vunnet en etappe siden 2016.

Cavendish var lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Dimension Data hvor han syklet fra 2016 til 2019. Nå er han en del av laget Bahrain-McLaren.

Han er for tiden hjemme på Isle of Man og har sammen med lagkameratene godtatt lønnsutsettelse i tre måneder grunnet coronaviruset.

34-åringen tok VM-gull i landeveisritt i 2011, og har 30 etappeseire i Tour de France. Han har også 15 etappeseire i Giro d’Italia og tre i Vuelta a España. Han har vunnet Milano-Sanremo og har tre verdensmesterskap i banesykling.

Coronaviruset preger også sykkelverden. Alle vår klassikerne er avlyst og Giro d’Italia er utsatt. Det er fortsatt ikke avklart om Tour de France skal gjennomføres eller ikke.

