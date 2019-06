DUELL: Tiger Woods og Brooks Koepka er to av favorittene i US Open. Foto: STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tiger tilbake på rekord-banen

Tiger Woods (43) vant årets første major. Så vant Brooks Koepka (29) nummer to. Nå spiller Koepka for et historisk hattrick i US Open - som starter torsdag.

Årets US Open går på Pebble Beach Golf Links i California. Det er en bane som betyr noe helt spesielt for Tiger Woods. Det var her han i 2000 vant sin første US Open-tittel.

Men det var noe langt mer enn det: Han spilte noe av sin beste golf. Det var nemlig på Pebble Beach han vant US Open med utrolige 15 slags margin til spillerne på 2. plass (Ernie Els og Miguel Ángel Jiménez). Det er fortsatt rekord i major-sammenheng. Tiger hadde 12 under par, mens de to nærmeste altså var tre over par.

Han var 24 år og tok deretter sin første «Tiger Slam» - etter som han vant The Open, PGA-mesterskapet og Masters på rad og rekke etterpå.

Sjekk for øvrig ut denne lekkerbiskenen til Woods:

Men Brooks Koepka er nok en større favoritt denne gang. I fjor ble Koepka bare den tredje golfspilleren på 67 år som har klart å forsvare sin US Open-tittel - etter Ben Hogan i 1950-51 og Curtis Strange i 1988-89.

Men det er én mann som har vunnet tre år på rad: Willie Anderson i 1903–04–05.

29-årige Koepka er naturlig nok en av de største favoritten ei US Open etter å ha vunnet både i 2017 og 2018.

Oppkjøringen i Canada Open var ikke så mye å skryte av, men like fullt er Koepka klar på at selvtilliten er den beste foran de - forhåpentligvis - fire dagene på Pebble Beach.

– Jeg bryr meg ikke om resultatet her, det handler bare om prosessen, sa Koepka - og snakket som om han kom rett fra den norske Olympiatoppen.

I Masters vant Tiger Woods ett slag foran Koepka (og Dustin Johnson og Xander Schauffele). I PGA Championship var det imidlertid ingen som kunne true Koepka, som endte to slag foran nummer to (Johnson).

Nå er det klart for majorturnering nummer tre (det er i alt fire - den fjerde er britiske The Open) - US Open, som har større premier enn noen andre. Vinneren får 19 mill. kroner.

Seieren i PGA Championship betyr at Koepka har vunnet fire av de siste åtte majorturneringene han har spilt. Han er best når det gjelder, så enkelt er det.

Men det er flere som vil være med å kjempe om seieren i US Open. Ikke minst Dustin Johnson, som bare har én major-triumf i karrieren - men den kom til gjengjeld i US Open, der han også har 2., 3. og 4. plass. Så det kan ikke være tvil om at det er hans favoritt blant disse superturneringene.

Og sist denne turneringen ble holdt på Pebble Beach, California, hadde han en treslags ledelse etter tre runder - men den ledelsen forsvant da han pådro seg en trippe-bogey på det andre hullet på den fjerde og siste runden - og endte på 82 slag (etter 71, 70 og 66 på de tre første).

VGs tips: Koepka på topp 5

Om Kopeka får hat tricket sitt eller ei, er vanskelig å si, men han er uten tvil blant de aller største favorittene. Vi går for et spill om at han havner på topp fem, og det gir 2,70 i odds hos Norsk Tipping.

Turneringen varer fra torsdag og avsluttes søndag, og ønsker du å følge med på begivenheten, er Viasat eller Viaplay din venn.

Publisert: 12.06.19 kl. 16:07

