I dag kan det bli historisk Carlsen-parti

STAVANGER (VG) Alt taler for at vi tirsdag for første gang kommer til å oppleve at såkalt armageddon skal avgjøre sjakkpartier i en storturnering. Og Magnus Carlsen (28) kan bli førstemann.

Norway Chess har nemlig revolusjonert sjakkreglene slik at alle uavgjorte partier skal avgjøres med armageddon - noe som betyr at det alltid vil bli en vinner. For hvis et armageddon-parti ender med remis, er svart vinneren.

Første motstander for Carlsen er veteranen, tidligere VM-motstander Viswanathan Anand, som senere i år fyller 50 år. Men den norske verdensmesteren har stor respekt for inderen, noe han da også uttrykte etter lynsjakkpartiene mandag.

– Jeg har slått ham to ganger i år, men det blir ikke lett, sa Carlsen, som har hvite brikker i partiet.

Det Carlsen viser til, er turneringene i Wijk aan Zee og Shamkir. Begge ganger vant Carlsen, og begge ganger med hvite brikker.

Men historisk blir det ofte remis mellom dem: 47 av 68 klassiske partier mellom dem har endt med remis, ifølge chessgames.com. Carlsen har vunnet 13, mens Anand står med åtte seirer.

Både Magnus Carlsen og de andre verdensstjernene i Norway Chess uttrykker at de ikke kommer til å spille annerledes, selv om det nå blir armageddon ved remis.

Men samtidig innrømmer Carlsen at han mener det er en fordel med svart i armageddon. Kan det bety at han er villig til å satse mer enn vanlig for å vinne når han har hvitt?

De beste i lynsjakkturneringen får fem hvite partier senere i turneringen, mens de dårligste får bare fem svarte partier. Carlsen valgte likevel å spille kreativt og godt i lynsjakk, noe som gjør at han altså får flest hvite partier.

– Det som er helt sikkert, er i hvert fall at dette blir spennende for publikum, sier Maxime Vachier-Lagrave til VG.

Peter Svidler har på chess24 antydet at reglene passer perfekt for Magnus Carlsens styrker. Vachier-Lagrave sier om det:

– Magnus er god i alt. Reglene er selvfølgelig ikke laget spesielt for ham.

I Norway Chess totalt er Magnus Carlsen storfavoritt etter å ha vunnet alt han har stilt opp i til nå i 2019. Carlsen har fem strake triumfer før Norway Chess i 2019: Wijk aan Zee, Shamkir, Grenke-turneringen, Adidjan og Skottland - og før det hadde han avsluttet 2018 med VM-tittel både i klassisk sjakk og lynsjakk.

Men - det er et viktig men: Han gjør det tradisjonelt ganske dårlig i Norway Chess- ut fra vanlig Carlsen-nivå. Han har vunnet bare én gang - i 2016.

– Det er ikke noe verre her enn andre steder. Men det er så tøft startfelt. Det er ingen outsidere her, sier Carlsen til VG.

Poengene i Norway Chess fordeles slik:

Tap hovedparti: 0 poeng.

Remis hovedparti og tap armageddon: 1/2 poeng.

Remis hovedparti og seier i armageddon: 1 1/2 poeng.

Seier hovedparti: 2 poeng.

Publisert: 04.06.19 kl. 13:53

