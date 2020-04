KULTURMINISTER: Abid Raja svarer på kritikken fra blant annet Jan Bøhler. Her er han på en fotballbane tidligere i år. Foto: Mattis Sandblad

Raja svarer på kritikken – åpner for å justere coronapakken

Kulturminister Abid Raja (V) mener det er feil å kalle krisepakken til norsk idrett for «skivebom», men er åpen for å justere kriteriene for å kunne søke i neste runde.

Det sier statsråden til VG etter at det ble kjent at norske idrettslag bare har søkt om kompensasjon for 264 millioner kroner av et fond på totalt 700 millioner kroner.

Kritikken mot kriteriene for å kunne søke har kommet fra flere hold, og onsdag morgen karakteriserte Jan Bøhler krisepakken som «skivebom».

– Vi sa på forhånd at vi ikke visste nøyaktig hvordan denne pakken ville treffe. Det ville vært som å se ned i en krystallkule. Men jeg er åpen for å gjøre justeringer slik at tiltakene vil treffe bedre i fremtiden. Det skal vi gå i dialog med idretten og frivilligheten om, sier Abid Raja til VG.

Han understreker at det hadde kommet inn 2324 søknader om kompensasjon for tapte billettinntekter da fristen gikk ut ved midnatt. Bare 40 av disse var på mer enn én million kroner.

– Det betyr at vi har truffet ganske mange, og ikke bare de store aktørene. Det er positivt, mener kulturministeren.

– Men treffer man godt nok når det står igjen så mye penger i potten?

– Coronakrisen kom før påske, søknadsportalen stengte i natt og i dag klokken 10 fikk vi svaret. Når ting har gått så fort, så kan man ikke kalle det for «skivebom». Stortinget har vedtatt at man skal få dekket bortfall av billettinntekter, ikke vaffelsalg eller krone for krone av hva et loppemarked representerer av inntekter for idrett og frivillighet, sier Raja.

Deler av kritikken mot pakken der søknadsfristen nå har gått ut, har handlet om hvordan den ikke kompenserer tapte inntekter fra kiosksalg og parkeringsinntekter.

Det har også vært en nedre grense på 25.000 kroner for å kunne søke om kompensasjon.

– Vi har hele veien understreket at pakken som nå er lagt frem er for smal og ikke treffer inntektsmodellen godt nok. Norsk idrett omsetter for 1,5 milliarder i måneden, og når det nå søkes om 264 millioner for to måneder, så bekrefter det bare poenget vårt. Ordningen dekker ikke inntektstap som dugnad, lokale sponsorinntekter, kiosksalg og parkering, sier idrettspresident Berit Kjøll.

SAMARBEIDER: Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Hun pratet med kulturministeren like før hun snakket med VG på telefon i 12.30-tiden onsdag.

– Vi ser at pakken er god for mange, men har vært bekymret for at den ville treffe så smalt som vi ser at den gjør nå. Men jeg oppfatter at ministeren vil snu seg raskt og gjøre nødvendige justeringer, slik at vi får minimert den likvidtetsskvisen som norsk idrett befinner seg i nå, og at den tiltenkte rammen på 700 millioner kroner i sin helhet tilfaller idrett og frivllighet, sier Kjøll til VG.

Abid Raja understreker at han nå vil gå i dialog med regjeringen om mulige justeringer i fremtiden. Deretter vil han snakke med Lotteritilsynet, Kulturrådet og idrettsforbundet.

– Hva tenker du om likviditetsutfordringen i norsk idrett nå?

– Vi befinner oss i en krise der liv og helse har ligget først i køen. Alle sektorer og bedrifter der ute blør. Derfor har man stilt til rådighet en kontantstøtteordning for næringslivet. Men ingen får dekket omsetningstapet sitt, kun nødvendige utgifter. En milliardbedrift får ikke dekket bortfall av milliardinntekter. Og så må man sammenlikne den fantastiske idrettsbevegelsen med hvilken situasjon hele Norge befinner seg i. Det er krevende for alle. Og vi kan ikke kompensere noen sektorer krone for krone. Så sterke muskler har ingen stat. Men man skal få midler til å komme seg gjennom coronakrisen, sier kulturministeren.

